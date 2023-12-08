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"بالدرز غايت 3" نالت جائزة أفضل لعبة فيديو هذه السنة
علوم وتكنولوجيا
2023-12-08 | 07:39
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"بالدرز غايت 3" نالت جائزة أفضل لعبة فيديو هذه السنة
"بالدرز غايت 3" نالت جائزة أفضل لعبة فيديو هذه السنة
12/08/2023 10:17:55 GMT+02:00
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سان فرانسيسكو, 8-12-2023 (أ ف ب) - حصلت لعبة الأدوار "بالدرز غايت 3" (Baldur's Gate 3) المستوحاة من عالم "دانجنز أند دراغنز" (Dungeons and Dragons) على جائزة أفضل لعبة فيديو لهذه السنة خلال احتفال توزيع جوائز أقيم في لوس أنجليس مساء الخميس.
وتُعدّ هذه اللعبة أحدث ابتكارات "لاريان استوديوز" وتدور أحداثها في عالم خيالي من السحرة والجان والبرابرة وشخصيات أخرى.
وقال مؤسس الشركة ومديرها سوين فينكه لدى تسلمه الجائزة "لقد وظّف فريق +لاريان+ في هذه اللعبة كل ما أوتيَ من قدرات لمدة ست سنوات، وفي بعض الأحيان في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
وكان فينكه يرتدي درعاً على غرار إحدى شخصيات هذه اللعبة التي حازت إعجاب الملايين منذ طرحها في مطلع آب/أغسطس.
وفازت لعبة "آلن وايك 2" بجائزتَي أفضل إخراج وأفضل نص سردي ضمن "غايم أووردز 2023".
وتتمحور اللعبة التي ابتكرتها شركة "ريميدي إنترتينمنت" ونشرتها شركة "إبيك غايمز" حول شخصية كاتب ناجح يحاول الهروب من بُعد بديل.
وحضر الاحتفال عدد من المشاهير أبرزهم ماثيو ماكونوهي وتيموتيه شالاميه.
وأعلن نجم ألعاب الفيديو الياباني هيديو كوجيما أنه يعتزم إصدار لعبة بالتعاون مع الممثل والمخرج جوردان بيل.
وأوضح كوجيما من على مسرح الاحتفال أنه يتعاون مع استوديوهات "إكس بوكس" من "مايكروسوفت" وفريقها للحوسبة السحابية لجعل اللعبة التي سمّاها "أو دي" لعبة غامرة مميزة عن غيرها.
وأضاف كوجيما "إنها لعبة، لا تفهموني خطأ، ولكنها في الوقت نفسه فيلم، شكل جديد من أشكال الوسائط".
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