اكتشافات مرعبة في البرية "ستطارد كوابيسك"... العنكبوت الشيطاني ذو الـ8 عيون والأفعى "الخفية"! (صور)

وفي النصف الآخر من العالم، وفي مستنقعات المانغروف بوسط ميانمار، تم اكتشاف ثعبان جديد مؤخرًا.وتم التعرف بشكل خاطئ على الثعابين الخضراء لأول مرة على أنها نوع معروف من أفاعي الحفرة في عام 2000، ومع ذلك، كشف تحليل لاحق للحمض النووي للمخلوقات "المبهمة" أن هذه الثعابين تنتمي إلى "أنواع متميزة"، وفقًا لدراسة أخرى نُشرت هذا الأسبوع في ZooKey.ودرس الباحثون 19 عينة وقرروا أن الثعبان كان من نوع فريد خاص به: Trimeresurus ayeyarwadyensis، أو أفعى Ayeyarwady، التي سميت على اسم نهر محلي.ويمكن أن تنمو أفاعي حفرة أيياروادي لأكثر من 3 أقدام. وقال الباحثون إن لونها أخضر فاتح على ظهورها وأبيض على بطونها، وتتراوح عيونها "من الأحمر الداكن إلى الذهبي".ومثل كل الأفاعي، هي سامة.