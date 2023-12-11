عمره 12 مليار سنة... اكتشاف جسم مائي يطفو في الفضاء!

عمره 12 مليار سنة... اكتشاف جسم مائي يطفو في الفضاء!



أكد العلماء أن عمر أكبر مسطح مائي في الكون المعروف هو 12 مليار سنة.



واكتشف فريقان من علماء الفلك أكبر وأبعد خزان للمياه تم اكتشافه في الكون على الإطلاق.



ويعتبر المسطح المائي الذي تم إكتشافه أكبر بشكل ملحوظ من كل المياه الموجودة على كوكب الأرض. وهي تعادل، بحسب العلماء، 140 تريليون مرة كل المياه الموجودة في محيطات العالم.



ويحيط الجسم المائي بثقب أسود ضخم يغذي يسمى الكوازار، والذي يقع على بعد أكثر من 12 مليار سنة.



وتعتبر الكوازارات أجسامًا سماوية ضخمة وتنبعث منها كميات كبيرة من الطاقة. يسقط الغاز والغبار في ثقب أسود فائق الكتلة، الموجود في المركز، وينبعث منه إشعاع كهرومغناطيسي عبر الطيف الكهرومغناطيسي بأكمله.