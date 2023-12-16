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ناسا تنشر صورة لـ"أقوى توهج شمسي" منذ 6 سنوات!

علوم وتكنولوجيا
2023-12-16 | 03:46
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ناسا تنشر صورة لـ&quot;أقوى توهج شمسي&quot; منذ 6 سنوات!
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ناسا تنشر صورة لـ"أقوى توهج شمسي" منذ 6 سنوات!

ناسا تنشر صورة لـ"أقوى توهج شمسي" منذ 6 سنوات!

نشرت وكالة ناسا صورًا لما تقول إنه أقوى توهج شمسي منذ 6 سنوات، وهو وميض ناري على سطح الشمس على بعد 93 مليون ميل أدى إلى انقطاع بعض الاتصالات اللاسلكية على الأرض لفترة قصيرة يوم الخميس.

والتقطت الوكالة صورًا ذات ألوان زاهية للظاهرة المعروفة باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) من مرصدها الديناميكي الشمسي، وهو مركبة فضائية تم إطلاقها في عام 2010 تراقب نشاط الشمس باستمرار.

وتقول ناسا إنه كان توهجًا من الفئة X بأعلى كثافة، مع إمكانية التأثير على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وإشارات الملاحة وتشكيل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء.

وتسبب انفجار الطاقة يوم الخميس في حدوث تداخل لاسلكي لمدة ساعتين تقريبًا في بعض أجزاء الولايات المتحدة وأماكن أخرى خلال ساعات النهار. ووصفه مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنه "حدث مذهل، ومن المحتمل أن يكون أحد أكبر الأحداث الراديوية الشمسية المسجلة على الإطلاق".

وقال المركز إن تأثيره على الاتصالات اللاسلكية كان محسوسًا بين منتصف النهار والثانية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، وأن علماءه كانوا يقومون بتحليل التأثيرات الأخرى للانبعاث الإكليلي "الموجود في أقصى المنطقة الشمالية الغربية من الشمس".

وقال المركز إن هذا هو أقوى توهج شمسي تم تسجيله منذ 10 أيلول 2017، والأقوى في الدورة الشمسية الحالية على مسافة معينة.
 
This photo provided by NASA’s Solar Dynamics Observatory captured this image of a solar flare, as seen in the bright flash in the upper right, on Thursday, Dec. 14, 2023. The sun spit out the huge flare at noon on Thursday, resulting in two hours of radio interference in the U.S. and other sunlit parts of the world. (NASA via AP)
 

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