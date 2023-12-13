أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجهولون يقرصنون حساب السيدة البرازيلية الأولى على إكس وينشرون رسائل كراهية
علوم وتكنولوجيا
2023-12-13 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مجهولون يقرصنون حساب السيدة البرازيلية الأولى على إكس وينشرون رسائل كراهية
مجهولون يقرصنون حساب السيدة البرازيلية الأولى على إكس وينشرون رسائل كراهية
نددت زوجة الرئيس البرازيلي، روزانجيلا دا سيلفا، المعروفة باسم "جانجا"، الثلاثاء بما اعتبرته هجمات "بغيضة"، بعد اختراق حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) لفترة وجيزة نشر خلالها قراصنة معلوماتية رسائل مهينة تنطوي على كراهية للنساء.
وحُظر حساب السيدة الأولى البرازيلية الذي يتابعه أكثر من 1,2 مليون مستخدم، بناء على طلب الشرطة الفدرالية التي فتحت تحقيقا.
وعلق الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء على إكس قائلاً "شكراً لجميع مظاهر التضامن مع شريكة حياتي @JanjaLula، التي تعرضت لهجمات ذكورية على هذه الشبكة الاجتماعية".
وأضاف "النساء هن الضحايا الرئيسيات للجرائم الافتراضية ولا يمكن أن نتسامح مع حوادث من هذا النوع".
وعلقت "جانجا" عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة "لقد وصلت الهجمات البغيضة وغير المحترمة التي أعاني منها يوميا إلى مستوى جديد"، مضيفة "لقد اختُرق حسابي على إكس، ونُشرت رسائل معادية للنساء وعنيفة ضدي لدقائق بدت كأنها لا تنتهي".
وكانت "جانجا" (57 عاما) حاضرة بقوة خلال الإطلالات العامة لرئيس الدولة، ودعت إلى مكافحة خطاب الكراهية وكراهية النساء على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحذرت من أن "النساء في جميع أنحاء البرازيل يقعن ضحايا لهجمات ذكورية على الشبكات"، ما قد "يؤدي إلى اعتداءات جسدية أو جرائم قتل نساء".
ووجّه عدد كبير من الشخصيات السياسية لها رسائل تضامن، ولا سيما الوزيرات في الحكومة، مثل وزيرة الشعوب الأصلية، سونيا غواخاخارا، أو أنييل فرانكو، وزيرة المساواة العرقية.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
قرصنة
سيدة
اولى
برازيل
التالي
المدمنون على الهاتف يمكن أن يكونوا مصابين بالنرجسية...ما العلاقة؟
مخترقة شبكات تُقدم نصائح للمستخدمين: هذه علامات تعرّض هواتفكم للاختراق!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
08:58
اغتصب شابة نائمة في القطار أمام الركاب ولاحق سيدتين إلى منزلهما...وهذه التفاصيل!
منوعات
08:58
اغتصب شابة نائمة في القطار أمام الركاب ولاحق سيدتين إلى منزلهما...وهذه التفاصيل!
0
منوعات
04:00
عُذبت وجُوّعت وضُربت حتى الموت... مصير سيدة تحوّل إلى جحيم خلال أشهر!
منوعات
04:00
عُذبت وجُوّعت وضُربت حتى الموت... مصير سيدة تحوّل إلى جحيم خلال أشهر!
0
أخبار دولية
2023-12-12
أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا تعلن تعطّل خدماتها بسبب عملية "قرصنة كبيرة"
أخبار دولية
2023-12-12
أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا تعلن تعطّل خدماتها بسبب عملية "قرصنة كبيرة"
0
منوعات
2023-12-11
"أنا أبكي إذا دست على نملة أو ذبابة"... اغتصب سيدة بعد أن صورها من دون علمها ثم بكى: ما عُثر عليه في هاتفه مقزز!
