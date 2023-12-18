اكتشاف مثير... الذكاء الاصطناعي يمكن أن يولد معلومات تتجاوز المعرفة البشرية!

اكتشاف مثير... الذكاء الاصطناعي يمكن أن يولد معلومات تتجاوز المعرفة البشرية!



يزعم باحثو الذكاء الاصطناعي أنهم حققوا أول اكتشاف علمي في العالم باستخدام نموذج لغوي كبير، وهو إنجاز يشير إلى أن التكنولوجيا التي تقف وراء ChatGPT والبرامج المماثلة يمكن أن تولد معلومات تتجاوز المعرفة البشرية.



وظهرت هذه النتائج من Google DeepMind، حيث يبحث العلماء فيما إذا كانت النماذج اللغوية الكبيرة، التي تدعم برامج الدردشة الحديثة مثل ChatGPT من OpenAI و Bard من Google، يمكنها القيام بأكثر من مجرد إعادة تجميع المعلومات المستفادة في التدريب والتوصل إلى رؤى جديدة.



وقال بوشميت كوهلي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي للعلوم في شركة ديب مايند: "عندما بدأنا المشروع لم يكن هناك ما يشير إلى أنه سينتج شيئًا جديدًا حقًا". "على حد علمنا، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق اكتشاف علمي حقيقي جديد من خلال نموذج لغوي كبير."



ونماذج اللغة الكبيرة أو LLMs، هي شبكات عصبية قوية تتعلم أنماط اللغة، بما في ذلك كود الكمبيوتر، من كميات هائلة من النصوص والبيانات الأخرى. ومنذ وصول ChatGPT بسرعة في العام الماضي، قامت التكنولوجيا بتصحيح أخطاء البرامج المعيبة وأنتجت كل شيء بدءًا من المقالات الجامعية ومسارات السفر إلى القصائد حول تغير المناخ بأسلوب شكسبير.



ولكن على الرغم من أن روبوتات الدردشة أثبتت شعبيتها الكبيرة، فإنها لا تولد معارف جديدة وهي عرضة للتلفيق، مما يؤدي إلى إجابات سلسة ومعقولة، بما يتماشى مع أفضل الخانات، ولكنها معيبة للغاية.