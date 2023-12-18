أدوبه وفيغما تتخليان عن مشروع اندماجهما بعد عقبات تنظيمية

أعلن عملاق البرمجيات الإبداعية Adobe "أدوبه" ومنصة التصميم التعاوني Figma "فيغما" الاثنين التخلي عن مشروع الاندماج الذي قُدّم في أيلول 2022 مقابل 20 مليار دولار، بسبب شكوك مرتبطة بالتراخيص التنظيمية.وقالت المجموعتان في بيان مشترك "على الرغم من أن الشركتين تؤمنان بالمزايا والفوائد التنافسية لاتحادهما، فقد اتفقت أدوبه وفيغما بشكل متبادل على إنهاء الصفقة".ولفتت المجموعتان إلى أنهما اتخذتا هذا القرار بعد "تقويم مشترك لعدم وجود مسار واضح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق البريطانية".وأضافت المجموعتان في بيان وجهتاه إلى هيئة مراقبة سوق الأسهم الأميركية، أنه بموجب اتفاق لإنهاء المشروع أبرمتاه الأحد، ستدفع أدوبه تعويضاً قدره مليار دولار لشركة فيغما.وكان المبلغ الذي عرضته أدوبه (المالكة لبرمجيات شهيرة كثيرة بينها فوتوشوب وإيلوستريتر) أعلى بكثير من القيمة التقديرية لفيغما أثناء آخر عملية حشد أموال. فقد جمعت الشركة التي تأسست عام 2012 في سان فرانسيسكو، 200 مليون دولار في حزيران 2021، بقيمة إجمالية قدرها 10 مليارات دولار.وخططت أدوبه لتمويل الصفقة، نصفها بالأسهم والنصف الآخر نقداً.وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية قد أعربت عن مخاوفها في حزيران قبل أن تفتح تحقيقاً متعمقاً في منتصف تموز، خوفاً من العواقب على مستوى المنافسة ولكن أيضاً على "التصميم الإبداعي" للصور أو مقاطع الفيديو أو الرسوم المتحركة، وهو مجال تُصنف أدوبه رائدة فيه لكن فيغما "تشكل تهديداً تنافسياً صاعداً".واعتبرت المفوضية الأوروبية، التي بدأت تحقيقا في آب، أن هذا الاستحواذ "من المرجح أن يحد من المنافسة"، في رأي أولي نُشر في 17 تشرين الثاني.وأوضح رئيس شركة "أدوبه" شانتانو ناراين في البيان "تختلف أدوبه وفيغما بشدة مع النتائج الأخيرة التي توصلت إليها السلطات التنظيمية، ولكننا نعتقد أنه من مصلحتنا المضي قدماً بشكل مستقل".في غضون عشر سنوات، تمكنت شركة فيغما، التي تضم نحو 850 موظفاً، من ترسيخ مكانتها كأداة مرجعية لشركات كثيرة، بينها عدد من عمالقة التكنولوجيا، إلى حد التنافس مع شركات راسخة مثل أدوبه.وفي التعاملات الإلكترونية قبل افتتاح بورصة نيويورك الاثنين، ارتفعت أسهم شركة أدوبه بنسبة 1,89%.