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"الأول في العالم"... اختبار يمكن أن يكتشف أورام المخ الأكثر فتكًا في وقت مبكر وهذه التفاصيل!

"الأول في العالم"... اختبار يمكن أن يكتشف أورام المخ الأكثر فتكًا في وقت مبكر وهذه التفاصيل!







ويمكن أن يؤدي الفحص البسيط إلى تقليل الحاجة إلى جراحة الخزعة الغازية والمحفوفة بالمخاطر المستخدمة حاليًا.



ويمكن أن يساعد أيضًا الأطباء على تشخيص سرطانات الدماغ في وقت مبكر، مما قد يؤدي إلى علاج أسرع ومعدلات بقاء أفضل، وفق ما نقل موقع



وقال الخبراء إن الخزعة السائلة ستكون مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من أورام المخ "التي يتعذر الوصول إليها" والتي لا يمكن إجراء العمليات الجراحية عليها.



ويعمل الاختبار عن طريق الكشف عن قطع من الحمض النووي للورم تطفو في مجرى الدم ويمكنه اكتشاف الورم الأرومي الدبقي والورم النجمي والورم الدبقي قليل التغصن.



والورم الأرومي الدبقي هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدماغ لدى البالغين وهو سريع النمو ومميت للغاية.



وأجرى الباحثون في مركز التميز لأبحاث أورام الدماغ، الذي تديره إمبريال كوليدج لندن وصندوق إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، الدراسات الأولى حول دقة الاختبار، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم.



ووجدوا أن لديه "حساسية تحليلية عالية وخصوصية ودقة"، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان.



ويأملون الآن في إجراء دراسات أكبر في المملكة المتحدة للتحقق من صحة النتائج وتقدير أن المرضى يمكن أن يستفيدوا من الاختبار الجديد في أقل من عامين.



ويعمل اختبار الدم TriNetra-Glio، الذي أجرته شركة Datar Cancer Genetics، عن طريق تلوين الخلايا المنتشرة وفحصها تحت المجهر.



وقال كيفن أونيل، استشاري جراحة الأعصاب: "يكشف هذا الاختبار عن الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم، والتي يمكن تحليلها بنفس التفاصيل الخلوية مثل عينة الأنسجة الفعلية... إنه إنجاز حقيقي لعلاج سرطانات الدماغ التي نادرا ما تنتشر في جميع أنحاء الجسم.... وهذا يمكن أن يساعد في تسريع التشخيص، وتمكين الجراحين من تطبيق علاجات مخصصة تعتمد على تلك الخزعة لزيادة فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة."



يقوم علماء بريطانيون بتجربة أول اختبار دم في العالم للكشف عن سرطان الدماغ.ويمكن أن يؤدي الفحص البسيط إلى تقليل الحاجة إلى جراحة الخزعة الغازية والمحفوفة بالمخاطر المستخدمة حاليًا.ويمكن أن يساعد أيضًا الأطباء على تشخيص سرطانات الدماغ في وقت مبكر، مما قد يؤدي إلى علاج أسرع ومعدلات بقاء أفضل، وفق ما نقل موقع ذا صن وقال الخبراء إن الخزعة السائلة ستكون مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من أورام المخ "التي يتعذر الوصول إليها" والتي لا يمكن إجراء العمليات الجراحية عليها.ويعمل الاختبار عن طريق الكشف عن قطع من الحمض النووي للورم تطفو في مجرى الدم ويمكنه اكتشاف الورم الأرومي الدبقي والورم النجمي والورم الدبقي قليل التغصن.والورم الأرومي الدبقي هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدماغ لدى البالغين وهو سريع النمو ومميت للغاية.وأجرى الباحثون في مركز التميز لأبحاث أورام الدماغ، الذي تديره إمبريال كوليدج لندن وصندوق إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، الدراسات الأولى حول دقة الاختبار، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم.ووجدوا أن لديه "حساسية تحليلية عالية وخصوصية ودقة"، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان.ويأملون الآن في إجراء دراسات أكبر في المملكة المتحدة للتحقق من صحة النتائج وتقدير أن المرضى يمكن أن يستفيدوا من الاختبار الجديد في أقل من عامين.ويعمل اختبار الدم TriNetra-Glio، الذي أجرته شركة Datar Cancer Genetics، عن طريق تلوين الخلايا المنتشرة وفحصها تحت المجهر.وقال كيفن أونيل، استشاري جراحة الأعصاب: "يكشف هذا الاختبار عن الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم، والتي يمكن تحليلها بنفس التفاصيل الخلوية مثل عينة الأنسجة الفعلية... إنه إنجاز حقيقي لعلاج سرطانات الدماغ التي نادرا ما تنتشر في جميع أنحاء الجسم.... وهذا يمكن أن يساعد في تسريع التشخيص، وتمكين الجراحين من تطبيق علاجات مخصصة تعتمد على تلك الخزعة لزيادة فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة."