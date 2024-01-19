لأول مرة في العالم... علماء يستنسخون نوعاً من القرود: فهل اقترب دور الإنسان؟

تمكنت الأكاديمية الصينية للعلوم من إجراء سابقة علمية بتكنولوجيا الاستنساخ، حيث نجح العلماء في تكاثر قرد "المكاك الريسوسي"، بعدما عاش القرد المستنسخ لأكثر من عامين.

وتم استخدام تقنية النقل النووي للخلايا الجسدية في هذا الإنجاز، حيث تم استبدال الحمض النووي للجنين بخلية جلد من قرد طبيعي، مما أسفر عن ولادة حية واحدة من بين 113 محاولة.

على الرغم من النجاح الجديد، إلا أن المنتقدين يشددون على مخاطر هذه العملية ويشككون في إمكانية استنساخ البشر في المستقبل.

وفي هذا السياق، يعتبر الدكتور تشيانغ سون، المسؤول عن التجربة، أن تطوير مشيمة صحية أسهم في تحسين نسبة نجاح استنساخ القردة.

مع ذلك، يرى الخبراء أن هذه التقنية تظل صعبة للغاية وتشكل مخاطر على الحيوانات المستخدمة في التجارب.

ويشير الدكتور لويس مونتوليو إلى أن التشريعات في أوروبا تمنع إجراء تجارب استنساخ الرئيسيات غير البشرية إلا في حالة التحقيق في مرض خطير يهدد الحياة.