الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزنه يقدّر بما يقارب ألف مليار طن... أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك وهذه وجهته!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-22 | 00:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزنه يقدّر بما يقارب ألف مليار طن... أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك وهذه وجهته!
وزنه يقدّر بما يقارب ألف مليار طن... أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك وهذه وجهته!
كان إيان ستراكان يُدرك عندما كانت سفينته تمخر عباب بحار القطب الجنوبي الأحد الفائت أنها تقترب من عملاق ابيض يطفو في مكان ما أمامه ويحتجب وراء الضباب الكثيف، هو في الواقع أكبر جبل جليدي في العالم.
ويروي إيان ستراكان الذي كان يومها يقف للمرة الأولى في حضرة هذا الجبل الجليدي لوكالة فرانس برس أن "الغيوم انقشعت بعد ذلك"، ما مكّنه من "رؤية هذا الخط الأبيض، المجرّد تقريباً، يمتد على طول خط الأفق".
وكلما كانت سفينته تتقدم، كانت تظهر شقوق ضخمة واقواس زرقاء بديعة، منحوتة في الجدار الجليدي. مشيراً إلى أن بعض الأقواس انهارت تحت ضربات الأمواج التي كان ارتفاعها يبلغ أربعة أمتار.
تبلغ مساحة الجبل الجليدي "إيه 23 إيه" (A23a) ذي الشكل المسنن نحو أربعة آلاف كيلومتر مربع.
ويُقدَّر وزن الجبل بما يقارب ألف مليار طن ويصل سمكه في بعض الأماكن إلى 400 متر. وهو يتجه نحو شمال المحيط الجنوبي، ويقع في الوقت الراهن بين جزيرة "إليفانت آيلند" وجزر أوركني الجنوبية.
لم تكن بعثة إيان ستراكان الاستكشافية الخاصة التي تديرها شركة "إيوس إكسبيديشنز"، أول من وقعَ على هذا المشهد.
ففي كانون الأول الفائت، كانت سفينة الأبحاث القطبية البريطانية "آر آر إس سير ديفيد أتنبرو" تنفّذ مهمة علمية في القارة القطبية الجنوبية عندما تبيّن أن "إيه 23 إيه" يعيق طريقها.
ويصف قائد البعثة أندرو مايرز بـ"السحرية" اللحظة التي اقتربت فيها سفينته من الجبل الجليدي، وظهرت الشمس، وكانت مجموعة من الحيتان القاتلة تسبح بجواره...
ويقول هذا العالم من هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية "بريتيش أنتركاتيك سورفي": "لقد احتجنا إلى ست ساعات بكامل قوة السفينة لتجاوز الجبل".
- "حانت نهايته"-
انفصل الجبل الجليدي "إيه 23 إيه" للمرة الأولى عن ساحل القطب الجنوبي عام 1986، مما يجعله في آن واحد الأقدم والأكبر في العالم.
لكنه سرعان ما علق في المياه الضحلة في المحيط، وبقي ثابتاً قي موقعه نحو ثلاثة عقود. وفي عام 2020، لاحظ أندرو فليمنغ من "بريتيش أنتركاتيك سورفي" ايضاً، استناداً إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية، أن العملاق الجليدي "يتأرجح".
وما لبث الجبل أن تحرّر في أواخر العام الفائت من الموقع الذي كان عالقاًً فيه، وبدأ بالتوجه شمالًا.
ولا تزال مسألة مفتوحة مسألة الارتباط بالتغير المناخي، إذ وصل الجليد البحري الشتوي في القارة القطبية الجنوبية إلى مستوى قياسي من الانخفاض عام 2023. ويشبّه أندرو مايرز ذلك بمحاولة تفسير حريق أو فيضان واحد بالاحترار المناخي العالمي.
إلا أن أندرو فليمنغ يشرح أن تكوين هذا النوع من الجبال الجليدية هو عملية طبيعية، وأن كتلة أو اثنتين ضخمتين من الجليد تنفصلان في كل عام عن القارة البيضاء.
ويرجّح فليمنغ أن تكون "نهايته حانت" وأنه يعيش أشهره الأخيرة، ولأن "الوحش الكبير"، كما يسميه، يتقدم ببطء، "كان ليتوافر متسع من الوقت أمام سفينة تايتانيك لرؤيته" قبل أن تصطدم به.
منذ أن انفصل "إيه 23 إيه" عن القارة البيضاء، اتبع تقريباً المسار نفسه الذي اتبعه الجبلان الجليديان الضخمان السابقان "إيه 68" وإيه 76"، مروراً بالجانب الشرقي من شبه جزيرة أنتاركتيكا القطبية الجنوبية وبحر ويدل، على طول طريق تُعرف باسم "ممر الجبال الجليدية".
ويتوقع أندرو فليمنغ أن تؤدي مياه أعلى حرارة وأمواج أكبر على طريقه إلى كسره.
