الاتحاد الأوروبي قلق من هيمنة مجموعات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن هيئتها لمراقبة المنافسة ستدقق في استثمار مايكروسوفت في شركة "أوبن ايه آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تكشف القلق المتزايد بشأن هيمنة عدد قليل من الشركات الأميركية العملاقة على هذه السوق الحيوية.وقالت المفوضية الثلاثاء إنها تتحقق مما إذا كان استثمار "مايكروسوفت" في المجموعة المؤسسة لموقع "تشات جي بي تي" يمكن أن يخضع لتدقيق بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي حول الاحتكارات.واستثمرت شركة البرمجيات العملاقة حوالى 13 مليار دولار في الشركة الناشئة في كاليفورنيا التي تأسست في 2015، وأعلنت مايكروسوفت في نهاية تشرين الثاني أن ممثلا للمجموعة سينضم إلى مجلس إدارة "أوبن إيه آي" كمراقب.وستزور مفوضة المنافسة "مارغريت فيستاغر" الخميس والجمعة كاليفورنيا حيث ستشارك في مؤتمر حول مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا في بالو ألتو وتلتقي عددا من رؤساء الشركات الكبرى، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وستلتقي خصوصا رئيسي "آبل" "تيم كوك" و"غوغل ساندر" "بيتشاي واثنين" من كبار مسؤولي "أوبن إيه آي" هما مديرة التكنولوجيا "ميرا موراتي"، ومدير الإستراتيجية "جيسون كوون".وتدرس المفوضية بعض الاتفاقات التي تم إبرامها بين اللاعبين الرئيسيين في السوق الرقمية ومطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي وخصوصا تأثير هذه الشراكات على ديناميات السوق، بحسب بيان للمفوضية.ووافق الاتحاد الأوروبي في بداية كانون الأول الفائت على تنظيم غير مسبوق للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويفترض أن يسمح بتجنب بعض التجاوزات مع تشجيع نمو السوق.