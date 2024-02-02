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منهم تايلور سويفت وفرقة بيتلز... إزالة أعمال بعض أشهر الفنانين من تيك توك: ما السبب؟

علوم وتكنولوجيا
2024-02-02 | 04:35
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منهم تايلور سويفت وفرقة بيتلز... إزالة أعمال بعض أشهر الفنانين من تيك توك: ما السبب؟
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منهم تايلور سويفت وفرقة بيتلز... إزالة أعمال بعض أشهر الفنانين من تيك توك: ما السبب؟

توقفت إمكانية مستخدمي تيك توك في الاستماع إلى مقاطع من أغاني فنانين مشهورين مثل تايلور سويفت وذي ويكند وفرقة البيتلز، وكذلك في إمكانية إضافتها إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم. هذا جاء بعد فشل المفاوضات بين المنصة ومجموعة "يونيفرسال ميوزيك"، خاصة فيما يتعلق بالأجور المعتمدة للفنانين والمؤلفين الغنائيين.
 
ووفق وكالة فرانس برس، أُزيلت كل الأغاني المسجّلة بموجب ترخيص "يونيفرسال ميوزيك" (يو ام جي) من المكتبة الموسيقية في تيك توك الخميس، وباتت مختلف مقاطع الفيديو التي تحتوي على موسيقى مرخصة من يونيفرسال صامتة. وانتهى العقد الذي كان يجمع "يو ام جي" وتيك توك في 31 كانون الثاني.
 
وبعد فشل المفاوضات، اتهمت "يونيفرسال" شبكة تيك توك بـ"محاولة إقامة شركة تعتمد على الموسيقى، من دون دفع قيمة عادلة" مقابل الأعمال الموسيقية.
 
وأضافت الشركة أن من بين المسائل التي أثيرت خلال المفاوضات "التعويض المناسب" للفنانين وكتّاب ومؤلفي الأغاني، والأمن عبر الإنترنت للمستخدمين، فضلاً عن حماية الفنانين من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
 
وردت تيك توك في بيان جاء فيه "من المحزن والمخيب للآمال أن تضع مجموعة يونيفرسال ميوزيك جشعها قبل مصالح فنانيها".
 
على الرغم من العدد الكبير لمستخدمي تيك توك، إلا أن المنصة لا توفر سوى حوالى 1 في المئة من إجمالي إيرادات "يونيفرسال"، بحسب ما أوردت مجموعة الإنتاج الموسيقي في رسالتها.
 
وأشارت يونيفرسال إلى مشكلات أخرى مثل وجود عدد كبير من التسجيلات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصة تيك توك.
 
وتُعدّ تيك توك التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، مع أكثر من مليار مستخدم، إحدى أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم.
 
 

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علوم وتكنولوجيا

تيك توك

أغاني

فنانين

تايلور سويفت

ذي ويكند

فرقة البيتلز

مجموعة يونيفرسال ميوزيك.

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