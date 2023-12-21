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تعطل منصة X على مستوى العالم.. وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2023-12-21 | 01:32
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تعطل منصة X على مستوى العالم.. وهذه التفاصيل!
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تعطل منصة X على مستوى العالم.. وهذه التفاصيل!

تعطل منصة X على مستوى العالم.. وهذه التفاصيل!

تعطلت منصة التواصل الاجتماعي  X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، عن العمل على مستوى العالم في وقت مبكر من اليوم الخميس، وفقًا لموقع تتبع انقطاع الخدمة  Downdetector .

وكشف موقع Downdetector، الذي يتتبع حالات انقطاع الخدمة عن طريق جمع تقارير الحالة من مصادر عدّة بما في ذلك المستخدمين، إن هناك أكثر من 47000 مستخدم أميركي واجه مشكلات في الوصول إلى الموقع، بحسب وكالة "رويترز".

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