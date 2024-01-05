الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لهذا السبب... تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من هذا البلد!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-05 | 12:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لهذا السبب... تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من هذا البلد!
لهذا السبب... تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من هذا البلد!
تعتزم شركة تيسلا سحب 1,6 مليون سيارة في الصين لتحديث برمجية تحمل "مخاطر على السلامة"، في ضربة قاسية للشركة المصنعة الأميركية التي تفوقت عليها منافستها الصينية "بي واي دي" في مبيعات السيارات الكهربائية.
وقالت هيئة تنظيم السوق الصينية الجمعة إن عملية السحب هذه تهدف إلى تصحيح عيوب في البرمجيات الخاصة بأنظمة المساعدة على القيادة، وكذلك في أنظمة قفل باب السيارة.
ويتعلق هذا الإجراء بدفعتين من السيارات المنتجة بين عامي 2014 و2023، ويتضمن إجمالي 1,6 مليون سيارة من طراز "اس".
وهذا العيب في التصنيع "يزيد من خطر الاصطدام بالمركبة ويشكّل مشكلة تتعلق بالسلامة"، حسب تقديرات الهيئة التنظيمية الصينية.
وسبق لتيسلا أن سحبت في كانون الأول الماضي مليوني سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطر مرتبط بنظام المساعدة على القيادة الخاص بها.
وتُعد الصين السوق الأكثر أهمية للعلامة التجارية، حيث تمتلك مصنعاً في شنغهاي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة. وأنتجت تيسلا أكثر من 900 ألف سيارة في مصنعها الصيني في عام 2023، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
- منافسة شرسة -
وزار رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك الصين في نهاية أيارالماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب القيود الصحية التي فرضتها البلاد لمكافحة جائحة كوفيد، والتي حدّت بشدة من السفر.
وهناك التقى بوزير الخارجية الصيني السابق تشين غانغ، الذي يعود آخر ظهور علني له إلى آب.
وتواجه شركة تيسلا منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تنافس عدداً كبيراً من العلامات التجارية المحلية التي تطرح ابتكاراتها على صعيد المركبات الكهربائية. وأخطر منافس لشركة تيسلا في هذا المجال هي "بي واي دي".
وقد انتزعت "بي واي دي" صدارة مبيعات السيارات الكهربائية في العالم من تيسلا في الربع الأخير من عام 2023.
ومع ذلك، حافظت تيسلا على موقع الصدارة على صعيد المبيعات خلال العام برمّته.
أصبحت BYD (اختصار لعبارة "Build Your Dreams" أي "ابنِ أحلامك" بالإنكليزية) في العام الماضي أول شركة مصنعة في العالم تجتاز العتبة الرمزية المتمثلة ببيع 5 ملايين مركبة نظيفة (بما يشمل مبيعات المركبات الهجينة والكهربائية مجتمعة).
وفي تشرين الثاني، كانت الشركة المصنعة الصينية لا تزال في مركز الصدارة على صعيد مبيعات المركبات الكهربائية في الصين (أكثر من 300 ألف سيارة مباعة)، متقدمة بفارق كبير عن تيسلا (أكثر من 80 ألف سيارة)، وفق الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات الفردية.
ومن المتوقع إصدار الأرقام المحددة للسوق الصينية بشأن شهر كانون الأول/ديسمبر ولعام 2023 بأكمله في الأيام المقبلة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
السبب...
تيسلا
مليون
مركبة
كهربائية
البلد!
التالي
"غوغل" تقيد ملفات تعريف الارتباط على "كروم" قبل الاستغناء عنها تماما
مراهق أميركي يصبح أول لاعب يهزم لعبة الفيديو تتريس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
08:09
لهذا السبب الصادم... أم فضّلت إعطاء الحليب المصنّع لطفلها بدلا من إرضاعه!
منوعات
08:09
لهذا السبب الصادم... أم فضّلت إعطاء الحليب المصنّع لطفلها بدلا من إرضاعه!
0
منوعات
2024-01-04
تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!
