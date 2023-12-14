أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتفليكس تنشر أرقاماً تفصيلية عن نسب المشاهدة للمرة الأولى... وما هو المسلسل الأكثر مشاهدة؟

علوم وتكنولوجيا
2023-12-14 | 01:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتفليكس تنشر أرقاماً تفصيلية عن نسب المشاهدة للمرة الأولى... وما هو المسلسل الأكثر مشاهدة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نتفليكس تنشر أرقاماً تفصيلية عن نسب المشاهدة للمرة الأولى... وما هو المسلسل الأكثر مشاهدة؟

أعلنت مجموعة نتفليكس العملاقة في مجال البث التدفقي الثلاثاء أن مسلسل "ذي نايت إيجنت" كان المسلسل الأكثر مشاهدة عبر منصاتها في الربع الأول من 2023، بحسب أرقام مشاهدة تفصيلية تنشرها الشركة للمرة الأولى منذ تأسيسها.
 
ووفق وكالة فرانس برس، حقق الموسم الأول من هذا المسلسل الأميركي أكثر من 812 مليون ساعة مشاهدة في كل أنحاء العالم بين كانون الثاني وحزيران، بحسب وثيقة تجمع بيانات من البرامج التي تمت مشاهدتها لأكثر من 50 ألف ساعة، أي 18 ألف عرض مختلف تمثل مجتمعة 99 في المئة من جمهور نتفليكس.
 
ومن بين المحتويات الناجحة الأخرى، "وينزداي" و"يو" و"كوين شارلوت: إيه بريدجيرتون ستوري". وقد ضمت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة إنتاجات كثيرة بغير اللغة الإنكليزية، إذ حققت 30 في المئة من المشاهدات، خصوصاً الأعمال باللغتين الكورية والإسبانية.
 
والتزمت نتفليكس نشر هذه المعلومات كل ستة أشهر، وهو تغيير كبير في منظور الشركة التي تفضل عادةً الاحتفاظ بهذه البيانات لنفسها.
 
ومع ذلك، تنشر الشركة باستمرار منذ العام 2021 تصنيفات مختلفة بما يشمل قائمة بالمحتويات "الأكثر شعبية" بناءً على أداء البرامج خلال أول 91 يوماً لها على المنصة. لكن هذا التقرير الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك.
 
وتعرضت المنصة لضغوط هذا العام لزيادة شفافيتها، في حين اهتزت هوليوود بسبب الإضرابات التي نظمتها نقابتا كتّاب السيناريو والممثلين والتي طالبت بشكل خاص بحصة أكبر من الأرباح الناتجة عن الطفرة في خدمات البث التدفقي.
 
وقالت الشركة في بيان "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى نتفليكس وإلى صناعتنا".
 
وفي حديث للصحافيين، نفى الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس تيد ساراندوس أن تكون المبادرة مدفوعة بالمناقشات مع النقابات في القطاع.
 
وقال إن سياسة نتفليكس المتمثلة في عدم كشف بيانات المشاهدة كانت تهدف إلى تفادي تقديم معلومات من شأنها أن تساعد المنافسين المحتملين، لكنها "أوجدت جواً من عدم الثقة بمرور الوقت".
 
وقالت الشركة في بيانها "نعتقد أن معلومات المشاهدة (الواردة) في هذا التقرير (...) ستمنح صناع المحتوى وصناعتنا رؤية أكثر دقة لجمهورنا وما يثير اهتمامهم".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

نتفليكس

مجال البث التدفقي

مسلسل

الأكثر مشاهدة

منصات

أرقام مشاهدة تفصيلية

المرة الأولى.

مجهولون يقرصنون حساب السيدة البرازيلية الأولى على إكس وينشرون رسائل كراهية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-24

نتفليكس وستيفن سبيلبرغ يتعاونان في مسلسل عن تاريخ الحياة على الأرض

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-08

"المرأة المسلسلة" تظهر هذا الأسبوع في السماء ليلاً...إليكم كيفية رؤيتها!

LBCI
فنّ
2023-12-08

أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-04

مسلسل الاعتداءات في الجنوب يتواصل...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:55

مجهولون يقرصنون حساب السيدة البرازيلية الأولى على إكس وينشرون رسائل كراهية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:39

إلغاء معرض "إي 3" الأميركي البارز لألعاب الفيديو بعد سنوات من الترنح

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-13

المدمنون على الهاتف يمكن أن يكونوا مصابين بالنرجسية...ما العلاقة؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-12

مخترقة شبكات تُقدم نصائح للمستخدمين: هذه علامات تعرّض هواتفكم للاختراق!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-12-04

صورة لرضيعة أُنقذت بعد شهر أم 3 ساعات من تحت انقاض غزة؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-01

ميقاتي شارك على رأس وفد في مؤتمر تغيّر المناخ "كوب 28" في دبي وعقد سلسلة لقاءات

LBCI
منوعات
2023-12-13

"ستنتهي الحرب ونبدأ حياتنا من جديد"...وائل الدحدوح يواسي فتاة فقدت أطرافها جراء القصف الاسرائيلي! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-12

بأقدام وأصابع فقودة... العائلة الملكية البريطانية تنشر صورة عيد الميلاد والغموض يخيّم على المشهد! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
01:25

عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية

LBCI
أخبار دولية
14:54

هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان يرفض أمام منتدى اللاجئين أن يكون وطنا بديلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مهرجان بيروت الرياضي خطوة لدعم الرياضيين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

جلسة تشريعية... العين فيها على التمديد والحضور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإمارات تنجح في تقريب وجهات النظر وتختم مؤتمر المناخ ببيان تاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مستجدات مهمة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تؤثر على مسار الحرب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ما هي السيناريوهات المطروحة لجلسة التشريع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:25

عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية

LBCI
فنّ
06:34

في ذكرى زواج مروان خوري... صور تُنشر للمرّة الأولى مع زوجته ندى رمال

LBCI
فنّ
08:06

فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره

LBCI
اخبار البرامج
16:03

شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!

LBCI
خبر عاجل
04:51

الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء

LBCI
خبر عاجل
11:22

السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش

LBCI
خبر عاجل
06:12

ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا

LBCI
فنّ
06:38

لاميتا فرنجية في جلسة تصوير جريئة.. تمارس كرة السلة بالكعب العالي (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More