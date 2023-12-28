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2024 على موعد مع أحد أضخم الاكتشافات المصرية القديمة... ما علاقة الملكة "نفرتيتي" به؟

2024 على موعد مع أحد أضخم الاكتشافات المصرية القديمة... ما علاقة الملكة "نفرتيتي" به؟







وتحدث زاهي حواس، وزير الدولة المصري السابق لشؤون الآثار، لموقع "



وكشف حواس أن المومياوتين المذكورتين دون رأس، وقال إنّ إحداهما قد تكون مومياء ابنة نفرتيتي، والتي تدعى "عنخ إسن آمون".



وأوضح حواس أنه بعد أربعة أشهر من الآن، سيتمكن من الإعلان عن اكتشاف المومياء، وسوف يكون ذلك أحد أكبر الاكتشافات المصرية القديمة على الإطلاق. المومياء الغامضة مقطوعة الرأس قد تكون الملكة المصرية "نفرتيتي" المفقودة منذ فترة طويلة، حيث شارك أحد كبار علماء الآثار خططه للكشف عن هوية مومياوتين غامضتين العام المقبل، إحداهما مقطوعة الرأس ومن المحتمل أن تكون بقايا الملكة المفقودة منذ فترة طويلة.وتحدث زاهي حواس، وزير الدولة المصري السابق لشؤون الآثار، لموقع " ذا صن " الالكتروني، حول هذا الاكتشاف الضخم، وشرح أنه يتم العمل على الحمض النووي الآن للبحث عن مومياء الملكة "نفرتيتي".وكشف حواس أن المومياوتين المذكورتين دون رأس، وقال إنّ إحداهما قد تكون مومياء ابنة نفرتيتي، والتي تدعى "عنخ إسن آمون".وأوضح حواس أنه بعد أربعة أشهر من الآن، سيتمكن من الإعلان عن اكتشاف المومياء، وسوف يكون ذلك أحد أكبر الاكتشافات المصرية القديمة على الإطلاق.