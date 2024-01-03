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الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية سنة 2023 بفضل "سبايس إكس"
علوم وتكنولوجيا
2024-01-03 | 03:38
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الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية سنة 2023 بفضل "سبايس إكس"
الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية سنة 2023 بفضل "سبايس إكس"
هيمنت الولايات المتحدة مجدداً بفضل شركة "سبايس إكس" على السوق العالمية للصواريخ الفضائية، إذ نفذت 107 رحلات مدارية عام 2023، متقدمة بفارق كبير عن الدول الأخرى في هذا القطاع الاستراتيجي.
واستحوذت شركة "سبايس إكس" وحدها على 96 عملية إطلاق، اي بمعدل عمليتين تقريباً في الأسبوع. وشكّلت مواصلة نشر شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التابعة لها الهدف الرئيسي لعمليات الإطلاق هذه لصاروخها "فالكون 9".
كذلك أطلقت صاروخها "فالكون هيفي" الذي نقل إلى المدار المسيّرة العسكرية الأميركية إكس-37 بي في مهمّة بحثية، وأجرت عمليتَي إطلاق تجريبيتين لصاروخها العملاق "ستارشيب" انتهتا بانفجارين. ويُتوقع أن يُخصص هذا الصاروخ لإنزال رواد فضاء مجدداً على سطح القمر في إطار مهام "أرتيميس".
وقال نائب رئيس "سبايس إكس" بيل غيرستنماير خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي في تشرين الأول الفائت إن الشركة تعتزم "زيادة عدد الرحلات إلى نحو 12 شهرياً، أي 144" سنوياً، في 2024.
وفي مواجهة الهيمنة الأميركية، تعمل الصين على تطوير نشاطها الفضائي بخطى سريعة، وقد نفذت 67 عملية إطلاق عام 2023 في مقابل 64 عام 2022، وفقاً لموقع "سبايس نيوز".
ونفذت الجمعية الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجمعة آخر عملية إطلاق في 2023، وأفادت عبر موقعها الإلكتروني بأن إجمالي عمليات الإطلاق التي نفذتها خلال السنة لمجموعة صواريخ "لونغ مارش" وحدها بلغت سبعاً وأربعين.
ونفذت روسيا 19 عملية إطلاق من بينها 17 لصاروخها "سويوز"، معظمها أقمار صناعية لتلبية احتياجاتها الحكومية والعسكرية، بالإضافة إلى مركبة الشحن "بروغرس" إلى محطة الفضاء الدولية، بحسب موقع "غونترز سبايس بيدج" الفضائي المتخصص.
أما صاروخ "إلكترون" من شركة "روكت لاب" الأميركية النيوزيلندية، وهو أحد الصواريخ الصغيرة النادرة، فاُطلق تسع مرات.
ونفذت هيئة الفضاء الهندية "إيسرو" سبع عمليات إطلاق خلال السنة لصواريخها من طراز "جي إس إل في" و"بي إس إل في" و"إس إس إل في".
كان أول إطلاق سنة 2024 من "إيسرو"، وهو صاروخ "بي إس إل في" في 04,30 ت غ من يوم الاثنين، وضع في المدار قمراً اصطناعياً.
غير إن أوروبا التي تعاني أزمة في هذا المجال، فاكتفت بثلاث عمليات إطلاق عام 2023، بينهما آخر رحلتين لصاروح "أريان 5" وثالثة لصاروخ "فيغا".
ويأمل الأوروبيون في استعادة قدرتهم على الوصول إلى الفضاء بشكل مستقل بعد الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6" المقررة بين 15 حزيران ونهاية تموز، وعودة الصاروخ الإيطالي "فيغا سي" في نهاية العام، بعدما توقفت الاستعانة به منذ فشل رحلته التجارية الأولى في كانون الأول 2023.
ونفذت اليابان أيضًا ثلاث عمليات إطلاق عام 2023، من بينها محاولة فاشلة لإطلاق صاروخها الثقيل الجديد "إتش 3". وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" الخميس أن 15 شباط المقبل حُدد موعداً لمحاولة جديدة.
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