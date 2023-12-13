المدمنون على الهاتف يمكن أن يكونوا مصابين بالنرجسية...ما العلاقة؟

المدمنون على الهاتف يمكن أن يكونوا مصابين بالنرجسية...ما العلاقة؟



أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من السمات النرجسية هم أكثر عرضة للإدمان على هواتفهم.



فقد اكتشف باحثون في جامعة ألكساندرو إيوان كوزا في رومانيا أن النرجسيين يكون لديهم شعور متضخم بأهمية الذات، ما قد يظهر كحاجة إلى الإعجاب والشعور بالاستحقاق، ويمكن اكتساب الكثير منه من خلال تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تلقي "الإعجابات" على منشوراتهم.



ومن بين 559 طالباً من طلاب المدارس ما بعد الثانوية والجامعات، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً، كان أولئك الذين حصلوا على درجات أعلى على مقياس السمات النرجسية، أكثر عرضة للتعرض لمستويات كبيرة من رهاب "النوموفوبيا"(رهاب افتقاد الهاتف المحمول).



وأظهر هؤلاء الأفراد أيضاً علامات أكبر للتوتر، ويميلون إلى إظهار علامات أقوى لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.



وتبين أن رهاب "نوموفوبيا" والنرجسية والتوتر وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي كلها تؤثر على بعضها البعض.



وطلب الباحثون من المشاركين المتطوعين في الدراسة إكمال استبيان عبر الإنترنت، يتضمن تقييمات تقيس النرجسية والتوتر وأعراض إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ورهاب النوموفوبيا.



وكشفت النتائج أن الطلاب، الذين سجلوا درجات أعلى على مقياس النرجسية، حصلوا أيضاً على درجات أعلى في تصنيفات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ورهاب النوموفوبيا، وبالتالي كانت نسبة التوتر لديهم عالية كذلك.