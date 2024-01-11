الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل يُمكن للنمل معالجة الجروح القاتلة؟

علوم وتكنولوجيا
2024-01-11 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل يُمكن للنمل معالجة الجروح القاتلة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هل يُمكن للنمل معالجة الجروح القاتلة؟

هل يُمكن للنمل معالجة الجروح القاتلة؟

المواد الكيميائية التي ينتجها بعض النمل، لها خصائص المضادات الحيوية. وحديثاً، تم استكشاف نوع واحد من النمل يستخدم تلك المواد لعلاج جروح نوع آخر من النمل.

وهذا النوع هو "ماتابيلي Megaponera analis"، ويتواجد في مناطق مختلفة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويتغذى نمل "ماتابيلي" حصريًا على النمل الأبيض، مما يعني أنه يتعين على مجموعات النمل بشكل دوري القيام بغارات على مستعمرات النمل الأبيض القريبة.

ومن المؤكد أن جنود النمل الأبيض في تلك المستعمرات يحاربون دفاعًا عن حياتهم، لأنهم يتسببون في جروح خطيرة للعديد من الغزاة.

وبالطبع إذا أصيبت تلك الجروح بالعدوى، فقد يموت النمل المصاب.

وبحسب فريق دولي من الباحثين، فإن المظهر الهيدروكربوني لبشرة النمل (هيكلها الخارجي الصلب) يتغير عندما تلتهب مثل هذه الجروح بطريقة يمكن اكتشافها بواسطة النمل الآخر في مستعمرتها.

ويسارع نمل "ماتابيلي" بالاستجابة عن طريق سحب إفراز مضاد حيوي من إحدى الغدد الجنبية (الموجودة على جانبي الصدر)، وتطبيقه على الجرح باستخدام الفك السفلي.

وتبين أن استخدام سائل المضاد الحيوي قلل من معدل وفيات النمل المصاب بنسبة 90 في المئة تقريبًا.

ويُذكر أن العلماء يحاولون تحديد جميع المضادات الحيوية المحددة التي ينتجها النمل، لاستخدامها المحتمل على البشر.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

نمل

جروح

قاتلة

معالجة

هل اقتحمت المركبات الكهربائية سوق السيارات في لبنان...وهل سيعتمد الأخير عليها حصراً في المستقبل؟ (خاص)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:49

التحكم المروري: معالجة تسرب مادة المازوت من قبل عناصر مفررة سير بعبدا وحركة المرور طبيعية بالمحلة

LBCI
آخر الأخبار
04:00

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد جونية الشرقي وتم التواصل مع فرق وزارة الاشغال للمعالجة

LBCI
أخبار دولية
01:18

إصابة 11 شخصاً بجروح في قصف طال فندقاً في خاركيف الأوكرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-08

هوكستين يواصل إعداد خطة معالجة الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:18

هل اقتحمت المركبات الكهربائية سوق السيارات في لبنان...وهل سيعتمد الأخير عليها حصراً في المستقبل؟ (خاص)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-09

الذكاء الاصطناعي نجم معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-09

الاتحاد الأوروبي قلق من هيمنة مجموعات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-08

روبوتات واقعية شبيهة بالبشر...تتحدث وتتحرك وتشعر! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:27

خطف وتعذيب طيار تابع لخطوط جوية معروفة... هذا ما حصل له!

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-29

إرجاء البند المتعلق بإعادة هيكلة المصارف للمزيد من الدرس

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-25

الجزيرة: أمير قطر يتلقى اتصالًا من الرئيس بايدن استعرض تنفيذ اتفاق الهدنة وخفض التصعيد وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-24

الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: استكملنا تمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟

LBCI
اقتصاد
07:17

منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة

LBCI
أخبار دولية
06:31

أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:19

معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١

LBCI
امن وقضاء
12:42

الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
23:58

التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور

LBCI
منوعات
15:27

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

LBCI
اخبار البرامج
14:38

تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!

LBCI
منوعات
11:55

داخل منزل جدتها: جدار من الألواح اتضح أنه باب سري... ما اكتشفته خلف الباب سيصيبك بالذهول! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
00:10

برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟

LBCI
فنّ
05:18

وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More