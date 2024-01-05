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لهذا السبب... تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من هذا البلد!

علوم وتكنولوجيا
2024-01-05 | 12:42
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لهذا السبب... تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من هذا البلد!
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لهذا السبب... تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من هذا البلد!

لهذا السبب... تيسلا تسحب 1,6 مليون مركبة كهربائية من هذا البلد!

تعتزم شركة تيسلا سحب 1,6 مليون سيارة في الصين لتحديث برمجية تحمل "مخاطر على السلامة"، في ضربة قاسية للشركة المصنعة الأميركية التي تفوقت عليها منافستها الصينية "بي واي دي" في مبيعات السيارات الكهربائية.

وقالت هيئة تنظيم السوق الصينية الجمعة إن عملية السحب هذه تهدف إلى تصحيح عيوب في البرمجيات الخاصة بأنظمة المساعدة على القيادة، وكذلك في أنظمة قفل باب السيارة.

ويتعلق هذا الإجراء بدفعتين من السيارات المنتجة بين عامي 2014 و2023، ويتضمن إجمالي 1,6 مليون سيارة من طراز "اس".

وهذا العيب في التصنيع "يزيد من خطر الاصطدام بالمركبة ويشكّل مشكلة تتعلق بالسلامة"، حسب تقديرات الهيئة التنظيمية الصينية.

وسبق لتيسلا أن سحبت في كانون الأول الماضي مليوني سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطر مرتبط بنظام المساعدة على القيادة الخاص بها.

وتُعد الصين السوق الأكثر أهمية للعلامة التجارية، حيث تمتلك مصنعاً في شنغهاي، وهو الأكبر خارج الولايات المتحدة. وأنتجت تيسلا أكثر من 900 ألف سيارة في مصنعها الصيني في عام 2023، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
- منافسة شرسة -

وزار رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك الصين في نهاية أيارالماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب القيود الصحية التي فرضتها البلاد لمكافحة جائحة كوفيد، والتي حدّت بشدة من السفر.

وهناك التقى بوزير الخارجية الصيني السابق تشين غانغ، الذي يعود آخر ظهور علني له إلى آب.

وتواجه شركة تيسلا منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تنافس عدداً كبيراً من العلامات التجارية المحلية التي تطرح ابتكاراتها على صعيد المركبات الكهربائية. وأخطر منافس لشركة تيسلا في هذا المجال هي "بي واي دي".

وقد انتزعت "بي واي دي" صدارة مبيعات السيارات الكهربائية في العالم من تيسلا في الربع الأخير من عام 2023.

ومع ذلك، حافظت تيسلا على موقع الصدارة على صعيد المبيعات خلال العام برمّته.

أصبحت BYD (اختصار لعبارة "Build Your Dreams" أي "ابنِ أحلامك" بالإنكليزية) في العام الماضي أول شركة مصنعة في العالم تجتاز العتبة الرمزية المتمثلة ببيع 5 ملايين مركبة نظيفة (بما يشمل مبيعات المركبات الهجينة والكهربائية مجتمعة).

وفي تشرين الثاني، كانت الشركة المصنعة الصينية لا تزال في مركز الصدارة على صعيد مبيعات المركبات الكهربائية في الصين (أكثر من 300 ألف سيارة مباعة)، متقدمة بفارق كبير عن تيسلا (أكثر من 80 ألف سيارة)، وفق الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات الفردية.

ومن المتوقع إصدار الأرقام المحددة للسوق الصينية بشأن شهر كانون الأول/ديسمبر ولعام 2023 بأكمله في الأيام المقبلة.

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