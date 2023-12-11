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"تيك توك" تستثمر 1,5 مليار دولار لمعاودة نشاط متجرها الإلكتروني!
علوم وتكنولوجيا
2023-12-11 | 10:09
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"تيك توك" تستثمر 1,5 مليار دولار لمعاودة نشاط متجرها الإلكتروني!
"تيك توك" تستثمر 1,5 مليار دولار لمعاودة نشاط متجرها الإلكتروني!
أعلنت "تيك توك" الاثنين استثمار 1,5 مليار دولار في "غوتو" (GoTo) في صفقة يُتوقع أن تتيح لمنصة مقاطع الفيديو القصيرة المملوكة لشركة صينية إعادة تشغيل متجرها الإلكتروني في إندونيسيا.
وحظرت جاكرتا في أيلول الفائت المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي بغية حماية الشركات الصغيرة التي تراجع نشاطها لصالح شركات التجارة الإلكترونية العملاقة، مما أجبر "تيك توك" على إغلاق متجرها عبر الإنترنت في تشرين الأول.
ومن المقرر أن يعاود المتجر نشاطه في إندونيسيا التي تُعدّ من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية لـ"تيك توك" بموجب صفقة مع "غوتو" مالكة منصة التسوق المحلية الشهيرة "توكوبيديا" (Tokopedia).
وأوضحت الشركتان في بيان أن الاتفاق بينهما يقضي "بدمج أعمال توكوبيديا و"تيك توك شوب إندونيسيا في إطار كيان بي تي توكوبيديا القائم حالياً".
وستكون لـ"تيك توك" حصة مسيطرة في هذا الكيان الذي سيتولى تشغيل وظائف التسوق في تطبيق الشبكة.
وأشار البيان إلى أن "تيك توك" التزمت استثمار أكثر من 1,5 مليار دولار أميركي في الكيان الموسع.
وأضاف أن "تيك توك" و"غوتو" و"توكوبيديا" ستُحدث "تحولاً في قطاع التجارة الإلكترونية في إندونيسيا، مما يوفّر ملايين فرص العمل الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة".
وكانت "توكوبيديا" ومنصات مثلها، من بينها "لازادا" و"شوبي"، هيمنت على سوق التجارة الإلكترونية في إندونيسيا لسنوات، لكنّ متجر "تيك توك شوب" اكتسب حصة كبيرة من السوق منذ إطلاقه عام 2021.
وتُعدّ إندونيسيا ثاني أكبر سوق في العالم لـ"تيك توك" بعد الولايات المتحدة، إذ يبلغ عدد المستخدمين فيها 125 مليوناً، بحسب المنصة.
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