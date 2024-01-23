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إلى مستخدمي أجهزة "آيفون"... اتبعوا هذه الخطوات للحفاظ على بطارية الهاتف
علوم وتكنولوجيا
2024-01-23 | 12:40
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إلى مستخدمي أجهزة "آيفون"... اتبعوا هذه الخطوات للحفاظ على بطارية الهاتف
تطوّرت الهواتف الذكية بشكل كبير منذ أن قدم ستيف جوبز أول هواتف آيفون في عام 2007، إلا أن عمر البطارية لا يزال يشكل نقطة قوة ضعيفة بعد مرور عقدين تقريبًا.
إذا كنت تتساءل عن كيفية زيادة عمر بطارية هاتف آيفون الخاص بك في عام 2024، فإن لدى شركة "أبل" نفسها نصيحتان مهمتان لتعزيز عمر بطارية أجهزة iOS بغض النظر عن الطراز الذي تستخدمه.
لحسن الحظ، لا تدور النصائح حول استخدام وضع توفير شحن البطارية، الذي يعطل العديد من الوظائف التي يحبها المستخدمون أكثر.
وأوضحت شركة أبل أنه يمكن الحفاظ على البطارية من خلال طريقتين بسيطتين وهما:
- تعتيم الشاشة: سيؤدي تعتيم الشاشة ولو قليلاً إلى تقليل كمية الكهرباء التي تستخدمها، حيث إن إبقاء الشاشة مضاءة يعد أحد أكبر استنزافات بطارية الهاتف. السبب وراء ذلك هو الشاشات الضخمة عالية الدقة التي نستخدمها الآن، والتي تستنزف كميات هائلة من الطاقة.
وأوصت شركة "أبل" المستخدمين "بتعتيم الشاشة أو تشغيل السطوع التلقائي لإطالة عمر البطارية."
كما قال خبراء التكنولوجيا إن التقليل من ضوء الشاشة يمكن أن يكون له تأثير كبير على عمر البطارية، مما قد يؤدي إلى مضاعفة عمر الجهاز الخلوي.
- استخدام الواي فاي (Wi-Fi) بدلاً من الشبكة الخلوية للبيانات: ونصحت شركة "أبل" مستخدمي هواتفها باستخدام الـ Wi-Fi بدلاً من الشبكة الخلوية للبيانات. ويُعتبر بقاء الهاتف على اتصال بشبكة Wi-Fi قريبة ومعروفة أقل تكلفة بكثير من البحث عن أفضل اتصال برج خلوي قريب.
وقالت شركة أبل إنه يجب على المستخدمين التأكد من أن أجهزتهم متصلة بشبكة Wi-Fi حيثما أمكن ذلك لتوفير البطارية عند استهلاك البيانات.
مصدر
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علوم وتكنولوجيا
شركة
أبل
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الشبكة الخلوية للبيانات.
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