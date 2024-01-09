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الذكاء الاصطناعي نجم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
علوم وتكنولوجيا
2024-01-09 | 12:11
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الذكاء الاصطناعي نجم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
الذكاء الاصطناعي نجم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
يفتح معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية، أحد أهم الملتقيات السنوية لعمالقة الإلكترونيات ومصنعي السيارات وشركات التكنولوجيا الناشئة، الثلاثاء مع حضور قوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يضفي أبعاداً جديدة للأجهزة الاستهلاكية اليومية.
وقال المحلل في شركة "فوريستر" "ديبانجان تشاترجي" إن العام الماضي، كان الذكاء الاصطناعي التوليدي مجرد بصيص في معرض لاس فيغاس، لكنه هذا العام، سيكون جوهرة التاج.
وترحب المدينة الواقعة في غرب الولايات المتحدة بأكثر من 3500 عارض ونحو 130 ألف مشارك ينزلون في عدد كبير من الفنادق ومراكز المؤتمرات في الفترة من 9 إلى 12 كانون الثاني لنسخة 2024 من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.
فرغم أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة، فإن برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي شاع استخدامها منذ انتشار "تشات جي بي تي" أواخر 2022، تذهب إلى ما هو أبعد من معالجة البيانات على نطاق واسع عبر إنتاج النصوص والصور والصوت من خلال استعلامات بسيطة باللغة اليومية.
وخلال عروض أولى أمام الصحافيين الاثنين، قدمت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة "إل جي"، على سبيل المثال، روبوتاً صغيراً جديداً على عجلات، قادراً على التفاعل مع الأسرة بكاملها، من بالغين وأطفال، ومع الحيوانات الأليفة.
وبفضل الذكاء الاصطناعي، سيكون الروبوت قادرا على التحرك والتعلم والفهم والمشاركة في المحادثات المعقدة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقدمت شركة "فولكس فاغن" سياراتها الأولى المزودة تقنية "تشات جي بي تي" المدمجة في مساعدها الصوتي الاثنين، وبالتالي سيكون المساعد قادراً على التحدث مع السائق وإعطائه إجابات على أسئلته في الوقت الفعلي.
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