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خبراء يبحثون في مجال مكافحة الشيخوخة... إليكم النصائح التي قدموها للعيش مئة عام!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-02 | 11:57
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خبراء يبحثون في مجال مكافحة الشيخوخة... إليكم النصائح التي قدموها للعيش مئة عام!
خبراء يبحثون في مجال مكافحة الشيخوخة... إليكم النصائح التي قدموها للعيش مئة عام!
اكتشف ثلاثة باحثون في مجال مكافحة الشيخوخة ما يمكن فعله بالضبط لتجنب الموت المبكر وزيادة عمر الإنسان، ولكن الإجابات الملموسة قد لا تزال بعيدة لعقود من الزمن، إلا أن الخبراء ما زالوا يستخدمون أحدث الأبحاث لاكتشاف سر زيادة العمر، وفق ما نقله موقع "
دايلي ميل
" البريطاني.
وقال الدكتور "دايفيد كلانسي" من جامعة "لانكستر"، والذي أمضى عقودا في البحث عن كيفية تأخير الشيخوخة، إن التمرين هو الطريق الأمثل إلى زيادة العمر.
وربطت مجموعة كبيرة من الأبحاث بين ممارسة الرياضة وانخفاض خطر الوفاة في سن مبكرة، حيث نسب العلماء الفضل إليها في تعزيز صحة القلب وكذلك خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.
وأوضح الدكتور كلانسي أن الحفاظ على اللياقة البدنية يمكن أن يساعد أيضًا في تطهير الجسم من الخلايا الهرمة أو "خلايا الزومبي"، وهي التي تتوقف في النهاية عن الانقسام ولكنها ترفض أيضًا الموت، وتتراكم في الجسم وتسرع الشيخوخة وتطلق السموم وتغذي الالتهاب.
وفي الوقت نفسه، قال "دايفيد مكارثي"، الأستاذ المشارك في جامعة جورجيا، والذي درس عمر الإنسان وكان سابقًا باحثًا في معهد الشيخوخة في جامعة "أكسفورد"، إن تناول مكملات "التوراين" يبعد الشيخوخة، وهي مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في الجسم واللحوم والأسماك وتضاف إلى مشروبات الطاقة، لقدرتها على زيادة عمر الإنسان.
وقال مكارثي إنه أمر حيوي للحفاظ على مستويات الكالسيوم والكهارل، فضلا عن دعم الجهاز العصبي المركزي والجهاز المناعي، كما أنه يدعم القلب والدماغ.
كذلك، وجدت دراسة أميركية، نشرت في حزيران، أن الفئران التي تحتوي على مادة التوراين في نظامها الغذائي عاشت فترة أطول بنحو 10% من تلك التي لم تتناوله، ونتيجة لهذه الدراسة، استمرّ مكارثي بتناول مكملات التوراين يوميًّا إلى جانب أسلوب حياة صحي، فيه الكثير من الراحة والرياضة والقليل من الكحول.
وأمضى عالم الشيخوخة الحيوية البروفيسور "جواو بيدرو دي ماغالهايس"، من جامعة "برمنغهام"، عقودًا من الزمن في دراسة الآليات الجينية والجزيئية للشيخوخة، وقام بتأليف أكثر من مئة منشور وألقى أكثر من مئة محاضرة، حول هذا الموضوع.
ومع ذلك، فهو يتجنب دائمًا المكملات الغذائية التي تم ربطها بمكافحة الشيخوخة لأنه اعتقد أنه لا توجد حبة سحرية من شأنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وبدلًا من ذلك، تبنى دي ماغالهايس عادات يعتقد أنها ستبقيه على قيد الحياة لفترة أطول، بما في ذلك الامتناع عن تناول اللحوم، خصوصًا الحمراء والابتعاد عن الكحول، كما أنه نصح بتجنب السلوكيات عالية الخطورة مثل المخدرات والقفز من الطائرات.
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