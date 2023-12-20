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حاسبة الموت... يمكنها التنبؤ بموعد وفاتك ومقدار الأموال التي ستكسبها بدقة تصل إلى 78٪ وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2023-12-20 | 13:16
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حاسبة الموت... يمكنها التنبؤ بموعد وفاتك ومقدار الأموال التي ستكسبها بدقة تصل إلى 78٪ وهذه التفاصيل!
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حاسبة الموت... يمكنها التنبؤ بموعد وفاتك ومقدار الأموال التي ستكسبها بدقة تصل إلى 78٪ وهذه التفاصيل!

حاسبة الموت... يمكنها التنبؤ بموعد وفاتك ومقدار الأموال التي ستكسبها بدقة تصل إلى 78٪ وهذه التفاصيل!

طور العلماء خوارزمية تستخدم قصة حياة الشخص للتنبؤ كيف سيعيش ومتى سيموت.

ووفقًا لدراسة جديدة، فإن النموذج المسمى "life2vec" دقيق بنسبة 78 بالمائة تقريبًا من الوقت، مما يجعله على قدم المساواة مع الخوارزميات الأخرى المصممة للتنبؤ بنتائج حياة مماثلة.

ولكن على عكس النماذج الأخرى، فهو يعمل مثل برنامج الدردشة الآلي، باستخدام التفاصيل الموجودة للتنبؤ بما سيأتي بعد ذلك.

وتم بناؤه من قبل علماء في الدنمارك والولايات المتحدة الذين قاموا بتدريب خوارزمية التعلم الآلي على مجموعة هائلة من البيانات الدنماركية، وزودوها بكل أنواع المعلومات عن أكثر من ستة ملايين شخص حقيقي، بما في ذلك الدخل والمهنة ومكان الإقامة والإصابات والحمل. 

وكانت النتيجة النهائية نموذجًا يمكنه معالجة اللغة البسيطة وتوليد تنبؤات حول احتمالية وفاة الشخص مبكرًا، أو دخله على مدى حياته.

وبعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة تشمل كونك ذكرًا، أو تشخيص حالتك العقلية، أو ممارسة مهنة ماهرة. الأشياء المرتبطة بالحياة الأطول تشمل الدخل الأعلى أو الاضطلاع بدور قيادي.

ومع الأخذ في الاعتبار كل جزء من حياتك كما لو كانت كلمات في جملة، تتوقع life2vec إلى أين ستذهب القصة بناءً على ما تمت كتابته حتى الآن.

وتمامًا مثلما يطلب منه مستخدمو ChatGPT كتابة أغنية أو قصيدة أو مقال، يستطيع العلماء طرح أسئلة بسيطة على life2vec مثل "الموت في غضون أربع سنوات؟" لشخص معين.

وتم تدريب النموذج على البيانات من عام 2008 إلى عام 2016.

واستنادًا إلى بياناتهم السكانية، تنبأ بشكل صحيح بمن سيموت بحلول عام 2020 في أكثر من ثلاثة أرباع الحالات.

وظهر البحث في مجلة Nature Computational Science.

ولحماية المعلومات الشخصية للأشخاص الذين تم استخدام بياناتهم لتدريب النظام، فهي ليست متاحة لعامة الناس - أو الشركات - لاستخدامها، حسبما قال الباحث الرئيسي سوني ليمان لموقع دايلي ميل.
 

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