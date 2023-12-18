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"جسم غامض" يشبه إحدى شخصيات "The Lion King" في سماء شيكاغو... إليكم هذه القصة الغريبة!

علوم وتكنولوجيا
2023-12-18 | 06:23
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&quot;جسم غامض&quot; يشبه إحدى شخصيات &quot;The Lion King&quot; في سماء شيكاغو... إليكم هذه القصة الغريبة!
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"جسم غامض" يشبه إحدى شخصيات "The Lion King" في سماء شيكاغو... إليكم هذه القصة الغريبة!

"جسم غامض" يشبه إحدى شخصيات "The Lion King" في سماء شيكاغو... إليكم هذه القصة الغريبة!

شارك المصور "ديتريش زيغلر" لقطته المذهلة لجسم غريب يتغير لونه بينما كان ثابتا في السماء، من شرفته في شيكاغو، ويشبه الأخير وجه كائن فضائي، كما لم يُشهد له مثيلًا من قبل.

وكشفت وثيقة البنتاغون التي نُشرت في الصيف، أن الجسم الغريب النموذجي عادة له شكل دائري أو  مداري، ولونه أبيض أو فضي، ولكن الوضع هنا مختلف تمامًا.

ووفق ما نقله موقع "دايلي ميل"، شبّه زيغلر هذا الجسم بالقناع، أو بالوجه الفضائي، أو حتى القرد "رفيكي" في فيلم "The Lion King"، ما أوقع العلماء في حيرة، كونهم لم يستطيعوا تحديد ما هو هذا الكائن.

وقال زيغلر إنه رصد الكائن مساء، حيث لاحظ بعض الوميض الملون في السماء، ما لفت نظره لأن المشهد كان أشبه بلوحة من الألوان الأرجوانية والذهبية والأخضر، واعتقد الأخير أن شكل الجسم ثابت ولكن الألوان بحال تبدل دائم.

وشرح خبراء الأجسام الطائرة المجهولة في بريطانيا أن الـجسم الطائر والمجهول الهوية لا يكون أصله دائمًا من خارج كوكب الأرض.

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