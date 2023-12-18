الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشافات مرعبة في البرية "ستطارد كوابيسك"... العنكبوت الشيطاني ذو الـ8 عيون والأفعى "الخفية"! (صور)

علوم وتكنولوجيا
2023-12-18 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشافات مرعبة في البرية &quot;ستطارد كوابيسك&quot;... العنكبوت الشيطاني ذو الـ8 عيون والأفعى &quot;الخفية&quot;! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اكتشافات مرعبة في البرية "ستطارد كوابيسك"... العنكبوت الشيطاني ذو الـ8 عيون والأفعى "الخفية"! (صور)

اكتشافات مرعبة في البرية "ستطارد كوابيسك"... العنكبوت الشيطاني ذو الـ8 عيون والأفعى "الخفية"! (صور)

تم مؤخرًا اكتشاف نوع "شيطاني" جديد من العنكبوت الذهبي ذات 8 عيون وثعبان "غامض" بطول 3 أقدام يتربص في المستنقعات.

واكتشف العلماء العنكبوت المشعر الغريب في جبال وسط وغرب الإكوادور أثناء صيد أنواع جديدة من عناكب الأشجار في عام 2021، وفقًا لدراسة نشرت هذا الأسبوع في ZooKey.

وتمت تسمية العنكبوت رسميًا باسم Psalmopoeus satanas، أو شيطان الرتيلاء، بسبب "مزاجه السيئ" بشكل ملحوظ، وكان العنكبوت موجودًا تحت شجرة الخيزران لكنه رفض أن يتم أسره دون قتال، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وبحسب الدراسة، حاول العنكبوت صد الباحثين من دون جدوى، وحاول الفرار "بحركات سريعة متفرقة، وبسرعة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها".

وعندما أعادوا المخلوق إلى المختبر، اكتشف العلماء سمات فيزيائية فريدة وقرروا أنه نوع جديد تمامًا.

وبحسب الدراسة، يبلغ طول الرتيلاء الشيطانية ذات اللون البني الداكن أقل بقليل من بوصتين ولها ثماني عيون وثمانية أرجل مغطاة بشعر "ذهبي".

العلماء في جامعة سان فرانسيسكو دي كيتو "أعجبوا جدًا" بالعينة أثناء دراستهم على الرغم من "مزاجها السيئ وهجماتها المتفرقة".

وهو من جنس Psalmopoeus السام.

وقالت الدراسة إنه ينبغي اعتبار أنواع العناكب "مهددة بالانقراض بشدة" بسبب التهديدات التي يواجهها نظامها البيئي حاليا، مثل صناعات التعدين والزراعة غير القانونية. وقال الباحثون إنه يعيش في جبال الأنديز على ارتفاع يتراوح بين 2800 قدم وحوالي 3100 قدم.


وفي النصف الآخر من العالم، وفي مستنقعات المانغروف بوسط ميانمار، تم اكتشاف ثعبان جديد مؤخرًا.

وتم التعرف بشكل خاطئ على الثعابين الخضراء لأول مرة على أنها نوع معروف من أفاعي الحفرة في عام 2000، ومع ذلك، كشف تحليل لاحق للحمض النووي للمخلوقات "المبهمة" أن هذه الثعابين تنتمي إلى "أنواع متميزة"، وفقًا لدراسة أخرى نُشرت هذا الأسبوع في ZooKey.


ودرس الباحثون 19 عينة وقرروا أن الثعبان كان من نوع فريد خاص به: Trimeresurus ayeyarwadyensis، أو أفعى Ayeyarwady، التي سميت على اسم نهر محلي.

ويمكن أن تنمو أفاعي حفرة أيياروادي لأكثر من 3 أقدام. وقال الباحثون إن لونها أخضر فاتح على ظهورها وأبيض على بطونها، وتتراوح عيونها "من الأحمر الداكن إلى الذهبي".

ومثل كل الأفاعي، هي سامة.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

مرعبة

البرية

"ستطارد

كوابيسك"...

العنكبوت

الشيطاني

والأفعى

"الخفية"!

(صور)

LBCI التالي
"جسم غامض" يشبه إحدى شخصيات "The Lion King" في سماء شيكاغو... إليكم هذه القصة الغريبة!
ناسا تنشر صورة لـ"أقوى توهج شمسي" منذ 6 سنوات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-17

واقعة مرعبة... ظهور "شبح جندي" في خلفية صورة ثنائي في مطعم قديم! (صورة)

LBCI
منوعات
2023-11-17

أقنعتها بأن ابنها "مسكون بالشر"... قيدت طفلها البالغ 4 سنوات ووضعته في كيس وسلمته لها: قصة مرعبة وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
2023-11-15

قفزت "الوحوش الشرسة" على إبن الـ10 سنوات ثم ثقبت جلده وحفرت مخالبها بداخله أثناء تمزيق أمعائه... إليكم القصة المرعبة!

LBCI
منوعات
2023-11-06

قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:35

اكتشاف مثير... الذكاء الاصطناعي يمكن أن يولد معلومات تتجاوز المعرفة البشرية!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:57

ما حقيقة وجود الكائنات الفضائية على أقمار "زحل" ونظامنا الشمسي؟... هذا ما اكتشفته ناسا!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:23

"جسم غامض" يشبه إحدى شخصيات "The Lion King" في سماء شيكاغو... إليكم هذه القصة الغريبة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-16

ناسا تنشر صورة لـ"أقوى توهج شمسي" منذ 6 سنوات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-14

اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-17

إدراج "متحف دير سيدة البلمند البطريركي" على لائحة المتاحف الوطنية اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
08:27

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا معدات فنية ‏وتجسسية في مزارع دوفيف وذلك ‎بالأسلحة المناسبة ودمّروها

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-10

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

ماذا في مستجدات الوضع الجنوبي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

عائلات الأسرى الاسرائيليين لدى حماس يصعّدون...

LBCI
آخر الأخبار
05:55

لحظة استهداف منزل في عيتا الشعب بالقرب من تشييع أحد الشهداء (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

بكاسين ترتدي زينة العيد.. وجولة للـ lbci بين طاحونة الضيعة وكنيستها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ماذا عن التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

صفحة التمديد لقائد الجيش طويت فهل سيسلك تعيين رئيس الاركان والمجلس العسكري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف ستكون مواجهات الدور الـ16 من قرعة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

انتخابات للمجالس المحلية في العراق الإثنين وتنافس ٌ ضمن المكوّنين الشيعي والسنّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:14

منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟

LBCI
أخبار لبنان
12:21

"ادارة السير" تستقبل المواطنين الثلاثاء وتفتح المنصة الاثنين وتعلن عن معاملات جديدة

LBCI
فنّ
16:00

وائل جسّار عن زوجته ميراي: "طلبت منها أن تعتنق الإسلام"

LBCI
منوعات
12:00

فيديو إباحي مسرب من داخل الكونغرس الأميركي يثير جدلًا... وشرطة الكابيتول تتحرك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل يسحب الحبتور استثماراته من لبنان؟ هذا ما قاله لل LBCI

LBCI
أخبار دولية
11:35

الجيش الاسرائيلي يقول إنه عثر على أكبر نفق حفر تحت قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل تغرق قريبا أنفاق غزة؟

LBCI
منوعات
02:49

اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More