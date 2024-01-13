الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سيدة تعرّضت لاغتصاب جماعي... في العالم الافتراضي!

علوم وتكنولوجيا
2024-01-13 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سيدة تعرّضت لاغتصاب جماعي... في العالم الافتراضي!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سيدة تعرّضت لاغتصاب جماعي... في العالم الافتراضي!

كشفت امرأة أنها تعرضت "لاغتصاب جماعي" من قبل أربعة ذكور في لعبة Meta's Horizon Worlds ، مؤكدةً أن التجربة المؤلمة تشبه الاعتداء الجنسي في العالم الحقيقي.
 
وفي حديثها إلى موقع "ديلي ميل"، قالت المعالجة النفسية والخبيرة في "ميتافيرس" والواقع الافتراضي إن مهاجميها ربما شعروا بأنهم "محرومون" بسبب وجودهم في عالم افتراضي.
 
وعلى الرغم من أنها لا تعرف هويات المهاجمين الحقيقية، إلا أن الأربعة كانوا يتحدثون بأصوات ذكورية، حتى أن أحدهم قال لها: "لا تتظاهري أنك لم تحبي الأمر" بعد الهجوم.
 
وأضافت باتيل أن "التجربة المؤلمة" حدثت بعد 60 ثانية فقط من انضمامها إلى العالم الافتراضي المملوك لشركة Meta، وهو عبارة عن مساحة ثلاثية الأبعاد مشتركة حيث غالبًا ما تلتقي الصور الرمزية بأشخاص عشوائيين.
 
تم استهداف باتيل لمجرد وجود صورة رمزية أنثوية، وهي تجربة وصفتها بأنها "مروعة".
 
وأوضحت: "لقد تحرشوا بي بلا هوادة، ثم شرعوا في ما يمكن وصفه فقط بالاعتداء الجنسي على صورتي الرمزية".
 
ولكن، مثل العديد من مساحات الواقع الافتراضي، لا تخضع لرقابة مشددة، كما أن التمييز الجنسي ورهاب المثلية والعنصرية منتشر، كما يقول الباحثون.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

سيدة

اغتصاب جماعي

لعبة

ميتا

ميتافيرس

العالم الافتراضي

الاعتداء الجنسي.

LBCI التالي
دراسة صادمة... المحيطات امتصت طاقة تكفي لغلي "مليارات المسابح الأولمبية" في 2023!
اكسسوارات توفر لمستخدميها "قوى خارقة" خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-11

متحدث باسم الحوثيين: قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأمريكا هي من تخرق القانون الدولي

LBCI
منوعات
2024-01-09

مأساة عاشتها سيدة في عيد الأم... ذهبت للاطمئنان على طفلها فوجدته متوفياً!

LBCI
منوعات
2024-01-08

مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-08

عضو كتلة الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ لـ"عشرين 30": خلافًا للتوقعات ولما يقوله الديبلوماسيون أعتقد أن اللعبة ستظل مضبوطة ضمن قواعد الإشتباك بين حزب الله وإسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:25

دراسة صادمة... المحيطات امتصت طاقة تكفي لغلي "مليارات المسابح الأولمبية" في 2023!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:30

اكسسوارات توفر لمستخدميها "قوى خارقة" خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-12

"اكس" تستغني عن أكثر من 1200 موظف في مجال الإشراف على المحتوى

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-12

تيسلا تعلق الإنتاج في ألمانيا بسبب نقص مكونات جراء تعثر الملاحة في البحر الأحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:26

بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة لإيران بشأن هجمات الحوثيين

LBCI
أخبار دولية
2023-12-13

بايدن يشيد باتفاق قمة كوب28 للمناخ على اعتباره خطوة تاريخية

LBCI
أخبار دولية
2023-12-06

مادورو يطرح مشروع قانون لضمّ منطقة غنية بالنفط متنازع عليها مع غويانا

LBCI
امن وقضاء
04:43

يفتعل مشاكل ويطلق النار في الهواء في المتن... فأوقفته أمن الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

تايوان تتحدى الصين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حظوظ لبنان قائمة في التأهل بعد تعادل الصين وطاجيكستان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:06

قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور

LBCI
خبر عاجل
10:38

التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت

LBCI
فنّ
07:28

صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات

LBCI
حال الطقس
05:53

العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟

LBCI
رياضة
05:11

"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان

LBCI
صحف اليوم
00:02

بري: ليس سوى مرشح واحد للرئاسة والباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More