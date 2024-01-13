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سيدة تعرّضت لاغتصاب جماعي... في العالم الافتراضي!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-13 | 10:54
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سيدة تعرّضت لاغتصاب جماعي... في العالم الافتراضي!
كشفت امرأة أنها تعرضت "لاغتصاب جماعي" من قبل أربعة ذكور في لعبة Meta's Horizon Worlds ، مؤكدةً أن التجربة المؤلمة تشبه الاعتداء الجنسي في العالم الحقيقي.
وفي حديثها إلى موقع "
ديلي ميل
"، قالت المعالجة النفسية والخبيرة في "ميتافيرس" والواقع الافتراضي إن مهاجميها ربما شعروا بأنهم "محرومون" بسبب وجودهم في عالم افتراضي.
وعلى الرغم من أنها لا تعرف هويات المهاجمين الحقيقية، إلا أن الأربعة كانوا يتحدثون بأصوات ذكورية، حتى أن أحدهم قال لها: "لا تتظاهري أنك لم تحبي الأمر" بعد الهجوم.
وأضافت باتيل أن "التجربة المؤلمة" حدثت بعد 60 ثانية فقط من انضمامها إلى العالم الافتراضي المملوك لشركة Meta، وهو عبارة عن مساحة ثلاثية الأبعاد مشتركة حيث غالبًا ما تلتقي الصور الرمزية بأشخاص عشوائيين.
تم استهداف باتيل لمجرد وجود صورة رمزية أنثوية، وهي تجربة وصفتها بأنها "مروعة".
وأوضحت: "لقد تحرشوا بي بلا هوادة، ثم شرعوا في ما يمكن وصفه فقط بالاعتداء الجنسي على صورتي الرمزية".
ولكن، مثل العديد من مساحات الواقع الافتراضي، لا تخضع لرقابة مشددة، كما أن التمييز الجنسي ورهاب المثلية والعنصرية منتشر، كما يقول الباحثون.
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علوم وتكنولوجيا
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الاعتداء الجنسي.
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