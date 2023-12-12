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مخترقة شبكات تُقدم نصائح للمستخدمين: هذه علامات تعرّض هواتفكم للاختراق!
علوم وتكنولوجيا
2023-12-12 | 06:41
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مخترقة شبكات تُقدم نصائح للمستخدمين: هذه علامات تعرّض هواتفكم للاختراق!
حذرت لورا كانكالا، التي تتولى إدارة استخبارات التهديدات في شركة الأمن السيبراني الفنلندية F-Secure، من العلامات الّتي تدلّ على تعرّض الهواتف والأجهزة الإلكترونية للاختراق.
ووفق موقع "ديلي ميل"، تشمل هذه العلامات:
- ظهور نقطة على الشاشة:
وقالت لورا: "إذا رأيتم نقطة خضراء على شاشة أندرويد أو نقطة برتقالية على آيفون، فقد تكون علامة تحذير على تعرضكم للاختراق، أو أن شخصًا ما قام بتثبيت تطبيق مراوغ على هاتفكم".
وأضافت: "تظهر نقاط التحذير عندما يكون ميكروفون الجهاز أو الكاميرا قيد الاستخدام، ويمكن أن تكون علامة تحذير على أن الهاتف يقوم بتشغيل برامج ضارة تهدف إلى التجسس على الأشخاص".
وتنصح لورا بمراجعة تطبيقاتكم وحذف التطبيقات غير المعروفة، أو تجربة إعادة ضبط إعدادات هاتفكم أو تشغيل تطبيق فحص الفيروسات.
- ارتفاع درجة الهاتف:
وقالت لورا إن ارتفاع درجة حرارة الهاتف يمكن أن يكون علامة تحذيرية على تثبيت برامج ضارة، "عندما يتم تمكين المشاركة المستمرة للموقع، فمن المحتمل أن تنفد بطارية هاتفكم بسرعة غير طبيعية، ويمكنكم أن تشعروا بسخونة هاتفكم".
وتابعت: "قد تجدون تطبيقات غريبة لا يمكنكم تذكر تثبيتها على الهاتف أو تطبيقات ربما قمتم بتنزيلها عن طريق الخطأ خارج متجر التطبيقات الرسمي. في بعض الأحيان تحاول هذه التطبيقات تمويه نفسها وتغيير اسم التطبيق إلى شيء يشبه إعدادات الهاتف أو أي شيء يجعلكم تشعرون أنها قد تكون مشروعة. وقد يكون من الصعب أيضًا، إن لم يكن من المستحيل، حذف هذه التطبيقات مباشرةً".
- تلقي رسائل إلكترونية من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي:
كما حذرت لورا كانكالا من العلامات الّتي تدلّ على سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدمين.
وشدّدت لورا على خطورة ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو ظهور الضوء الأخضر العشوائي على الشاشة، الأمر الّذي قد يعني أن هناك من يراقبكم، مشيرةً إلى أنه "من المهم التصرف بسرعة".
ويمكن للمجرمين القيام بذلك عن طريق التصيد الاحتيالي، حيث يتم إقناع الضحايا بزيارة موقع ويب مزيف.
- تلقي مكالمة أو رسالة من البنك:
وقالت لورا: "لا يحتاج المتسللون إلى تثبيت تطبيقات مراوغة لاستهدافكم على الهاتف، وغالبًا ما يهاجمونكم باستخدام المكالمات والرسائل النصية".
وأضافت: "حتى لو بدت الأرقام صحيحة بالنسبة للبنك الذي تتعاملون معه، فمن الممكن أن يكون ذلك بمثابة عملية احتيال. إن إحدى أسهل الطرق لاستهداف الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة بأنواع مختلفة من عمليات الاحتيال هي عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية".
مصدر
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علوم وتكنولوجيا
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ارتفاع حرارة الهاتف.
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