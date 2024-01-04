الفيس بريسلي يعود الى المسرح في لندن عام 2024 عبر الذكاء الاصطناعي

يعود أسطورة الروك أند رول إلفيس بريسلي إلى المسرح في نهاية عام 2024 في لندن على شكل مجسم ثلاثي الأبعاد في عرض تم تنظيمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسبما أعلن المنظمون الخميس.في "Elvis Evolution"، سيؤدي "ملك الروك اند رول"، أشهر أغانيه مثل "Suspicious Minds" أو "Jailhouse Rock" أو "Hound Dog" على المسرح في شكل مجسم تصويري أعد عبر استخدام آلاف مقاطع فيديو الحفلات أو الصور التي التقطها خصوصا مقربون من المغني.بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، كان من الممكن تطوير "نسخة أصلية بشكل لا يصدق عن الفيس" كما قال أندرو ماكغينيس، الرئيس التنفيذي لشركة Layered Reality التي تقف وراء المشروع.وتحدثت هذه الشركة البريطانية عن "اتفاقية بملايين الجنيهات الاسترلينية" مع مجموعة Authentic Brands Group التي تدير حقوق إرث الفيس، من أجل الوصول الى هذا الارشيف وتنظيم عروض في مختلف أنحاء العالم.ستجري أول العروض في تشرين الثاني 2024 في العاصمة البريطانية قبل عروض أخرى مرتقبة حتى الآن في لاس فيغاس وبرلين وطوكيو.قبل الفيس كانت شركة Pophouse Entertainment طورت عرضا في لندن لفرقة آبا السويدية حيث تم تمثيل اعضاء الفرقة الاربعة بواسطة مجسمات تصويرية رقمية.بسبب نجاحه، تم تمديد العرض وأعلنت الشركة السويدية عن إطلاق عرض جديد مع صور رمزية لموسيقيين من فرقة الروك Kiss .لا يزال إرث إلفيس الذي حقق مجده بين عامي 1950 و1970، حاضرا بقوة. وبعد عقود على رحيله، أصبح أيقونة الروك العالمي، الذي كان سيبلغ 89 عاما هذه السنة لو كان على قيد الحياة، موضوعا لفيلم سيرة ذاتية حديث بعنوان "الفيس" من إخراج باز لورمان (2022(.ويعرض في صالات بعض الدول حاليا فيلم آخر لصوفيا كوبولا تحت عنوان "بريسيلا" مستوحى من كتاب زوجته بريسيلا بريسلي التي بقيت في ظل مغني الروك.