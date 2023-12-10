أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كان يجوب البحار منذ ما يقرب من 150 مليون سنة ويلقّب بـ"آلة القتل المطلقة"... اكتشاف جمجمة وحش بحري ضخم! (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2023-12-10 | 15:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كان يجوب البحار منذ ما يقرب من 150 مليون سنة ويلقّب بـ&quot;آلة القتل المطلقة&quot;... اكتشاف جمجمة وحش بحري ضخم! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كان يجوب البحار منذ ما يقرب من 150 مليون سنة ويلقّب بـ"آلة القتل المطلقة"... اكتشاف جمجمة وحش بحري ضخم! (فيديو)

كان يجوب البحار منذ ما يقرب من 150 مليون سنة ويلقّب بـ"آلة القتل المطلقة"... اكتشاف جمجمة وحش بحري ضخم! (فيديو)

تم اكتشاف جمجمة وحش بحري ضخم كان يجوب البحار منذ ما يقرب من 150 مليون سنة، قبالة سواحل إنكلترا.

ويبلغ طول الحفرية الهائلة، التي عثر عليها في الساحل الجوراسي في دورست، حوالي سبعة أقدام وتنتمي إلى الزواحف البحرية المعروفة باسم البليوصور، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ومن المقرر أن يكون هذا المخلوق القديم، المعروف باسم "قمة المفترس في المحيط"، موضوعًا لفيلم وثائقي جديد تمامًا لديفيد أتينبورو على قناة بي بي سي، والذي يُبث في يوم رأس السنة الجديدة.

وسينضم إليه فريق من العلماء الخبراء وعلماء الحفريات أثناء شروعهم في أعمال التنقيب وترميم الاكتشاف النادر، الذي يعتقدون أنه يمكن أن يكون نوعًا جديدًا من البليوصور.

وكان البليوصور القديم بمثابة "آلة القتل المطلقة"، القادرة على الإبحار في المحيط بسرعة عالية وقتل فريستها بلسعة واحدة.

وتحتوي الجمجمة على حوالي 130 سنًا طويلة وحادة، يحتوي كل سن على نتوءات دقيقة في الخلف ليخترق المخلوق لحم فريسته ويجهز نفسه لهجوم ثانٍ سريع.

وقال العلماء لبي بي سي إن فريسته كانت عبارة عن كائنات تشبه الدلفين وغيرها من الديناصورات.

وكان لدى البليوصورات فك أقوى بمرتين من فك تماسيح المياه المالحة الموجودة اليوم.

ويبلغ طول هذه المخلوقات 32-39 قدمًا، وتدفع نفسها بسرعة بأربعة أطراف قوية تشبه الكرة والدبابيس.

وتم هذا الاكتشاف المثير عندما كان فيل غاكوبس، المتحمس للحفريات، يسير على طول الشواطئ الصخرية لخليج كيميريدغ العام الفائت عندما اكتشف ذات صباح فكًا لبليوصور عملاق.

ويشتهر الموقع بحفرياته ويضم بعضًا من أهم الاكتشافات الجيولوجية على الساحل الجوراسي.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

البحار

مليون

ويلقّب

بـ"آلة

القتل

المطلقة"...

اكتشاف

جمجمة

(فيديو)

واتساب يطلق ميزة جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية...هل تختفي بعد سماعها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-12-08

نادين نسيب نجيم تعود الى الفيديوهات الطريفة.. مليونا مشاهدة لفيديو "هل انت مال؟"

LBCI
عالم الطبخ
2023-11-05

اذا كنتم من محبي المأكولات البحرية...اليكم كيفية تحضير السمك المشوي مع صلصة "الغرينوبلويز"! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-11-03

إلى محبي المأكولات البحرية... إليكم طريقة تحضير الـ"Filet de Bar"! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-02

"فخر الصناعة الإماراتية"... نجل ملك البحرين يقوم بتجربة سيارة "ربدان": إليكم تفاصيلها! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-09

واتساب يطلق ميزة جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية...هل تختفي بعد سماعها؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-09

هل سيتغير وجه القمر في السنوات المقبلة؟...إليكم ما فعله البشر!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-08

"بالدرز غايت 3" نالت جائزة أفضل لعبة فيديو هذه السنة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-08

"تويتش" توقف خدماتها في كوريا الجنوبية المشهورة بنجومها في مجال ألعاب الفيديو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:38

مكتب نتانياهو: إحباط مخطط إيراني لقتل إسرائيليين في قبرص

LBCI
آخر الأخبار
10:39

معلومات للـLBCI: قذيفة دبابة اسرائيلية أصابت مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني من دون وقوع اصابات

LBCI
أخبار لبنان
14:16

كركي أعلن إقفال مكاتب الضمان كافة غدًا الإثنين

LBCI
آخر الأخبار
15:11

بايدن يدعو زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:03

بلينكن حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

أبو عبيدة جدد الشروط التي يجب أن تتوافر لتبادل الأسرى مع تل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:50

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني ​​على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
13:59

الفرانكوفونية تدخل معرض جدة للكتاب لأول مرة!

LBCI
أخبار دولية
13:54

إرتفاع صوت ذوي الإعاقة في Cop28... ومطالبات بإدراجهم في المفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الفنان اللبناني العالمي مساري يدخل القفص الذهبي

LBCI
أخبار دولية
13:37

هل تعادي Zara الفلسطينيين؟

LBCI
أخبار دولية
13:35

غزة تنقذ السيسي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:08

اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة

LBCI
خبر عاجل
12:50

جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

LBCI
منوعات
06:37

ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:09

الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا

LBCI
أخبار لبنان
12:22

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا

LBCI
حال الطقس
01:42

منخفض جويّ ومتساقطات في هذا اليوم...

LBCI
منوعات
06:50

مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!

LBCI
خبر عاجل
15:00

وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More