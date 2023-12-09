واتساب يطلق ميزة جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية...هل تختفي بعد سماعها؟

واتساب يطلق ميزة جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية...هل تختفي بعد سماعها؟



أعلنت منصة"واتساب" إطلاق ميزة جديدة تتيح إمكانية إرسال رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة، وتختفي بمجرد سماعها.



وتم تطوير تلك الميزة بهدف إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل، حيث تسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن من دون إمكانية تسريبها.



وكان تطبيق "واتساب" قد أتاح للمستخدمين ميزة العرض لمرة واحدة View Once عام 2021، وهي إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي تلقائيا بمجرد رؤيتها.



علماً أن الرسائل الصوتية المُرسلة لا تُحفظ في جهاز المستلم عند تفعيل ميزة "العرض لمرة واحدة"، كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها بأي طريقة. وتنتهي صلاحيتها إن لم تُفتح خلال 14 يوماً من إرسالها.



وهذه الرسائل الصوتية تكون أيضاً مشفرة افتراضياً بتقنية التشفير من طرف إلى طرف كما هو الحال مع بقية الرسائل والمكالمات في التطبيق.



وسوف تتوفر هذه الميزة الجديدة على نطاق عالمي خلال الأيام القليلة المقبلة.