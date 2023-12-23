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هي واحدة من أشهر وحوش الخيال العلمي... الغودزيلا موجودة في الحقيقة وهذا ما اكتشفه العلماء!

علوم وتكنولوجيا
2023-12-23 | 16:40
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هي واحدة من أشهر وحوش الخيال العلمي... الغودزيلا موجودة في الحقيقة وهذا ما اكتشفه العلماء!
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هي واحدة من أشهر وحوش الخيال العلمي... الغودزيلا موجودة في الحقيقة وهذا ما اكتشفه العلماء!


هي واحدة من أشهر وحوش الخيال العلمي... الغودزيلا موجودة في الحقيقة وهذا ما اكتشفه العلماء!

اكتشف العلماء غودزيلا حقيقية، وهي سحلية مائية ضخمة سيطرت على بحار المحيط الهادئ قبل 72 مليون سنة، والتي تم اكتشاف هيكلها العظمي بالصدفة في عام 2016، وفق ما نقل موقع "دايلي ميل" الالكتروني.

كان "واكاياما سوريو"، ويعني التنين الأزرق، كبيرًا مثل سمكة القرش الأبيض الكبير، واستخدم زعانفه الأربعة الضخمة للتحرك بسرعة عبر الماء، وهذا المخلوق المكتشف حديثًا فريد من نوعه تمامًا.

وقال البروفيسور "تاكويا كونيشي" من جامعة "سينسيناتي"، الذي صنف العينة إنه شيء لم يرَ له مثيلا من قبل على الإطلاق، وتم اكتشاف الغودزيلا الضخم حول نهر "أريداغاوا" في محافظة "واكاياما" في اليابان.

واكتشف الهيكل العظمي المؤلف المشارك في الدراسة "أكيهيرو ميساكي" أثناء البحث عن حفريات الأمونيت، حين عثر الأخير على عظمة داكنة في الحجر الرملي والتي تبين أنها فقرة من العينة الأكثر اكتمالا للغودزيلا.

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