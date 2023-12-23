لدموع النساء رائحة... وهذا ما تفعله بالرجال!

غالبا ما يكون الرجال أقل عدوانية بعد شم دموع النساء، وفقا لنتائج دراسة نشرت يوم الخميس في مجلة PLOS Biology.
ووجد البحث الذي أجراه معهد وايزمان للعلوم، أن دموع الإنسان تحتوي على إشارة كيميائية تقلل النشاط في منطقتين من مناطق الدماغ المرتبطة بالعدوان.
وعندما بحث الباحثون عن متطوعين للدراسة، تبرعت النساء بالانضمام "لأن البكاء مقبول اجتماعيًا بالنسبة لهن"، كما يقول طالب الدكتوراه شاني أغرون، الذي قاد العمل، في بيان.
ومع ذلك، افترض الباحثون أن الدموع لا تحتاج إلى أن تأتي من امرأة ليكون لها تأثير مماثل.
ووجدت دراسات سابقة أجريت على القوارض أن دموع إناث الفئران تقلل من القتال بين الفئران الذكور، كما أن ذكور فئران الخلد تلطخ نفسها بدموعها لتجنب التعرض لهجوم من فئران ألفا، حسبما أشار معهد وايزمان.
وقال العلماء إن أبحاثا أخرى تظهر أيضا أن استنشاق الدموع يقلل من هرمون التستوستيرون، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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"بالنظر إلى النتائج السابقة التي أظهرت انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال بعد استنشاق الدموع، والنتائج التي تم إجراؤها على القوارض والتي أظهرت أن الدموع تقلل من العدوانية، فقد افترضنا أن الدموع سيكون لها نفس التأثير عند البشر؛ ومع ذلك، فقد فوجئنا بحجم التأثير في المختبر"، وفق ما قال آغرون.
وبعد جمع دموع ست متطوعات شاهدن أفلاما حزينة، قام الباحثون بتعريض عشرات الرجال للدموع أو لسائل ملحي.
ولم يستطيعوا التمييز بين المادتين لأن كلاهما شفاف وعديم الرائحة.
ثم لعب الرجال لعبة كمبيوتر، تم استخدامها في دراسات عدوانية أخرى، حيث يقوم اللاعبون بجمع الأموال التي يحاول خصمهم سرقتها منهم.
ويمكن للاعبين الانتقام وجعل خصمهم يخسر المال، على الرغم من أنهم لن يكسبوا المزيد من المال لأنفسهم.
وبعد شم دموع النساء، انخفضت رغبة الرجال في الانتقام بنسبة 43.7%.
وتشبه هذه النتائج نتائج الدراسة التي أجريت على القوارض، ولكن على عكس القوارض، ليس لدى البشر بنية في أنوفهم تكتشف الإشارات الكيميائية عديمة الرائحة.
وقد تعمق الباحثون من خلال دراسة 62 مستقبلاً شميًا، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في حاسة الشم، ووجدوا أن أربعة منها يتم تنشيطها بواسطة الدموع، ولكن ليس المياه المالحة.
كما قاموا أيضًا بربط المشاركين في الدراسة بأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ولاحظوا أنه بعد شم الدموع، كانت مناطق الدماغ المرتبطة بالعدوانية أقل نشاطًا.
ويعتقد العلماء أن مادة الدموع ربما تطورت لحماية الأطفال من الأذى.
"لا يستطيع الأطفال أن يقولوا: توقفوا عن التصرف بعدوانية تجاهي. فقدرتهم على التواصل محدودة للغاية، كما أنهم عاجزون أيضًا. وقال نعوم سوبيل، أستاذ علم الأعصاب في جامعة وايزمان، لصحيفة الغارديان: "إنهم لديهم مصلحة راسخة في تقليل العدوانية، وهذا يعكس الحقيقة المحزنة للعدوان تجاه الأطفال".
وقالت الدكتورة مينا ليونز، عالمة النفس بجامعة ليفربول جون موريس، لصحيفة الغارديان إن النتائج "رائعة"، لكن لا ينبغي للناس استخلاص استنتاجات مهمة.
"في الحياة الحقيقية، قد تسير الأمور بشكل مختلف. إن دموع الشخص المستهدف بالعنف المنزلي قد لا تفعل الكثير في الحد من عدوانية مرتكب العنف. لماذا لا تعمل الإشارة الكيميائية في هذه الظروف؟"، تساءلت.
وأضافت ليونز: "إن السياق الاجتماعي للبكاء معقد للغاية، وأظن أن الحد من العدوانية هو مجرد واحدة من الوظائف العديدة المحتملة للدموع".