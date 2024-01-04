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دراسة تخلص إلى رابط بين ازدواجية الميل الجنسي وبعض العناصر الجينية
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04 | 07:34
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دراسة تخلص إلى رابط بين ازدواجية الميل الجنسي وبعض العناصر الجينية
دراسة تخلص إلى رابط بين ازدواجية الميل الجنسي وبعض العناصر الجينية
حدد باحثون للمرة الأولى اختلافات جينية مرتبطة تحديدا بازدواجية الميل الجنسي، مذكّرين في الوقت عينه بأن العوامل غير الوراثية لا يزال لها التأثير الأكبر في تحديد التوجه الجنسي.
وهذه الدراسة التي نُشرت الأربعاء في مجلة "ساينس أدفانسز"، تسعى إلى تقديم عنصر جديد للرد على السؤال البيولوجي الذي يهدف إلى فهم لماذا لم يستبعد الانتقاء الطبيعي تدريجياً العناصر الجينية التي تشجع ظهور الميول الجنسية المثلية، ما يؤدي إلى عدد أقل من النسل.
وخلص الباحثون الى أن العناصر الوراثية المرتبطة بالازدواجية الجنسية بشكل خاص، مرتبطة أيضا بموقف أكثر إيجابية إزاء المخاطرة والميل إلى إنجاب المزيد من الأطفال.
وتأتي هذه الدراسة في سياق دراسة كبرى أجريت عام 2019 واستنتجت أن المثلية الجنسية، ولو لم يتم تعريفها بواسطة جينة واحدة، تُفسّر من خلال مناطق متعددة من الجينوم، ومثل أي سمة بشرية معقدة، من خلال عوامل غير وراثية.
وقال "جيانزي تشانغ" المؤلف المشارك في الدراسة لوكالة فرانس برس لشرح هدف هذه الأبحاث: "لقد أدركنا أنه في السابق، كان الناس يجمعون كل السلوك الجنسي المثلي معاً في فئة واحدة، لكنه في الواقع مجموعة واسعة النطاق".
وقد استندوا إلى قاعدة البيانات البريطانية التي تشمل أكثر من 450 ألف شخص من أصل أوروبي. ومن خلال مقارنة بياناتهم الجينية مع إجاباتهم على استبيانات، خلص الباحثون إلى أن البصمات الجينية المرتبطة بالمثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي كانت في الواقع مختلفة.
وخلص الباحثون إلى أن العلامات الجينية المرتبطة بالازدواجية الجنسية ترتبط أيضا لدى حامليها من الذكور بميل واضح للمخاطرة، ما يبدو أنه يشجع ظهور ميل لديهم بممارسة الجنس بدون وقاية، لأن هذه العلامة الجينية نفسها مرتبطة أيضا بعدد أكبر من الأطفال.
وأشارت نتائج الدراسة إلى ان هذه العلامات الجينية "قد تكون تمثل ميزة للتكاثر، وهو ما يمكن أن يفسر استمرارها التاريخي وديمومتها في المستقبل" ضمن الانتقاء الطبيعي، كما كتب المعدون.
في المقابل، فإن العلامات الجينية المتصلة بالمثلية الجنسية لدى الرجال الذين أبلغوا عن عدم وجود علاقة جنسية مثلية، ترتبط بعدد أقل من الأطفال، ما يشير الى احتمال الاختفاء التدريجي لهذه الخصائص.
وبذلك، قدّر معدو الدراسة أن ازدواجية الميل الجنسي لفرد تحدَّد بنسبة 40% عن طريق العوامل الوراثية و60% من عوامل بيئة الشخص.
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