منوعات
2023-12-11
"أنا أبكي إذا دست على نملة أو ذبابة"... اغتصب سيدة بعد أن صورها من دون علمها ثم بكى: ما عُثر عليه في هاتفه مقزز!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
08:39
إلغاء معرض "إي 3" الأميركي البارز لألعاب الفيديو بعد سنوات من الترنح
علوم وتكنولوجيا
08:39
إلغاء معرض "إي 3" الأميركي البارز لألعاب الفيديو بعد سنوات من الترنح
0
علوم وتكنولوجيا
02:44
المدمنون على الهاتف يمكن أن يكونوا مصابين بالنرجسية...ما العلاقة؟
علوم وتكنولوجيا
02:44
المدمنون على الهاتف يمكن أن يكونوا مصابين بالنرجسية...ما العلاقة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-12
مخترقة شبكات تُقدم نصائح للمستخدمين: هذه علامات تعرّض هواتفكم للاختراق!
علوم وتكنولوجيا
2023-12-12
مخترقة شبكات تُقدم نصائح للمستخدمين: هذه علامات تعرّض هواتفكم للاختراق!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-12
الوقود الأحفوري في قلب المواجهة في اليوم الأخير من مؤتمر المناخ
علوم وتكنولوجيا
2023-12-12
الوقود الأحفوري في قلب المواجهة في اليوم الأخير من مؤتمر المناخ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
08:00
رامي عياش يفوز بلقب "أفضل مطرب عربي" لعام 2023 (فيديو)
فنّ
08:00
رامي عياش يفوز بلقب "أفضل مطرب عربي" لعام 2023 (فيديو)
0
صحف اليوم
00:42
الأسمر لـ"الأنباء الإلكترونية": ثمة تكافل بين "الحزب" و"التيار" وميقاتي لتطيير التمديد للقائد جوزيف عون
صحف اليوم
00:42
الأسمر لـ"الأنباء الإلكترونية": ثمة تكافل بين "الحزب" و"التيار" وميقاتي لتطيير التمديد للقائد جوزيف عون
0
فنّ
2023-12-12
فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته
فنّ
2023-12-12
فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته
0
أخبار دولية
2023-12-12
إرتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصًا
أخبار دولية
2023-12-12
إرتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18412 شخصًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:22
اسرائيل تستهدف منزلاً في كفركلا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
08:22
اسرائيل تستهدف منزلاً في كفركلا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
06:47
تعهّد أميركيّ بعدم التخلّي عن أوكرانيا
أخبار دولية
06:47
تعهّد أميركيّ بعدم التخلّي عن أوكرانيا
0
أخبار لبنان
06:41
خلف: اقتراح القانون المتعلق بقيادة الجيش معيوب شكلًا ومضمونًا
أخبار لبنان
06:41
خلف: اقتراح القانون المتعلق بقيادة الجيش معيوب شكلًا ومضمونًا
0
أخبار دولية
06:31
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحن بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023
أخبار دولية
06:31
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحن بحاجة إلى 400 مليون دولار حتى نهاية العام 2023
0
أخبار لبنان
06:17
ميقاتي من جنيف: لضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم
أخبار لبنان
06:17
ميقاتي من جنيف: لضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم
0
أخبار لبنان
04:47
الجميل: الفراغ في قيادة الجيش هو الخيار الأخطر والكارثة الكبرى
أخبار لبنان
04:47
الجميل: الفراغ في قيادة الجيش هو الخيار الأخطر والكارثة الكبرى
0
أخبار دولية
04:34
المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى
أخبار دولية
04:34
المؤتمر العالميّ للاجئين في جنيف بدأ... وهذه التفاصيل الأولى
0
أخبار دولية
16:47
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة
أخبار دولية
16:47
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:53
امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
منوعات
13:53
امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
2
خبر عاجل
16:34
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة
خبر عاجل
16:34
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة
3
حال الطقس
23:59
كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
حال الطقس
23:59
كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
4
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
5
أخبار لبنان
11:36
المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
أخبار لبنان
11:36
المديرية العامة للطيران المدني أوضحت ما حصل اليوم في المطار: الامور عادت إلى طبيعتها
6
خبر عاجل
06:12
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا
خبر عاجل
06:12
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا
7
خبر عاجل
05:44
الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠
خبر عاجل
05:44
الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠
8
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More