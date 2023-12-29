الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"سبايس إكس" تطلق مسيّرة فضائية عسكرية أميركية في مهمة بحثية

علوم وتكنولوجيا
2023-12-29 | 16:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سبايس إكس&quot; تطلق مسيّرة فضائية عسكرية أميركية في مهمة بحثية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"سبايس إكس" تطلق مسيّرة فضائية عسكرية أميركية في مهمة بحثية

"سبايس إكس" تطلق مسيّرة فضائية عسكرية أميركية في مهمة بحثية

انطلق الصاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة سبايس إكس الخميس، لنقل المسيّرة الأميركية إكس-37 بي في مهمّة بحثية، حسبما أعلنت الشركة الأميركية التي أسسها إيلون ماسك.

وبعد أسابيع من التأخير، انطلق الصاروخ في الساعة 20,07 (01,07 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وبُثّت عملية الإطلاق مباشرة على موقع "سبايس إكس" الإلكتروني.

ولم تتوفر معلومات عن وجهة الطائرة المسيّرة الفضائية في مهمّتها السابعة.

ولم ينشر البنتاغون سوى معلومات قليلة بشأن المسيّرة الفضائية ومهمّتها الجديدة، التي كان من المقرّر أن تبدأ في السابع من كانون الأول.

وفي بيان الإطلاق، تستشهد "سبايس إكس" ببساطة بالإسم الرمزي للبنتاغون للمهمّة USSF-52.

وقالت "سبايس إكس"، إنّ "فالكون هيفي أطلقت مهمة USSF-52 إلى المدار من منصة الإطلاق 39A".

وأعلن البنتاغون سابقاً أنّ مهمة X-37B السابعة ستتضمّن "تجارب متعدّدة ومتطوّرة".

ووفق البيان الذي نشره مكتب القدرات السريعة التابع للقوات الجوية الأميركية الشهر الماضي، فإنّ "هذه الاختبارات تشمل تشغيل طائرات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام في أنظمة مدارية جديدة، وتجريب تقنيات مستقبلية في معرفة المجال الفضائي ودراسة تأثيرات الإشعاع على المواد التي تقدّمها وكالة ناسا".

وأوضح البيان أنّ هذه المرة الأولى التي يتمّ فيها إطلاق إكس-37 بي عبر صاروخ "فالكون هيفي" (Falcon Heavy) الذي يعد واحداً من أقوى الصواريخ في التشغيل وقادراً على حمل أوزان تصل إلى 26700 كيلوغرام إلى الفضاء.

وقامت الطائرة إكس-37 بي لمحاطة بأكبر قدر من السرية، بأول رحلة لها في العام 2010 حيث أمضت ما مجموعه أكثر من عشر سنوات في الفضاء خلال مهامها الست الأولى، حسبما أفادت الشركة المصنّعة "بوينغ" في نهاية مهمّتها السادسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وتمّ تصميم الطائرة لصالح القوات الجوية الأميركية، من خلال برنامج يونايتد لونش ألاينس (United Launch Alliance) وهو مشروع مشترك بين بوينغ ولوكهيد مارتن.

ويبلغ طول الطائرة تسعة أمتار وطول جناحيها 4,5 أمتار، وتتزود بالطاقة عبر الألواح الشمسية.

ويأتي إطلاقها بصاروخ "فالكون هيفي" بعد أسبوعين من وضع الصين مسيّراتها الفضائية، المسمّاة "شينلونغ"، في المدار في 14 كانون الأول/ديسمبر، لـ"فترة معيّنة من الزمن" وفق وكالة الصين الجديدة الحكومية، سيتم خلالها إجراء تجارب علمية "تهدف إلى تقديم الدعم التقني للاستخدام السلمي للفضاء".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

إكس"

مسيّرة

فضائية

عسكرية

أميركية

بحثية

LBCI التالي
الذكاء الاصطناعيّ بدأ يتمدد ببعض المجالات... فما هي مصادر قوته ونقاط ضعفه؟
2024 على موعد مع أحد أضخم الاكتشافات المصرية القديمة... ما علاقة الملكة "نفرتيتي" به؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-02

الصين في "حالة تأهب" بعد عبور سفينتين عسكريتين أميركية وكندية مضيق تايوان

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-23

لافروف: التعزيزات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تهدد بـ"تصعيد"

LBCI
أخبار دولية
2023-10-21

مصدران لـ"وكالة فرانس برس ": هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة تضمّ قوات أميركية في العراق

LBCI
أخبار دولية
2023-10-08

حماس: المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

الذكاء الاصطناعيّ بدأ يتمدد ببعض المجالات... فما هي مصادر قوته ونقاط ضعفه؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-28

2024 على موعد مع أحد أضخم الاكتشافات المصرية القديمة... ما علاقة الملكة "نفرتيتي" به؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-28

الشرائح الالكترونية وسيلة اتصال لسكان قطاع غزة مع العالم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-28

صحيفة "نيويورك تايمز" تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بتهمة انتهاك حقوق المؤلف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:33

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن أكرم الموسوي "ربيع" من بلدة قرحا في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-28

المساعي لإسقاط إضراب المدارس مستمرة

LBCI
حال الطقس
2023-11-01

طقس متقلّب يسيطر على لبنان.. وعودة للاستقرار أواخر الاسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-28

طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

الذكاء الاصطناعيّ بدأ يتمدد ببعض المجالات... فما هي مصادر قوته ونقاط ضعفه؟

LBCI
أخبار دولية
07:50

القطاع الصحيّ في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

عطل التلفريك يطرح أسئلة عدة لا تزال أجوبتها تنتظر التحقيقات حول الحادث

LBCI
رياضة
13:49

"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الإبداع اللبناني في تصميم وصناعة الأثاث يصل إلى فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد عطل التلفريك... "الطاقة" توضح و"السياحة" تطالب بتعيين مكتب استشاري دولي متخصص للتحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

نوع جديد من الفن في لبنان... والفنان ليس إنسانا

LBCI
أخبار دولية
13:42

ممنوع مرور السفن الإسرائيلية... أين ولماذا؟

LBCI
أخبار دولية
13:40

تل أبيب تبحث مع القاهرة والدوحة في تفاصيل الصفقة الجديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:51

جريحان في إشتباك على أوتوستراد جونية

LBCI
خبر عاجل
08:27

هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات

LBCI
أمن وقضاء
04:18

قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن

LBCI
أخبار لبنان
14:22

"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"

LBCI
منوعات
16:42

مشاهير "شبه عراة" يثيرون الجدل في روسيا...حفل أشعل هجوما واسعا وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
16:17

قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!

LBCI
صحف اليوم
00:01

حزب الله لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701 (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
05:15

إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More