الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
12
o
الجنوب
11
o
البقاع
3
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
جبل لبنان
11
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
12
o
الجنوب
11
o
البقاع
3
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف ثوري في عالم الأمراض المستعصية... دراسة ترجح اكتشاف "إكسير الحياة" ووداع الشيخوخة!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-30 | 16:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكتشاف ثوري في عالم الأمراض المستعصية... دراسة ترجح اكتشاف "إكسير الحياة" ووداع الشيخوخة!
اكتشاف ثوري في عالم الأمراض المستعصية... دراسة ترجح اكتشاف "إكسير الحياة" ووداع الشيخوخة!
اقترب العلماء خطوة أخرى من اكتشاف "إكسير الحياة" الذي قد ينجح بعد علاج واحد فقط، حيث وجد علماء من مختبر نيويورك، طريقة لإعادة برمجة نوع من خلايا الدم البيضاء ويُسمى بالخلية التائية، التي تساعد عادةً الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الخلية التائية في تخفيض وزن الجسم وتهاجم "الخلايا الهرمة"، المسؤولة عن أمراض عدة.
وفي التفاصيل، قام الخبراء بتعديل الخلايا التائية وراثيًا لمهاجمة الخلايا الهرمة، واستخدموا العلاج على الفئران، حيث أذهلتهم النتائج.
ووفقا للدراسة، عاشت الفئران حياة أكثر صحة وأظهرت علامات انخفاض وزن الجسم، وتحسين التمثيل الغذائي وتحمل الغلوكوز.
وسبق أن تم استخدام هذا النوع من الخلايا لعلاج مجموعة متنوعة من سرطانات الدم وتمت الموافقة عليها لهذا الغرض في عام 2017.
ومع ذلك، فإن الدراسة الأخيرة هي واحدة من أولى الدراسات التي دفعت حدود العلاج إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث قالت البروفيسورة "كورينا أمور فيغاس" إن العلاج ساعد الفئران المسنة على تجدد شبابها وتأخير شيخوختها، وهذا لم يستطع تحقيقه أي علاج آخر في الوقت الحالي.
وعلى عكس الأدوية التي يجب تناولها يوميًا، هذه الخلايا تتمتع بعمر طويل جدًا، إذ أن جرعة واحدة فقط في سن مبكرة توفر ما يكفي من الخلايا ليكون لها تأثيرات مدى الحياة.
وقال الباحثون أيضًا إن علاجًا واحدًا يمكن أن يحمي أيضًا من الحالات التي تحدث عادةً في وقت لاحق من الحياة، مثل السمنة والسكري.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الأمراض
المستعصية...
دراسة
اكتشاف
"إكسير
الحياة"
ووداع
الشيخوخة!
التالي
التحدث بهذه اللهجة يجعل الروبوتات أقرب إلى الإنسان… إليكم التفاصيل!
فئران تنجح في التقاط صور "سيلفي"؟!... هذا ما وصلت إليه هذه التجربة العلمية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-12-05
بالرغم من أعراضها المتشابهة... اختبار "ثوري" يمكنه اكتشاف الفرق بين أنفلونزا الخنازير وكوفيد و RSV والأنفلونزا!
صحة وتغذية
2023-12-05
بالرغم من أعراضها المتشابهة... اختبار "ثوري" يمكنه اكتشاف الفرق بين أنفلونزا الخنازير وكوفيد و RSV والأنفلونزا!
0
منوعات
2024-01-29
"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية وعثر عليه"... اكتشاف مرعب وغامض: قناع الموت؟! (صورة)
منوعات
2024-01-29
"كان زوجي يسحب ألواح الأرضية وعثر عليه"... اكتشاف مرعب وغامض: قناع الموت؟! (صورة)
0
منوعات
2024-01-03
"طفلتان عمرهما 11 و12 سنة" أوقعتا به... متحرش بالأطفال سقط بيد العدالة: وما تم اكتشافه بعد توقيفه مرعب!
منوعات
2024-01-03
"طفلتان عمرهما 11 و12 سنة" أوقعتا به... متحرش بالأطفال سقط بيد العدالة: وما تم اكتشافه بعد توقيفه مرعب!
0
أخبار دولية
2023-12-29
منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" من خطر الأمراض المعدية في غزة
أخبار دولية
2023-12-29
منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" من خطر الأمراض المعدية في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
11:36
إيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة في دماغ أول إنسان... وهذه وظيفتها! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
11:36
إيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة في دماغ أول إنسان... وهذه وظيفتها! (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
07:12
التحدث بهذه اللهجة يجعل الروبوتات أقرب إلى الإنسان… إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
07:12
التحدث بهذه اللهجة يجعل الروبوتات أقرب إلى الإنسان… إليكم التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-29
فئران تنجح في التقاط صور "سيلفي"؟!... هذا ما وصلت إليه هذه التجربة العلمية!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-29
فئران تنجح في التقاط صور "سيلفي"؟!... هذا ما وصلت إليه هذه التجربة العلمية!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-01-26
"الأول في العالم"... اختبار يمكن أن يكتشف أورام المخ الأكثر فتكًا في وقت مبكر وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-01-26
"الأول في العالم"... اختبار يمكن أن يكتشف أورام المخ الأكثر فتكًا في وقت مبكر وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
0
منوعات
07:17
لم تعد إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة... وهذا ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار صادم: إليكم ما حصل!
منوعات
07:17
لم تعد إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة... وهذا ما دفع زوجها إلى اتخاذ قرار صادم: إليكم ما حصل!
0
منوعات
10:48
قضية غامضة: بعدما شوهد برفقة رجل... العثور على طفل في حالة يُرثى لها!
منوعات
10:48
قضية غامضة: بعدما شوهد برفقة رجل... العثور على طفل في حالة يُرثى لها!
0
آخر الأخبار
13:52
إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"
آخر الأخبار
13:52
إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟
تقارير نشرة الاخبار
16:53
الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوركسترا الأطفال... أبطاله طلاب اليوم وموسيقيي الغد!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوركسترا الأطفال... أبطاله طلاب اليوم وموسيقيي الغد!
0
رياضة
13:41
الهلال السعودي والإنتر ميامي وأروع التقنيات
رياضة
13:41
الهلال السعودي والإنتر ميامي وأروع التقنيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الدول تتسارع لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا... فكيف ينعكس ذلك على الفلسطينيين في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الدول تتسارع لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا... فكيف ينعكس ذلك على الفلسطينيين في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
علما الشعب: العناية الإلهية تدخلت مرتين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
علما الشعب: العناية الإلهية تدخلت مرتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
موقف الخماسية موحد حيال الملف الرئاسي... وبري مرتاح للقائه مع سفرائها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
موقف الخماسية موحد حيال الملف الرئاسي... وبري مرتاح للقائه مع سفرائها
0
أخبار دولية
13:15
الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟
أخبار دولية
13:15
الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟
0
أخبار دولية
13:13
الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
أخبار دولية
13:13
الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
2
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
3
خبر عاجل
14:01
كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية
خبر عاجل
14:01
كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية
4
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
5
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
6
فنّ
08:11
هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟
فنّ
08:11
هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟
7
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
8
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More