وإذا سار على خطى سلفيه فسوف يتجه نحو جزيرة جورجيا الجنوبية الغنية جداً بحيواناتها البرية كطيور البطريق والفقمات.
ويثير ذلك بعض القلق، إذ أن الجبل الجليدي، في حال توقّف بالقرب من الجزيرة، قد يمنع هذه الحيوانات من الوصول إلى مكان تغذيتها المعتاد. إلا أن هذا السيناريو غير محتمل.
ويوضح أندرو مايرز أن الجبل الجليدي "إيه 68" انقسم بدلاً من ذلك إلى قطع صغيرة، مما جعل الملاحة صعبة لقوارب الصيد.
لذلك، من المرجّح أن ينجرف "إيه 23 إيه" نحو محيط الجزيرة ويستمر مساره نحو الشمال. وفي نهاية المطاف يذوب في المياه الدافئة، مثل كل الجبال الجليدية التي تسلك هذا الاتجاه.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
يقدّر
يقارب
مليار
طن...
جليدي
العالم
يتحرك
وجهته!
تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-25
أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!
علوم وتكنولوجيا
2023-11-25
أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!
0
منوعات
2023-11-09
هو الأكبر على الإطلاق منذ عام 2010... رحبا بطفلهما إلى العالم بذهول: لن تصدقوا كم كان وزنه وطوله عن الولادة! (صور)
منوعات
2023-11-09
هو الأكبر على الإطلاق منذ عام 2010... رحبا بطفلهما إلى العالم بذهول: لن تصدقوا كم كان وزنه وطوله عن الولادة! (صور)
0
أخبار دولية
2024-01-15
الصحة العالمية تدعو الى توفير 1.5 مليار دولار للتصدي للأزمات الصحية في العالم
أخبار دولية
2024-01-15
الصحة العالمية تدعو الى توفير 1.5 مليار دولار للتصدي للأزمات الصحية في العالم
0
منوعات
2024-01-15
المرأة ذات "الخدود الأكبر في العالم" تثير قلق المعجبين بمظهرها الجديد!
منوعات
2024-01-15
المرأة ذات "الخدود الأكبر في العالم" تثير قلق المعجبين بمظهرها الجديد!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-20
تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-20
تقنية جديدة أسرع من "واي فاي Wi-Fi "... تعرفوا على كيفية عملها!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
لأول مرة في العالم... علماء يستنسخون نوعاً من القرود: فهل اقترب دور الإنسان؟
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
لأول مرة في العالم... علماء يستنسخون نوعاً من القرود: فهل اقترب دور الإنسان؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
الذكاء الاصطناعي يفاقم المخاطر مع تنظيم 60 دولة انتخابات هذا العام
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
الذكاء الاصطناعي يفاقم المخاطر مع تنظيم 60 دولة انتخابات هذا العام
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى الفضاء (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-01-19
أول رائد فضاء تركي يتوجه إلى الفضاء (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-18
بعد 7 أعوام من الزواج... صوفيا فيرغارا وزوجها يعلنان انفصالهما وهكذا احتفلت بعيد ميلادها! (فيديو)
فنّ
2023-07-18
بعد 7 أعوام من الزواج... صوفيا فيرغارا وزوجها يعلنان انفصالهما وهكذا احتفلت بعيد ميلادها! (فيديو)
0
منوعات
2023-12-05
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
منوعات
2023-12-05
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
0
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
0
امن وقضاء
2023-08-23
قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة في عربصاليم
امن وقضاء
2023-08-23
قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة في عربصاليم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
0
أخبار لبنان
14:07
حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان
أخبار لبنان
14:07
حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟
0
أخبار دولية
13:07
جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين
أخبار دولية
13:07
جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
07:44
استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:44
استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟
2
آخر الأخبار
17:53
الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس
آخر الأخبار
17:53
الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس
3
فنّ
14:25
بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )
فنّ
14:25
بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )
4
آخر الأخبار
16:01
الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
آخر الأخبار
16:01
الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
5
منوعات
15:57
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
منوعات
15:57
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
6
آخر الأخبار
07:38
رويترز نقلا عن مصادر أمنية: مقتل عضوين "حزب الله" بقصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان
آخر الأخبار
07:38
رويترز نقلا عن مصادر أمنية: مقتل عضوين "حزب الله" بقصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان
7
أخبار دولية
17:14
جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه
أخبار دولية
17:14
جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه
8
آخر الأخبار
16:17
وول ستريت جورنال: الاستطلاعات في ميشيغن تشير إلى أن الصراع في غزة أدى لنفور ناخبين شباب وأمريكيين عرب من بايدن
آخر الأخبار
16:17
وول ستريت جورنال: الاستطلاعات في ميشيغن تشير إلى أن الصراع في غزة أدى لنفور ناخبين شباب وأمريكيين عرب من بايدن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More