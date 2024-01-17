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أبرز توقعات بيل غيتس عن التحول الذي سيسببه الذكاء الاصطناعي... وهذه هي ثروته الحقيقية!

علوم وتكنولوجيا
2024-01-17 | 04:52
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أبرز توقعات بيل غيتس عن التحول الذي سيسببه الذكاء الاصطناعي... وهذه هي ثروته الحقيقية!
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أبرز توقعات بيل غيتس عن التحول الذي سيسببه الذكاء الاصطناعي... وهذه هي ثروته الحقيقية!

أبرز توقعات بيل غيتس عن التحول الذي سيسببه الذكاء الاصطناعي... وهذه هي ثروته الحقيقية!

بعد ظهور الذكاء الاصطناعي، أصبح هناك خوف من أن تقضي التكنولوجيا على ملايين الوظائف حول العالم. وأكد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن حوالي 40% من الوظائف قد تتأثر بظهور الذكاء الاصطناعي.

وتوقع المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، حدوث تحول سببه الذكاء الاصطناعي، في غضون السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أنه مع كل تكنولوجيا جديدة يأتي الخوف ثم الفرصة الجديدة.

وقال غيتس: "كما كان الحال مع الإنتاجية الزراعية في عام 1900، كان الناس يقولون: ماذا سيعمل الناس؟"... في الواقع، تم إنشاء الكثير من الأشياء الجديدة، والعديد من فئات الوظائف الجديدة، وأصبحنا أفضل حالاً بكثير".

وأضاف: “كان الأمر أفضل مما كان عليه عندما كان الجميع يقومون بالأعمال الزراعية. وسيكون الذكاء الاصطناعي هكذا".

وتوقع أيضاً أن الذكاء الاصطناعي سيجعل حياة الجميع أسهل، مشيراً على وجه التحديد إلى مساعدة الأطباء في إنجاز أعمالهم الورقية، وهو "جزء من الوظيفة التي لا يحبونها".

ونظراً لعدم وجود حاجة إلى "الكثير من الأجهزة الجديدة"، قال غيتس إن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي سيكون عبر "الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي الموصول عبر الانترنت".

وكان لصندوق النقد الدولي، في تقريره هذا الأسبوع، وجهة نظر أقل تفاؤلاً بكثير، حيث قالت المؤسسة الدولية، إن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعمق عدم المساواة، من دون تدخل من السياسيين.

ويُذكر أن ثروة بيل غيتس تبلغ 140 مليار دولار، وهو رابع أغنى شخص في العالم، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. 

وأكّد الملياردير: "لدي ما يكفي من المال لاستهلاكي الخاص. سأجبر نفسي على النزول إلى أسفل القائمة، وسأكون فخوراً عندما أسقط تماماً من قائمة أغنى المليارديرات".

وتعهد المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" وزوجته السابقة، ميليندا فرينش غيتس، بالتبرع بالغالبية العظمى من ثروتهما للمؤسسة التي أسساها معاً قبل 20 عاماً، بالإضافة إلى المساعي الخيرية الأخرى.

وتوقع غيتس أنه سيتخلى عن كل أمواله خلال 20 عاماً تقريباً.

المصدر.

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