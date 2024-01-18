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الذكاء الاصطناعي ينجح في تقليد الكتابة اليدوية... لن تستطيعوا التمييز بينهما! (صورة)

الذكاء الاصطناعي ينجح في تقليد الكتابة اليدوية... لن تستطيعوا التمييز بينهما! (صورة)





وفي التفاصيل، ابتكر علماء جامعة "محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" في أبو ظبي، ما سمي بـ"HWT"، وهي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، تمكنت من إنتاج كتابة مماثلة لنص مكتوب يدويًّا، وبدى الخط نفسه.



وخلال دراستهم، عرض العلماء النص المزيف وتقنيتين أخريتين لإنتاج الكتابة اليدوية على مئة شخص وسألوا أي من النصوص يفضلون، وكشفت النتائج أن المشاركين فضلوا نص "HWT".



كذلك، لم يتمكن المشاركون من التمييز بين خط اليد المقلد وخط اليد الفعلي.



واعتقد الفريق أن هذه التقنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الإصابات التي تمنعهم من حمل القلم.



ويمكن استخدامها أيضًا لإنشاء كمية كبيرة من البيانات لتحسين قدرة نماذج التعلم الآلي على معالجة النصوص المكتوبة بخط اليد.



وبينما ركزت الدراسة على كتابة خط اليد باللغة الإنكليزية، فإن الباحثون مهتمون الآن بتطبيق تقنيتهم على لغات أخرى، مثل اللغة العربية. أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي تقليد خط اليد البشري بطريقة تمنع تمييزها تقريبًا عن المكتوب الحقيقي الذي صاغته أيدي الإنسان، ما قد يكون بداية لموجة جديدة متعلقة بقضايا الاحتيال والمستندات المزورة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، ابتكر علماء جامعة "محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" في أبو ظبي، ما سمي بـ"HWT"، وهي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، تمكنت من إنتاج كتابة مماثلة لنص مكتوب يدويًّا، وبدى الخط نفسه.وخلال دراستهم، عرض العلماء النص المزيف وتقنيتين أخريتين لإنتاج الكتابة اليدوية على مئة شخص وسألوا أي من النصوص يفضلون، وكشفت النتائج أن المشاركين فضلوا نص "HWT".كذلك، لم يتمكن المشاركون من التمييز بين خط اليد المقلد وخط اليد الفعلي.واعتقد الفريق أن هذه التقنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الإصابات التي تمنعهم من حمل القلم.ويمكن استخدامها أيضًا لإنشاء كمية كبيرة من البيانات لتحسين قدرة نماذج التعلم الآلي على معالجة النصوص المكتوبة بخط اليد.وبينما ركزت الدراسة على كتابة خط اليد باللغة الإنكليزية، فإن الباحثون مهتمون الآن بتطبيق تقنيتهم على لغات أخرى، مثل اللغة العربية.