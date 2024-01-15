الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مركبة الهبوط الأميركية على القمر تتجه نحو الأرض... والسبب: تسرب الوقود؟
علوم وتكنولوجيا
2024-01-15 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مركبة الهبوط الأميركية على القمر تتجه نحو الأرض... والسبب: تسرب الوقود؟
مركبة الهبوط الأميركية على القمر تتجه نحو الأرض... والسبب: تسرب الوقود؟
تتجه مركبة هبوط قمرية تابعة لشركة أميركية كانت قد تعرضت لتسرب وقود، حالياً نحو الأرض، ومن المحتمل أن تحترق في الغلاف الجوي، وفق ما أعلنت شركة "أستروبوتيك" الناشئة السبت.
وتنشر الشركة أخباراً منتظمة عن حالة مركبة الهبوط "بيريغرين" منذ إطلاقها في 8 كانون الثاني على متن صاروخ "فولكان سنتور" الجديد من مجموعة "يو ال ايه" التي تضم "بوينغ" و"لوكهيد مارتن".
وبعد وقت قصير من انفصالها عن الصاروخ، تعرضت المركبة الفضائية لانفجار على متنها وسرعان ما أصبح واضحاً أنها لن تكون قادرة على الهبوط بهدوء على القمر كما كان مخططاً له في الأصل، بسبب تسرب في الوقود.
ولكن فريق "أستروبوتيك" تمكن من إطلاق تجارب علمية قام بها نيابة عن وكالة ناسا الأميركية ووكالات فضائية أخرى، وجمع بيانات الرحلة.
وكتبت الشركة التي تتخذ مقراً في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، عبر منصة اكس "أحدث تقديراتنا تظهر أن المركبة الفضائية تتجه نحو الأرض، حيث من المحتمل أن تحترق في الغلاف الجوي".
ولفتت "أستروبوتيك" إلى أن الروبوت موجود في الفضاء منذ أكثر من خمسة أيام وهو حاليا على بعد 390 ألف كيلومتر من كوكبنا.
وبالإضافة إلى المعدات العلمية، تحمل المركبة الفضائية بضائع لعملاء "أستروبوتيك" الخاصين، بما في ذلك علبة مشروب رياضي، وعملة بيتكوين مادية، ورماد وحمض نووي من بشر وحيوانات.
كما تنقل المركبة معدات علمية لوكالة ناسا بقيمة 108 ملايين دولار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وحتى الآن، نجحت أربع دول فقط، وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين والهند، في إنزال مركبة على سطح القمر. ومن بينها، الولايات المتحدة وحدها هي التي أرسلت بالفعل بشراً إلى هناك.
وفي السنوات الأخيرة، حاولت شركات إسرائيلية ويابانية خاصة أيضاً الهبوط على سطح القمر، لكن هذه المهام انتهت بحوادث.
ورغم هذا الفشل، أشار مسؤولو ناسا إلى أنهم يريدون تكثيف محاولاتهم لزيادة فرص النجاح. وسيكون الحدث التالي إطلاق مهمة "إنتويتيف ماشينز" في شباط.
وستحصل شركة "أستروبوتيك" نفسها على فرصة أخرى في تشرين الثاني من خلال مركبة الهبوط "غريفين" التي تحمل مركبة "فايبر" التابعة لوكالة ناسا إلى القطب الجنوبي للقمر.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الهبوط
الأميركية
القمر
الأرض...
والسبب:
الوقود؟
بخاتم وسوار وفراش ... الذكاء الاصطناعي يهتم بصحة المرأة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-08
صاروخ جديد يحمل مركبة هبوط أميركية على القمر يستعد للاقلاع من فلوريدا
علوم وتكنولوجيا
2024-01-08
صاروخ جديد يحمل مركبة هبوط أميركية على القمر يستعد للاقلاع من فلوريدا
0
آخر الأخبار
01:56
الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين عرقلت ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال
آخر الأخبار
01:56
الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين عرقلت ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال
0
آخر الأخبار
23:38
القيادة الوسطى الأميركية: إطلاق صاروخ كروز مُضاد للسفن نحو حاملة الطائرات الأميركية لابون
آخر الأخبار
23:38
القيادة الوسطى الأميركية: إطلاق صاروخ كروز مُضاد للسفن نحو حاملة الطائرات الأميركية لابون
0
آخر الأخبار
23:30
القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا صاروخا أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باتجاه حاملة الطائرات الأميركية
آخر الأخبار
23:30
القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا صاروخا أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باتجاه حاملة الطائرات الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
04:32
بخاتم وسوار وفراش ... الذكاء الاصطناعي يهتم بصحة المرأة
علوم وتكنولوجيا
04:32
بخاتم وسوار وفراش ... الذكاء الاصطناعي يهتم بصحة المرأة
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-13
سيدة تعرّضت لاغتصاب جماعي... في العالم الافتراضي!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-13
سيدة تعرّضت لاغتصاب جماعي... في العالم الافتراضي!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-13
دراسة صادمة... المحيطات امتصت طاقة تكفي لغلي "مليارات المسابح الأولمبية" في 2023!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-13
دراسة صادمة... المحيطات امتصت طاقة تكفي لغلي "مليارات المسابح الأولمبية" في 2023!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-12
اكسسوارات توفر لمستخدميها "قوى خارقة" خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
علوم وتكنولوجيا
2024-01-12
اكسسوارات توفر لمستخدميها "قوى خارقة" خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
16:42
راضية بنوال القوية و"الجبيرة" الآن: "صديقتي العدرا" وهكذا وصفت علاقتها بالقديس شربل!
فنّ
16:42
راضية بنوال القوية و"الجبيرة" الآن: "صديقتي العدرا" وهكذا وصفت علاقتها بالقديس شربل!
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 15-01-2024
اسرار
23:30
أسرار الصحف 15-01-2024
0
منوعات
2024-01-08
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
منوعات
2024-01-08
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-12
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-12
احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:17
أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح
أخبار دولية
14:17
أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح
0
أخبار دولية
14:02
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
أخبار دولية
14:02
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في جامعة البلمند ALBA تكرم ألان بروناس... عملاق عالم الإعلان
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في جامعة البلمند ALBA تكرم ألان بروناس... عملاق عالم الإعلان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين أميركا والصين... من سينتصر في حرب الـMicrochips العالمية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين أميركا والصين... من سينتصر في حرب الـMicrochips العالمية؟
0
أخبار دولية
13:50
4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟
أخبار دولية
13:50
4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيول تنهي حياة عائلة لبنانية من أربعة أفراد في الداخل السوريّ
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيول تنهي حياة عائلة لبنانية من أربعة أفراد في الداخل السوريّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:15
قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية
خبر عاجل
08:15
قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية
2
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
3
منوعات
14:23
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
منوعات
14:23
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
4
منوعات
11:20
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
منوعات
11:20
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
5
خبر عاجل
07:31
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها
خبر عاجل
07:31
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها
6
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
7
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
8
منوعات
06:48
مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدم المتابعين... ليست حقيقية والمبالغ التي تحصل عليها خيالية!
منوعات
06:48
مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدم المتابعين... ليست حقيقية والمبالغ التي تحصل عليها خيالية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More