جهاز محمول يقيّم وضع سرطان الجلد للمريض... هل يغني عن معاينة الطبيب؟

جهاز محمول يقيّم وضع سرطان الجلد للمريض... هل يغني عن معاينة الطبيب؟

أصبح بإمكان المرضى الذين يبحثون عن تقييمات لوضع سرطان الجلد الحصول على رعاية فورية من خلال جهاز محمول وجديد يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقل موقع