فئران تنجح في التقاط صور "سيلفي"؟!... هذا ما وصلت إليه هذه التجربة العلمية!

قضى فنان فرنسي شهرين في تدريب الفئران على الضغط على زر صغير لإغلاق الكاميرا التي تواجهها مباشرة في آلة تشبه آلات التصوير، حيث وجد أن الأخيرة ضغطت على الزر مئات المرات وتفاعلت مع صور السيلفي.واستلهم الفنان هذه التجربة من عالم النفس الشهير الدكتور "بورهوس فريدريك سكينر"، والذي استخدم التعزيز الإيجابي في تعليم الفئران الضغط على رافعة داخل "صندوق سكينر"، وقام "أوغستين ليغنيير" بتكرار الدراسة، ولكن مع صور "سيلفي".وفي هذا السياق، بنى ليغنيير هيكلًا مزودًا بكاميرا في الأعلى وآلية تطلق جرعة صغيرة من السكر في كل مرة يضغط فيها الفأر على زر الكاميرا.واستغرق بناء الصندوق الشفاف حوالي شهرين، وشمل ذلك أيضًا اختبار الهيكل وتعديله.وقال ليغنيير إن الفئران دمرت أيضًا الهيكل أثناء التدريب وكان عليه إجراء العديد من الإصلاحات.ثم ذهب ليغنيير للعمل على تعليم الفئران كيفية التقاط صور سيلفي بالضغط على الزر الصغير، وتم التدريب لساعات عدّة في اليوم.