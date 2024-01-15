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بخاتم وسوار وفراش ... الذكاء الاصطناعي يهتم بصحة المرأة
علوم وتكنولوجيا
2024-01-15 | 04:32
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بخاتم وسوار وفراش ... الذكاء الاصطناعي يهتم بصحة المرأة
بخاتم وسوار وفراش ... الذكاء الاصطناعي يهتم بصحة المرأة
اكتفى معرض الإلكترونيات الإستهلاكية في مدينة لاس فيغاس الأميركية بتخصيص عدد قليل من أجنحته البالغ عددها الإجمالي 3500 لصحة المرأة حصرياً، ومن أبرز ما تضمنه في هذا المجال جهاز لكشف سرطان عنق الرحم، وسوار يتوقع الهبات الساخنة بمساعدة الذكاء الإصطناعي.
وضمّـت قائمة العارضين في نسخة 2024 التي انتهت أخيراً، شركة "إيه آي دوت" الكورية الجنوبية التي تعرض جهازاً يحمل اسم "سيرفيراي إيه آي"، يتيح كشف سرطان الرحم مِن بُعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
ولاحظ تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع السرطان إنتشاراً لدى النساء. وأشار إلى أن 570 ألف إصابة جديدة بهذا المرض ونحو 311 ألف حالة وفاة من جرّائه سجلت في مختلف أنحاء العالم سنة 2018.
وأكّدت المنظمة أنه أحد أسهل أشكال السرطان التي يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا اكتُشفَت الإصابة به مبكراً وعولج بفاعلية، ولكن إذا كان التشخيص متأخراً جداً، فغالباً ما يؤدي إلى الوفاة.
وتسعى شركة "إيه آي دوت" إلى إتاحة زيادة فحوص الكشف المبكر في كل أنحاء العالم بفضل جهازها الذي يعتمد على تقنية الإختبار البصري بحمض "الأسيتيك" التي توصف بأنها "أبسط وأسرع وأرخص" من الفحوص الخلوية المعتادة، على غرار اللطاخة.
وأوضحت الشركة أنه "اختبار بصري يجريه متخصص بالعين المجردة"، مؤكدة أن النتيجة فورية بينما تتطلب الاختبارات الخلوية تحاليل مخبرية تستغرق أياماً عدة، وربما قد تصل الى أسابيع.
كذلك يتميز "سيرفيراي إيه آي" الذي ابتُكر بالتعاون مع أطباء أمراض نسائية ومع مستشفيي أنام وبوندانغ في كوريا الجنوبية، بأنه يتيح التطبيب مِن بُعد.
ويمكن تكييف هذا الحل ليناسب البلدان النامية حيث غالباً ما تكون البنى التحتية الطبية في وضع مزر.
وقالت "كارولينا ميلانيسي" من شركة "كرييتيف ستراتيجيز" لوكالة فرانس برس إنها رأت في معرض لاس فيغاس في الأعوام الأخيرة زيادة محدودة في الابتكارات المتعلقة بصحة الأطفال والنساء "لكنّ 70 في المئة تتعلق الرجال" من الابتكارات المعروضة.
وتوقعت مديرة أبحاث التسويق في الشركة المنظمة للمعرض جيسيكا بوث، في تصريح للصحافيين أن "تبلغ قيمة صناعة الصحة الرقمية للنساء 1,2 تريليون دولار بحلول سنة 2027".
أما خاتم "إيفي" من شركة "موفانو هيلي"، فيهدف هو الآخر إلى تأمين الراحة اليومية من خلال تمكينها، بفضل الذكاء الاصطناعي مرة أخرى، من تحديد الظروف البيولوجية التي توفّر نوعية الحياة الأفضل، ومن ثم مساعدة مالكتها على إعادة إنتاجها قدر الإمكان.
وأوضحت مديرة التسويق "تيلا بوتشر" لوكالة فرانس برس أن "إيفي" ليس خاتماً كاملاً، كي "يتيح للإصبع الانتفاخ أثناء الحيض على سبيل المثال".
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