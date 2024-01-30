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التحدث بهذه اللهجة يجعل الروبوتات أقرب إلى الإنسان… إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-30 | 07:12
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التحدث بهذه اللهجة يجعل الروبوتات أقرب إلى الإنسان… إليكم التفاصيل!
التحدث بهذه اللهجة يجعل الروبوتات أقرب إلى الإنسان… إليكم التفاصيل!
وجدت دراسة ألمانية أن التحدث بلهجة محلية، في ظروف معينة، قد يجعل الروبوتات تبدو أكثر جدارة بالثقة والكفاءة.
وفي التفاصيل، قام علماء من جامعة بوتسدام الألمانية، باستطلاع للرأي للأشخاص الذين يعيشون إما في برلين أو براندنبورغ.
وبالتالي، طلب العلماء من المشاركين بالدراسة مشاهدة مقاطع فيديو يتحدث فيها روبوت يستخدم صوتا بشريا ذكرا إما باللغة الألمانية أو بلهجة برلين، والتي تعتبر من الطبقة العاملة.
وفي هذا السياق، طلب العلماء من المشاركين تقييم درجة المسؤولية لدى الروبوت وكفاءته، والإجابة على استبيان يتضمن أقساما حول مدى طلاقة الروبوتات أثناء تحدثها بلهجة برلين وعدد المرات التي استخدمتها.
وبشكل عام، فضل المشاركون الروبوت الذي تحدث باللهجة الألمانية المتداولة العامة، ولكن هناك الأشخاص الذين فضّلوا الروبوت الذي أتقن لهجة برلين لأنها لغتهم المحلية وارتاحوا له.
وقالت المؤلفة الرئيسية "كاتارينا كون"، إنه إذا كان الشخص يعتمد لهجة معينة للتكلم، فمن المرجح أن يثق بروبوت يتحدث بالطريقة نفسها.
وبدا واضحًا خلال الدراسة، ازدياد ثقة الأشخاص بالروبوتات كونهم شعروا بالتشابه والارتباط بينهم.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
اللهجة
الروبوتات
الإنسان…
إليكم
التفاصيل!
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