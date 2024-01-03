الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية سنة 2023 بفضل "سبايس إكس"

علوم وتكنولوجيا
2024-01-03 | 03:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية سنة 2023 بفضل &quot;سبايس إكس&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية سنة 2023 بفضل "سبايس إكس"

الولايات المتحدة تهيمن على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية سنة 2023 بفضل "سبايس إكس"

هيمنت الولايات المتحدة مجدداً بفضل شركة "سبايس إكس" على السوق العالمية للصواريخ الفضائية، إذ نفذت 107 رحلات مدارية عام 2023، متقدمة بفارق كبير عن الدول الأخرى في هذا القطاع الاستراتيجي.

واستحوذت شركة "سبايس إكس" وحدها على 96 عملية إطلاق، اي بمعدل عمليتين تقريباً في الأسبوع. وشكّلت مواصلة نشر شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التابعة لها الهدف الرئيسي لعمليات الإطلاق هذه لصاروخها "فالكون 9".

كذلك أطلقت صاروخها "فالكون هيفي" الذي نقل إلى المدار المسيّرة العسكرية الأميركية إكس-37 بي في مهمّة بحثية، وأجرت عمليتَي إطلاق تجريبيتين لصاروخها العملاق "ستارشيب" انتهتا بانفجارين. ويُتوقع أن يُخصص هذا الصاروخ لإنزال رواد فضاء مجدداً على سطح القمر في إطار مهام "أرتيميس".

وقال نائب رئيس "سبايس إكس" بيل غيرستنماير خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي في تشرين الأول الفائت إن الشركة تعتزم "زيادة عدد الرحلات إلى نحو 12 شهرياً، أي 144" سنوياً، في 2024.

وفي مواجهة الهيمنة الأميركية، تعمل الصين على تطوير نشاطها الفضائي بخطى سريعة، وقد نفذت 67 عملية إطلاق عام 2023 في مقابل 64 عام 2022، وفقاً لموقع "سبايس نيوز".

ونفذت الجمعية الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجمعة آخر عملية إطلاق في 2023، وأفادت عبر موقعها الإلكتروني بأن إجمالي عمليات الإطلاق التي نفذتها خلال السنة لمجموعة صواريخ "لونغ مارش" وحدها بلغت سبعاً وأربعين.

ونفذت روسيا 19 عملية إطلاق من بينها 17 لصاروخها "سويوز"، معظمها أقمار صناعية لتلبية احتياجاتها الحكومية والعسكرية، بالإضافة إلى مركبة الشحن "بروغرس" إلى محطة الفضاء الدولية، بحسب موقع "غونترز سبايس بيدج" الفضائي المتخصص.

أما صاروخ "إلكترون" من شركة "روكت لاب" الأميركية النيوزيلندية، وهو أحد الصواريخ الصغيرة النادرة، فاُطلق تسع مرات.

ونفذت هيئة الفضاء الهندية "إيسرو" سبع عمليات إطلاق خلال السنة لصواريخها من طراز "جي إس إل في" و"بي إس إل في" و"إس إس إل في".

كان أول إطلاق سنة 2024 من "إيسرو"، وهو صاروخ "بي إس إل في" في 04,30 ت غ من يوم الاثنين، وضع في المدار قمراً اصطناعياً.

غير إن أوروبا التي تعاني أزمة في هذا المجال، فاكتفت بثلاث عمليات إطلاق عام 2023، بينهما آخر رحلتين لصاروح "أريان 5" وثالثة لصاروخ "فيغا".

ويأمل الأوروبيون في استعادة قدرتهم على الوصول إلى الفضاء بشكل مستقل بعد الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6" المقررة بين 15 حزيران ونهاية تموز، وعودة الصاروخ الإيطالي "فيغا سي" في نهاية العام، بعدما توقفت الاستعانة به منذ فشل رحلته التجارية الأولى في كانون الأول 2023.

ونفذت اليابان أيضًا ثلاث عمليات إطلاق عام 2023، من بينها محاولة فاشلة لإطلاق صاروخها الثقيل الجديد "إتش 3". وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" الخميس أن 15 شباط المقبل حُدد موعداً لمحاولة جديدة.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ولايات

متحدة

إطلاق

صواريخ

فضاء

ناسا ترجح وجود كائنات فضائية هناك... كوكب صالح للسكن؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-31

لافروف: روسيا سترد على نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى

LBCI
أخبار دولية
2023-12-26

الولايات المتحدة تُسقط طائرات وصواريخ للحوثيين فوق البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2023-12-22

اليابان تخفف قواعد تصدير الأسلحة لبيع أنظمة صواريخ للولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2023-12-08

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:50

ناسا ترجح وجود كائنات فضائية هناك... كوكب صالح للسكن؟!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

خبراء يبحثون في مجال مكافحة الشيخوخة... إليكم النصائح التي قدموها للعيش مئة عام!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-01

هل كنتم تعلمون أن الروبوتات تكذب وتغش مثل البشر؟...إليكم التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-30

الذكاء الاصطناعيّ بدأ يتمدد ببعض المجالات... فما هي مصادر قوته ونقاط ضعفه؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:09

تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان

LBCI
منوعات
2024-01-01

مناصب وفرص ونجاحات ولكن... ماغي فرح تتحدث عن برج الحوت: هذا ما ينتظره في عام 2024! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
03:36

العثور على مواطن مقتولًا في دارته في القبيات

LBCI
منوعات
2023-11-15

جامعة مرموقة في هذا البلد توافق على إعطاء الطالبات إجازة خاصة بالدورة الشهرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:52

كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟

LBCI
أخبار لبنان
02:52

الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
02:46

كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:56

هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل انتقل التصعيد في الجنوب إلى مرحلة ثانية ؟

LBCI
رياضة
13:57

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطاله في مختلف الألعاب الرياضية

LBCI
أخبار دولية
13:55

اليابان يستقبل العام الجديد بزلزال يوقع العشرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل تتكدس النفايات مجددًا في الشوف وعاليه وقرى بعبدا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:58

معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد

LBCI
خبر عاجل
11:23

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير

LBCI
خبر عاجل
11:16

الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية

LBCI
خبر عاجل
14:09

تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:17

مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان

LBCI
خبر عاجل
11:36

إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
منوعات
08:10

رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:05

حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من ‏دون رد وعقاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More