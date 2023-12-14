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نتفليكس تنشر أرقاماً تفصيلية عن نسب المشاهدة للمرة الأولى... وما هو المسلسل الأكثر مشاهدة؟
علوم وتكنولوجيا
2023-12-14 | 01:30
مشاهدات عالية
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نتفليكس تنشر أرقاماً تفصيلية عن نسب المشاهدة للمرة الأولى... وما هو المسلسل الأكثر مشاهدة؟
أعلنت مجموعة نتفليكس العملاقة في مجال البث التدفقي الثلاثاء أن مسلسل "ذي نايت إيجنت" كان المسلسل الأكثر مشاهدة عبر منصاتها في الربع الأول من 2023، بحسب أرقام مشاهدة تفصيلية تنشرها الشركة للمرة الأولى منذ تأسيسها.
ووفق وكالة فرانس برس، حقق الموسم الأول من هذا المسلسل الأميركي أكثر من 812 مليون ساعة مشاهدة في كل أنحاء العالم بين كانون الثاني وحزيران، بحسب وثيقة تجمع بيانات من البرامج التي تمت مشاهدتها لأكثر من 50 ألف ساعة، أي 18 ألف عرض مختلف تمثل مجتمعة 99 في المئة من جمهور نتفليكس.
ومن بين المحتويات الناجحة الأخرى، "وينزداي" و"يو" و"كوين شارلوت: إيه بريدجيرتون ستوري". وقد ضمت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة إنتاجات كثيرة بغير اللغة الإنكليزية، إذ حققت 30 في المئة من المشاهدات، خصوصاً الأعمال باللغتين الكورية والإسبانية.
والتزمت نتفليكس نشر هذه المعلومات كل ستة أشهر، وهو تغيير كبير في منظور الشركة التي تفضل عادةً الاحتفاظ بهذه البيانات لنفسها.
ومع ذلك، تنشر الشركة باستمرار منذ العام 2021 تصنيفات مختلفة بما يشمل قائمة بالمحتويات "الأكثر شعبية" بناءً على أداء البرامج خلال أول 91 يوماً لها على المنصة. لكن هذا التقرير الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك.
وتعرضت المنصة لضغوط هذا العام لزيادة شفافيتها، في حين اهتزت هوليوود بسبب الإضرابات التي نظمتها نقابتا كتّاب السيناريو والممثلين والتي طالبت بشكل خاص بحصة أكبر من الأرباح الناتجة عن الطفرة في خدمات البث التدفقي.
وقالت الشركة في بيان "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى نتفليكس وإلى صناعتنا".
وفي حديث للصحافيين، نفى الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس أن تكون المبادرة مدفوعة بالمناقشات مع النقابات في القطاع.
وقال إن سياسة نتفليكس المتمثلة في عدم كشف بيانات المشاهدة كانت تهدف إلى تفادي تقديم معلومات من شأنها أن تساعد المنافسين المحتملين، لكنها "أوجدت جواً من عدم الثقة بمرور الوقت".
وقالت الشركة في بيانها "نعتقد أن معلومات المشاهدة (الواردة) في هذا التقرير (...) ستمنح صناع المحتوى وصناعتنا رؤية أكثر دقة لجمهورنا وما يثير اهتمامهم".
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علوم وتكنولوجيا
نتفليكس
مجال البث التدفقي
مسلسل
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