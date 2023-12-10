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كان يجوب البحار منذ ما يقرب من 150 مليون سنة ويلقّب بـ"آلة القتل المطلقة"... اكتشاف جمجمة وحش بحري ضخم! (فيديو)

كان يجوب البحار منذ ما يقرب من 150 مليون سنة ويلقّب بـ"آلة القتل المطلقة"... اكتشاف جمجمة وحش بحري ضخم! (فيديو)







ويبلغ طول الحفرية الهائلة، التي عثر عليها في الساحل الجوراسي في دورست، حوالي سبعة أقدام وتنتمي إلى الزواحف البحرية المعروفة باسم البليوصور، وفق ما نقل موقع



ومن المقرر أن يكون هذا المخلوق القديم، المعروف باسم "قمة المفترس في المحيط"، موضوعًا لفيلم وثائقي جديد تمامًا لديفيد أتينبورو على قناة بي بي سي، والذي يُبث في يوم رأس السنة الجديدة.



وسينضم إليه فريق من العلماء الخبراء وعلماء الحفريات أثناء شروعهم في أعمال التنقيب وترميم الاكتشاف النادر، الذي يعتقدون أنه يمكن أن يكون نوعًا جديدًا من البليوصور.



وكان البليوصور القديم بمثابة "آلة القتل المطلقة"، القادرة على الإبحار في المحيط بسرعة عالية وقتل فريستها بلسعة واحدة.



وتحتوي الجمجمة على حوالي 130 سنًا طويلة وحادة، يحتوي كل سن على نتوءات دقيقة في الخلف ليخترق المخلوق لحم فريسته ويجهز نفسه لهجوم ثانٍ سريع.



وقال العلماء لبي بي سي إن فريسته كانت عبارة عن كائنات تشبه الدلفين وغيرها من الديناصورات.



وكان لدى البليوصورات فك أقوى بمرتين من فك تماسيح المياه المالحة الموجودة اليوم.



ويبلغ طول هذه المخلوقات 32-39 قدمًا، وتدفع نفسها بسرعة بأربعة أطراف قوية تشبه الكرة والدبابيس.



وتم هذا الاكتشاف المثير عندما كان فيل غاكوبس، المتحمس للحفريات، يسير على طول الشواطئ الصخرية لخليج كيميريدغ العام الفائت عندما اكتشف ذات صباح فكًا لبليوصور عملاق.



ويشتهر الموقع بحفرياته ويضم بعضًا من أهم الاكتشافات الجيولوجية على الساحل الجوراسي.



تم اكتشاف جمجمة وحش بحري ضخم كان يجوب البحار منذ ما يقرب من 150 مليون سنة، قبالة سواحل إنكلترا.ويبلغ طول الحفرية الهائلة، التي عثر عليها في الساحل الجوراسي في دورست، حوالي سبعة أقدام وتنتمي إلى الزواحف البحرية المعروفة باسم البليوصور، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ومن المقرر أن يكون هذا المخلوق القديم، المعروف باسم "قمة المفترس في المحيط"، موضوعًا لفيلم وثائقي جديد تمامًا لديفيد أتينبورو على قناة بي بي سي، والذي يُبث في يوم رأس السنة الجديدة.وسينضم إليه فريق من العلماء الخبراء وعلماء الحفريات أثناء شروعهم في أعمال التنقيب وترميم الاكتشاف النادر، الذي يعتقدون أنه يمكن أن يكون نوعًا جديدًا من البليوصور.وكان البليوصور القديم بمثابة "آلة القتل المطلقة"، القادرة على الإبحار في المحيط بسرعة عالية وقتل فريستها بلسعة واحدة.وتحتوي الجمجمة على حوالي 130 سنًا طويلة وحادة، يحتوي كل سن على نتوءات دقيقة في الخلف ليخترق المخلوق لحم فريسته ويجهز نفسه لهجوم ثانٍ سريع.وقال العلماء لبي بي سي إن فريسته كانت عبارة عن كائنات تشبه الدلفين وغيرها من الديناصورات.وكان لدى البليوصورات فك أقوى بمرتين من فك تماسيح المياه المالحة الموجودة اليوم.ويبلغ طول هذه المخلوقات 32-39 قدمًا، وتدفع نفسها بسرعة بأربعة أطراف قوية تشبه الكرة والدبابيس.وتم هذا الاكتشاف المثير عندما كان فيل غاكوبس، المتحمس للحفريات، يسير على طول الشواطئ الصخرية لخليج كيميريدغ العام الفائت عندما اكتشف ذات صباح فكًا لبليوصور عملاق.ويشتهر الموقع بحفرياته ويضم بعضًا من أهم الاكتشافات الجيولوجية على الساحل الجوراسي.