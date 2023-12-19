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لأول مرة: محادثة مع حوت أحدب مدتها 20 دقيقة... هل تؤدي إلى محادثات مع الكائنات الفضائية؟

لأول مرة: محادثة مع حوت أحدب مدتها 20 دقيقة... هل تؤدي إلى محادثات مع الكائنات الفضائية؟







وفي التفاصيل، تحدث حوت يبلغ من العمر 38 عامًا واسمه "توين" مع الباحثين من خلال الرد على مكالمة مسجلة مسبقًا، وهذا أول اتصال بين البشر والحيتان بلغتها الخاصة، وفق ما نقل موقع الـ"



وفي الدراسة، بحث العلماء في كيفية تواصل الحيتان، كما قاموا بدورهم ببث نوع من المكالمات من خلال مكبرات الصوت تحت الماء، وعند تشغيلها اقترب "توين" من القارب واستجاب بتحية خاصة به.



وعلّقت الدكتورة "بريندا ماكووان"، والمشاركة في البحث، على الأمر أن هذا السلوك المتطابق أظهر أن الحوت كان منخرطا في نوع من المحادثة التفاعلية مع المكالمة المسجلة.



والهدف الرئيسي للباحثين ليس التحدث مع الحيتان، بل مع أشكال الحياة الأكثر غرابة، وفي غياب أي كائنات فضائية، يأمل الباحثون في استخدام الحيتان لتطوير استراتيجيات التواصل غير البشري، والتي اعتبروها وكيلًا فضائيًا جيدًا بسبب ذكائها المبهر وقدرتها على الاتصال. كشف علماء معهد "سيتي" وجامعة كاليفورنيا أنه من الممكن الآن إجراء محادثات مع الحيتان، بعد قيامهم بمكالمة مدتها 20 دقيقة مع "حوت أحدب" في جنوب شرق ألاسكا. وقال الباحثون إن المحادثة يمكن أن تمهد الطريق للتفاعلات مع الكائنات الفضائية في المستقبل.وفي التفاصيل، تحدث حوت يبلغ من العمر 38 عامًا واسمه "توين" مع الباحثين من خلال الرد على مكالمة مسجلة مسبقًا، وهذا أول اتصال بين البشر والحيتان بلغتها الخاصة، وفق ما نقل موقع الـ" دايلي ميل " البريطاني.وفي الدراسة، بحث العلماء في كيفية تواصل الحيتان، كما قاموا بدورهم ببث نوع من المكالمات من خلال مكبرات الصوت تحت الماء، وعند تشغيلها اقترب "توين" من القارب واستجاب بتحية خاصة به.وعلّقت الدكتورة "بريندا ماكووان"، والمشاركة في البحث، على الأمر أن هذا السلوك المتطابق أظهر أن الحوت كان منخرطا في نوع من المحادثة التفاعلية مع المكالمة المسجلة.والهدف الرئيسي للباحثين ليس التحدث مع الحيتان، بل مع أشكال الحياة الأكثر غرابة، وفي غياب أي كائنات فضائية، يأمل الباحثون في استخدام الحيتان لتطوير استراتيجيات التواصل غير البشري، والتي اعتبروها وكيلًا فضائيًا جيدًا بسبب ذكائها المبهر وقدرتها على الاتصال.