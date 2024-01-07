"كويكب مفقود" سيصطدم بالأرض في هذا الموعد!

كشفت الوكالة الدولية الأميركية الموعد المحتمل لـ "الكويكب المفقود" الذي سيضرب الأرض هذا العام.وتم رصد الصخرة الفضائية التي أطلق عليها اسم 2007 FT3 قبل 16 عاماً، وقد تمت ملاحظتها لفترة كافية حتى يتمكن العلماء من تحديد مدارها وأي نقاط محتملة يمكن أن تضرب بها كوكبنا.وحدد مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض نحو 89 تأثيراً محتملاً، بدءاً من 3 تشرين الأول 2024 إلى 4 تشرين الأول 2119.ولحسن الحظ فإن احتمال اصطدام 2007 FT3 بنا يبلغ نحو 1 في 11.5 مليون.وقال متحدث باسم وكالة ناسا: "لا توجد تهديدات معروفة لتأثير الكويكبات على الأرض في أي وقت في القرن المقبل".وأضاف: "علماء الكواكب يحددون اقتراب الكويكبات التي تأتي ضمن مسافة 30 مليون ميل (نحو 45 مليون كم) من مدار الأرض على أنها اقترابات وثيقة. وكلما كان الكويكب أكبر، كان من الأسهل على خبراء الدفاع الكوكبي العثور عليه، ما يعني أن مداراته حول الشمس عادةً ما تكون معروفة ومفهومة جداً لسنوات أو حتى لعقود".وعلى الرغم من أن وزن الكويكب البالغ 54 مليون طن وارتفاعه المقدر 1030 قدماً (314 متراً) يجعله يبدو مخيفاً، إلا أنه صغير الحجم بالمقاييس الكونية.