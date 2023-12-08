أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"تويتش" توقف خدماتها في كوريا الجنوبية المشهورة بنجومها في مجال ألعاب الفيديو
علوم وتكنولوجيا
2023-12-08 | 07:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"تويتش" توقف خدماتها في كوريا الجنوبية المشهورة بنجومها في مجال ألعاب الفيديو
"تويتش" توقف خدماتها في كوريا الجنوبية المشهورة بنجومها في مجال ألعاب الفيديو
أعلنت منصة البث التدفقي الأميركية لألعاب الفيديو "تويتش" أنها ستوقف خدماتها في شباط المقبل في كوريا الجنوبية بسبب الارتفاع المفرط في تكاليف شبكة الإنترنت في هذه الدولة الآسيوية التي تضم نجوم الرياضات الإلكترونية.
وأوضحت منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو التفاعلية التابعة لمجموعة "أمازون"، أن استمرار أنشطتها في كوريا الجنوبية أصبح "مستحيلا" نظراً إلى أن رسوم استخدام شبكة النطاق العريض "أعلى بعشر مرات من تلك المفروضة في غالبية الجول الأخرى"، بحسب بيان لمديرها التنفيذي دان كلانسي.
وأفادت المنصة بأن "أنشطة تويتش في كوريا الجنوبية ستتوقف في 27 شباط 2024".
وأعلنت "تويتش" في آذار الفائت أنها ستستغني عن خدمات أكثر من 400 موظف لأن أعمالها "تأثرت ببيئة الاقتصاد الكلي".
وأشارت "تويتش" إلى أنها بذلت "الكثير من الجهد لإيجاد طرق لمواصلة نشاطها في كوريا الجنوبية مع خفض التكاليف"، لا سيما من خلال ضبط الجودة القصوى لمقاطع الفيديو الخاصة بها، لكنها شددت على أن الوضع المالي لم يعد محتملاً.
وتمكنت المنصة من فرض حضورها بقوة بين اللاعبين في كوريا الجنوبية المعروفة بشعبية ألعاب الفيديو فيها، وبكونها تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الشغوفين، ونجوماً في هذا المجال، من أبرزهم فايكر.
واستحوذت "أمازون" على "تويتش" عام 2014 في مقابل نحو 842 مليون دولار، وتصف نفسها بأنها أكبر منصة لبث ألعاب الفيديو في العالم، ويتجاوز متوسط عدد الزيارات اليومية عليها 31 مليوناً.
ووصفت الشركة في بيان قرار وقف خدماتها في كوريا بأنه "صعب جداً"، مؤكدة أنها تشعر "بحزن عميق"، ولاحظت أن "كوريا الجنوبية كانت دائماً عنصراً من الصف الأول في الوسط العالمي للرياضات الإلكترونية وستبقى كذلك".
وعلى عكس الكثير من البلدان الأخرى، تسمح كوريا الجنوبية لمقدمي خدمات الإنترنت بفرض رسوم إضافية على الشركات التي تستخدم كمّا كبيراً من البيانات؟ ودفع ذلك منصة البث التدفقي الأميركية العملاقة "نتفليكس" إلى رفع دعاوى قضائية للطعن في رسوم استخدام الشبكة المرتفعة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
خدماتها
كوريا
الجنوبية
المشهورة
بنجومها
ألعاب
الفيديو
التالي
"بالدرز غايت 3" نالت جائزة أفضل لعبة فيديو هذه السنة
"ميتا" تعزز سريّة الرسائل عبر "مسنجر" و"فيسبوك"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-01
معرض "باريس غايمز ويك" لألعاب الفيديو يعود بصيغته الموسعة المعتادة
منوعات
2023-11-01
معرض "باريس غايمز ويك" لألعاب الفيديو يعود بصيغته الموسعة المعتادة
0
فنّ
05:48
نادين نسيب نجيم تعود الى الفيديوهات الطريفة.. مليونا مشاهدة لفيديو "هل انت مال؟"
فنّ
05:48
نادين نسيب نجيم تعود الى الفيديوهات الطريفة.. مليونا مشاهدة لفيديو "هل انت مال؟"
0
آخر الأخبار
2023-12-06
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد علي حسن الأتات "روح الله" من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
آخر الأخبار
2023-12-06
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد علي حسن الأتات "روح الله" من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
0
آخر الأخبار
2023-12-05
بلدية غزة لـ"الجزيرة": معظم الآبار ستتوقف عن ضخ المياه للمواطنين خلال ساعات
آخر الأخبار
2023-12-05
بلدية غزة لـ"الجزيرة": معظم الآبار ستتوقف عن ضخ المياه للمواطنين خلال ساعات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:39
"بالدرز غايت 3" نالت جائزة أفضل لعبة فيديو هذه السنة
علوم وتكنولوجيا
07:39
"بالدرز غايت 3" نالت جائزة أفضل لعبة فيديو هذه السنة
0
علوم وتكنولوجيا
06:46
"ميتا" تعزز سريّة الرسائل عبر "مسنجر" و"فيسبوك"
علوم وتكنولوجيا
06:46
"ميتا" تعزز سريّة الرسائل عبر "مسنجر" و"فيسبوك"
0
علوم وتكنولوجيا
05:09
"المرأة المسلسلة" تظهر هذا الأسبوع في السماء ليلاً...إليكم كيفية رؤيتها!
علوم وتكنولوجيا
05:09
"المرأة المسلسلة" تظهر هذا الأسبوع في السماء ليلاً...إليكم كيفية رؤيتها!
0
علوم وتكنولوجيا
13:08
الهواء الملوث يعزّز التفاوت بين الأغنياء والفقراء في نيودلهي
علوم وتكنولوجيا
13:08
الهواء الملوث يعزّز التفاوت بين الأغنياء والفقراء في نيودلهي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
0
أخبار دولية
08:19
لندن تعلن عقوبات منسّقة مع واشنطن وأوتاوا تستهدف منتهكي حقوق الإنسان
أخبار دولية
08:19
لندن تعلن عقوبات منسّقة مع واشنطن وأوتاوا تستهدف منتهكي حقوق الإنسان
0
موضة وجمال
06:09
من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!
موضة وجمال
06:09
من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!
0
منوعات
2023-12-06
شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!
منوعات
2023-12-06
شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية لاعادة العمل في القطاع
أخبار لبنان
07:59
نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية لاعادة العمل في القطاع
0
أخبار لبنان
07:57
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
أخبار لبنان
07:57
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
تجدد للقصف الاسرائيلي على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
تجدد للقصف الاسرائيلي على الحدود الجنوبية
0
أخبار دولية
06:51
مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
أخبار دولية
06:51
مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
0
آخر الأخبار
01:18
بلينكن يؤيد إجراء "تحقيق معمّق" بشأن استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
آخر الأخبار
01:18
بلينكن يؤيد إجراء "تحقيق معمّق" بشأن استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
0
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
2
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
3
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
4
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
5
فنّ
04:55
أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!
فنّ
04:55
أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!
6
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
7
منوعات
11:45
ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
منوعات
11:45
ضبط مذيعة "بي بي سي" في هذا الموقف... أشارت بإصبعها الأوسط إلى الكاميرا أثناء البث المباشر! (فيديو)
8
آخر الأخبار
13:58
المقاومة الإسلامية: في الساعة 8:20 من مساء اليوم وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين
آخر الأخبار
13:58
المقاومة الإسلامية: في الساعة 8:20 من مساء اليوم وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More