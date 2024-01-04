"بي واي دي"... شركة صينية نجحت في إزاحة "تيسلا" عن عرش السيارات الكهربائية

أطاحت شركة "بي واي دي" الصينية بمنافستها الأميركية "تيسلا" عن عرش أعلى مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال الربع الأخير من 2023، في مؤشر إلى دينامية الشركات المصنّعة الصينية في هذه السوق.ومع ذلك، احتفظت تيسلا بموقع الصدارة في قائمة أكثر المبيعات على مدى العام برمّته، وفي ما يلي ما يجب معرفته عن "بي واي دي"، التي رأت النور في الأصل لتكون شركة تصنيع بطاريات بسيطة، وأصبحت الآن لاعباً رئيسياً في صناعة سيارات المستقبل.تأسست شركة "بي واي دي" ، وهي اختصار لعبارة "ابنِ أحلامك" بالإنكليزية، عام 1995 في مدينة "شنتشن" في جنوب الصين، حيث المقر الرئيسي للعديد من مجموعات التكنولوجيا.والشركة، التي كانت متخصصة في البداية في تصميم البطاريات وتصنيعها، نوّعت أنشطتها لتشمل السيارات منذ عام 2003، وقد تعاونت "بي واي دي" بشكل وثيق مع مدينة شنتشن، حيث جرى تحويل الحافلات العامة إلى كهربائية بالكامل في عام 2017، ما سرّع في خطوات الشركة في هذا المجال.وقال المحلل "تو لو" من شركة "سينو أوتو إنسايتس" المتخصصة ومقرها بكين لوكالة فرانس برس، إن الصين "فكّرت في كهربة وسائل النقل العام قبل جميع الدول الأخرى".وتورّد العلامة التجارية حالياً البطاريات إلى الشركات المصنعة الرئيسية في العالم، بينها "تيسلا" و"بي ام دبليو" و"مرسيدس" و"أودي"، وفي العام الفائت، أصبحت "بي واي دي" أيضاً أول شركة مصنّعة في العالم تصل إلى الإنجاز الرمزي المتمثل في إنتاج 5 ملايين سيارة كهربائية.وبدأت الصين، وهي أكبر منتج للغازات المسببة لمفعول الدفيئة بالقيمة المطلقة، التحول إلى الطاقة الكهربائية في وقت مبكر للغاية، فقد أدّت محفزات حكومية سخية للراغبين في شراء المركبات الكهربائية إلى زيادة المبيعات، في حين ظهر العديد من المصنعين المحليين من أصحاب المشاريع الابتكارية لدعم هذا التحول في أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم.وفي نهاية عام 2022، قدّرت الحكومة الصينية الدعم والإعفاءات الضريبية بأكثر من 200 مليار يوان، فقط لشراء السيارات الكهربائية، ومنح هذا الدعم الشركات الصينية ميزة واضحة على منافسيها الأجانب.وفتح الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بالقلق إزاء النمو القوي للعلامات التجارية الصينية في سوقه بمواجهة الشركات الأوروبية، تحقيقا في أيلول/سبتمبر في شبهات مرتبطة بالمنافسة غير العادلة.وأطلقت شركة "بي واي دي"، المعروفة بالفعل في أوروبا بحافلاتها الكهربائية، حملة ترويجية واسعة لسياراتها في عام 2022 خلال معرض باريس للسيارات، وتوقفت العلامة التجارية عن إنتاج سيارات البنزين في العام نفسه، وباتت تركز فقط على الطرازات الهجينة والكهربائية. وأعلنت الشهر الماضي عن بناء أول مصنع سيارات لها في أوروبا، في المجر تحديداً.وسخر إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، في عام 2011 من شركة "بي واي دي" التي كانت في ذلك الوقت مجرد شركة مصنعة محلية صغيرة و"ليست" منافساً حقيقياً، وفقاً له.