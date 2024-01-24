الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واتساب يعمل على تغيير غريب في طريقة إرسال الصور ومقاطع الفيديو… الوسيلة المعتمدة: "الهزّ"!

علوم وتكنولوجيا
2024-01-24 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واتساب يعمل على تغيير غريب في طريقة إرسال الصور ومقاطع الفيديو… الوسيلة المعتمدة: &quot;الهزّ&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
واتساب يعمل على تغيير غريب في طريقة إرسال الصور ومقاطع الفيديو… الوسيلة المعتمدة: "الهزّ"!

واتساب يعمل على تغيير غريب في طريقة إرسال الصور ومقاطع الفيديو… الوسيلة المعتمدة: "الهزّ"!

يتم العمل على إطلاق نسخة واتساب الخاصة من AirDrop من Apple والتي يحتاج المستخدمون فيها إلى هز الهاتف لمشاركة الصور.

وتشير لقطات الشاشة المسربة إلى أن التطبيق المملوك لـ Meta يبني ميزة جديدة للأشخاص لإرسال الملفات إلى الأشخاص القريبين منهم.

يميل إرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر البلوتوث إلى أن يكون أسرع من تحميلها عبر الإنترنت، ولكن ليس من الواضح تمامًا ما هي فائدة فكرة واتساب الأخيرة مقارنة بأدوات آيفون وأندرويد الحالية.

ويبدو أن المستخدمين سيضطرون إلى هز هواتفهم، وفقًا لـ WABetaInfo.

"يبدو أنه ستكون هناك حاجة إلى هز الجهاز لإنشاء طلب مشاركة، مع الحفاظ على نهج خاضع للرقابة لتبادل الملفات"، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ووفق ما تم تداوله يجب أن "تطلب من الشخص الآخر فتح تطبيق واتساب وهز جهازه لرؤية طلب المشاركة الخاص بك."

ويبدو أن هذه الميزة ستسمح للأشخاص بتبادل الملفات من جهات الاتصال وغير جهات الاتصال.

ولكن لن يتم الكشف عن رقم هاتفك، وسيتم أيضًا تشفيرها بخاصية end-to-end encrypted للأمان.

وليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك حد لحجم الصور المتبادلة أيضًا.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تغيير

طريقة

إرسال

الصور

ومقاطع

الفيديو…

الوسيلة

المعتمدة:

"الهزّ"!

إلى مستخدمي أجهزة "آيفون"... اتبعوا هذه الخطوات للحفاظ على بطارية الهاتف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-12-20

الصيام المتقطع يمكن أن "يغير بشكل جذري" الطريقة التي يعمل بها دماغك!

LBCI
منوعات
2023-12-14

"سانتا عبارة عن خيال سخيف"...إليكم طريقة احتفال هذه الأم الغريبة بعيد الميلاد مع عائلتها!

LBCI
منوعات
2023-12-13

"اعمل بذكاء وليس بجهد كبير"... هكذا تغسلون الأحذية البيضاء: طريقة غريبة جدا ولكن فعّالة؟! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-29

باسيل لـ"سنة على الفراغ": اتصلت بميقاتي ولا تغيير بالموقف بالنسبة لمشاركة الوزراء في الحكومة واذا كان هناك حاجة لموقف مبدئي هناك الجلسات التشاورية وفي حال الحاجة لصدور قرارات لا داعي لجلسات بل لصدور المراسيم وفق الطريقة المطلوبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:40

إلى مستخدمي أجهزة "آيفون"... اتبعوا هذه الخطوات للحفاظ على بطارية الهاتف

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-22

ناسا تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-22

"السيارة الطائرة"... حلمٌ يقترب من الحقيقة! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-22

وزنه يقدّر بما يقارب ألف مليار طن... أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك وهذه وجهته!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-01-22

وصفة جديدة بالدجاج... صلصة المحار مع الأرز والبروكولي (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-01-21

نجوى كرم تحتفل بفوزها بجائزة صناع الترفيه الفخرية في حفل Joy Awards 2024: بتمنى كون قدّ مسؤولية بلدي! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-16

"حافية القدمين ومن دون ملابس"... في عيد ميلادها: زوجة كاني ويست تصدم الجمهور باطلالتها الفاضحة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-22

بعد أيام على اختفائها... عثروا على جثة الشابة في هذا المكان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:07

نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

70 نقطة في مباراة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:58

"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!

LBCI
حال الطقس
00:46

منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
منوعات
10:52

اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!

LBCI
منوعات
11:33

اعتقد أن حجرا سقط على رأسه... وبعد 4 أيام اكتشف الحقيقة الصادمة: نجا من الموت بأعجوبة! (صورة)

LBCI
فنّ
11:59

بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟

LBCI
منوعات
16:07

كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
منوعات
15:11

كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More