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هل يتم الاستغناء عن آلة التخطيط الكهربائية التقليدية للقلب قريبًا؟
علوم وتكنولوجيا
2024-01-03 | 07:41
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هل يتم الاستغناء عن آلة التخطيط الكهربائية التقليدية للقلب قريبًا؟
هل يتم الاستغناء عن آلة التخطيط الكهربائية التقليدية للقلب قريبًا؟
ابتكر العلماء سماعات أذن يمكنها مراقبة دقات القلب والكشف عن أي خلل أو عدم انتظام فيها، كما اعتقدوا أنها قد تحل مكان آلة التخطيط الكهربائية الخاصة بالقلب أو الـ"ECG"، خلال عامين فقط.
وأوضح الباحثون في "إمبريال كوليدج" في لندن، أن هذه السماعات تتّبع النشاط الكهربائي للقلب، ويمكن ارتداؤها داخل الأذن وهي أكبر قليلاً من السماعة العادية، ووظيفتها هي قراءة تخطيط القلب طوال اليوم.
ووجدت دراسة جديدة أن أداء هذا الجهاز هو نفسه أداء آلة تخطيط القلب الكهربائية التقليدية، والتي تعتمد على أقطاب كهربائية توضع على الصدر، ولكن على الرغم من ذلك، تبقى نتيجة الآلة التقليدية موثوقة أكثر، لأن السماعة بعيدة عن الجسم.
وبالتالي، يمكن أن تساعد هذه السماعة الأشخاص على الانتباه والمعالجة بسرعة أكبر، من دون الحاجة إلى زيارة الطبيب، عند الشعور بأي اضطراب في ضربات القلب، وفق ما نقل موقع "
دايلي ميل
" البريطاني.
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