منوعات
2024-01-04
تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
"بي واي دي"... شركة صينية نجحت في إزاحة "تيسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
"بي واي دي"... شركة صينية نجحت في إزاحة "تيسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
0
منوعات
2024-01-01
تزوجت من رجل لديه 4 أبناء وهذا ما عانت منه مع أحدهم...ولهذا السبب أصبحت مدمنة على الكحول!
منوعات
2024-01-01
تزوجت من رجل لديه 4 أبناء وهذا ما عانت منه مع أحدهم...ولهذا السبب أصبحت مدمنة على الكحول!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
12:52
"غوغل" تقيد ملفات تعريف الارتباط على "كروم" قبل الاستغناء عنها تماما
علوم وتكنولوجيا
12:52
"غوغل" تقيد ملفات تعريف الارتباط على "كروم" قبل الاستغناء عنها تماما
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
مراهق أميركي يصبح أول لاعب يهزم لعبة الفيديو تتريس
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
مراهق أميركي يصبح أول لاعب يهزم لعبة الفيديو تتريس
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
الفيس بريسلي يعود الى المسرح في لندن عام 2024 عبر الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
الفيس بريسلي يعود الى المسرح في لندن عام 2024 عبر الذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
"بي واي دي"... شركة صينية نجحت في إزاحة "تيسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
علوم وتكنولوجيا
2024-01-04
"بي واي دي"... شركة صينية نجحت في إزاحة "تيسلا" عن عرش السيارات الكهربائية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-24
منها السخرية وإطلاق الريح.. ما هي العادات السيئة الّتي يتعلمها الأطفال من الوالدين؟
منوعات
2023-11-24
منها السخرية وإطلاق الريح.. ما هي العادات السيئة الّتي يتعلمها الأطفال من الوالدين؟
0
أخبار لبنان
06:21
وزارة الخارجية الألمانية عن الجنوب اللبنانيّ: خطر التصعيد حقيقيّ للغاية
أخبار لبنان
06:21
وزارة الخارجية الألمانية عن الجنوب اللبنانيّ: خطر التصعيد حقيقيّ للغاية
0
آخر الأخبار
04:41
وفاة والدة قائد الجيش العماد جوزيف عون
آخر الأخبار
04:41
وفاة والدة قائد الجيش العماد جوزيف عون
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-04
لبنان يتحضر لخوض بطولة كأس آسيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-04
لبنان يتحضر لخوض بطولة كأس آسيا لكرة القدم
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:32
يوكيتش يسحق الواريورز بثلاثية قاتلة ولقاء العملاقين ويمبي وانتينوكونبو ينتهي لصالح الاخير
رياضة
14:32
يوكيتش يسحق الواريورز بثلاثية قاتلة ولقاء العملاقين ويمبي وانتينوكونبو ينتهي لصالح الاخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا قدمت رئيسة جامعة هارفرد استقالتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا قدمت رئيسة جامعة هارفرد استقالتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أميركا خارج العراق قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أميركا خارج العراق قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجبهة الجنوبية اشتعلت مساء بعد الهدوء طيلة النهار... فكيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجبهة الجنوبية اشتعلت مساء بعد الهدوء طيلة النهار... فكيف هي الصورة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:32
اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!
منوعات
10:32
اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!
2
أخبار لبنان
06:25
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
أخبار لبنان
06:25
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
3
اقتصاد
02:08
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
إرتفاع في أسعار المحروقات
4
صحف اليوم
01:09
هوكشتاين توصل إلى تسوية سبع نقاط (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
01:09
هوكشتاين توصل إلى تسوية سبع نقاط (الأنباء الإلكترونية)
5
فنّ
06:21
الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها
فنّ
06:21
الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها
6
حال الطقس
01:18
ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
حال الطقس
01:18
ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
7
منوعات
10:03
"جوانا الملاك الجميل"...بهذه الطريقة المأساوية توفيت الشابة الثلاثينية!
منوعات
10:03
"جوانا الملاك الجميل"...بهذه الطريقة المأساوية توفيت الشابة الثلاثينية!
8
فنّ
06:06
مايا رعيدي تستعرض قوامها الرشيق بلقطات من المالديف (صور)
فنّ
06:06
مايا رعيدي تستعرض قوامها الرشيق بلقطات من المالديف (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More