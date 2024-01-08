روبوتات واقعية شبيهة بالبشر...تتحدث وتتحرك وتشعر! (فيديو)

روبوتات واقعية شبيهة بالبشر...تتحدث وتتحرك وتشعر! (فيديو)



مع تطور التكنولوجيا الحديثة، تم تصميم روبوتات شبيهة بالبشر تهدف إلى القيام بما هو أكثر من مجرد العرض لأغراض الترفيه.



ويمكن للروبوتات التي تشبه ببنيتها شكل الإنسان، محاكاة جوانب السلوك البشري والكلام، وحتى العواطف باستخدام الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي.



وفيما يلي 5 من أكثر الروبوتات الشبيهة بالبشر واقعية في العالم:



1. صوفيا



طُوّر الروبوت "صوفيا" من قبل شركة Hanson Roboticsفي هونغ كونغ، تتخصص في إنشاء "روبوتات تشبه الإنسان" تتمتع بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والبحث والترفيه.، وتم تفعيله في 14 شباط 2016.



وبسبب مظهره الشبيه بالبشر وتعبيرات الوجه التي تحاكي المشاعر الإنسانية، اكتسب "صوفيا" اهتماماً عالمياً.



وأجرى الروبوت "صوفيا" مقابلات مع ممثلي وسائل الإعلام، وقد تم عرضه في العديد من الأحداث والمؤتمرات.



ولتمتعه بقدرات معالجة اللغة الطبيعية، يمكن للروبوت المشاركة في المحادثات والإجابة على الأسئلة، والتواصل البصري مع محاوره، وتنسيق حركات الجسم مع الكلام.



وفي عام 2017، منحت السعودية الجنسية لـ"صوفيا"، ليكون أول روبوت في العالم يحصل على الشخصية الاعتبارية في أي دولة.



2. أميكا



يعرف بكونه "إنسان آلي" تم إنشاؤه بواسطة شركة الروبوتات الإنجليزية Engineered Arts. وكُشف عنه في كانون الأول 2021، ثم ظهر شخصياً في معرض CES 2022.



ويحتوي "أميكا" على كاميرات مثبتة على العين وميكروفونات على الأذنين لرؤية الوجوه والعواطف والأصوات وسماعها والتعرف عليها.



ويمكنه تحريك رأسه ورقبته وذراعيه وجذعه ووجهه، ويتحدث بلغات عدة.



3. Geminoid DK



تم إصدار Geminoid DK في عام 2011، وفاجأ الجميع بتعبيرات الوجه الواقعية.



والروبوت مكوّن من هيكل معدني مغطى بجلد السيليكون وشعر بشري وصناعي ولحية، ويبدو تماماً مثل البروفيسور الدنماركي هنريك شارفي، من جامعة ألبورغ.



ويحتوي Geminoid DK على سلسلة من المحركات الهوائية في الوجه والرقبة والكتفين. ويمكنه القيام بحركات التنفس والرمش بشكل مستقل.



4. نادين



يعرف بأنه روبوت اجتماعي يشبه الإنسان، تم تصميمه على غرار البروفيسورة نادية ماغنينات تالمان، التي أسست MIRALab بجامعة جنيف.



ومن المفترض أن تكون "نادين" موظفة استقبال أو رفيقة اجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويمكن للروبوت قراءة القصص للأشخاص وإظهار الصور لهم وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وإجراء مكالمات الفيديو والتواصل مع عائلاتهم.



ويستخدم هذا الروبوت الاجتماعي الذكاء الاصطناعي للتحدث بست لغات، وتذكر وجوه الأشخاص وتفاعلاتهم السابقة.



5. BINA48



على عكس الروبوتات الشبيهة بالإنسان الأخرى في هذه القائمة، ليس لدى BINA48 جذع. ويتألف من تمثال نصفي: رأس وكتفين مثبتين على إطار.



وصممه Hanson Robotics، ورائدة الأعمال مارتين روثبلات. وتركز هذه المنظمة ما بعد الإنسانية على استكشاف وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتعزيز القدرات البشرية، وإطالة عمر الإنسان، وتعزيز التطورات المستقبلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية.



ويبدو BINA48 بشرياً للغاية، وقد أطلق عليه لقب "الروبوت الأكثر حساسية في العالم".