الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يمكنها استخراج رسائل واتساب وتسجيل المكالمات والتقاط الصور... تطبيقات "خطيرة جدًا" يمكن أن تكون موجودة على هاتفك!

علوم وتكنولوجيا
2024-02-03 | 06:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يمكنها استخراج رسائل واتساب وتسجيل المكالمات والتقاط الصور... تطبيقات &quot;خطيرة جدًا&quot; يمكن أن تكون موجودة على هاتفك!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
يمكنها استخراج رسائل واتساب وتسجيل المكالمات والتقاط الصور... تطبيقات "خطيرة جدًا" يمكن أن تكون موجودة على هاتفك!

يمكنها استخراج رسائل واتساب وتسجيل المكالمات والتقاط الصور... تطبيقات "خطيرة جدًا" يمكن أن تكون موجودة على هاتفك!

أطلق تحذير جديد خطير هذا الأسبوع، حيث تم حث مستخدمي Android على فحص هواتفهم بحثًا عن مجموعة من التطبيقات الخطيرة جدًا، والتي لا تسرق البيانات الشخصية فحسب، بل يمكنها أيضًا تسجيل المكالمات الهاتفية. "إذا كان لديك أي من هذه البرامج مثبتة، قم بحذفها على الفور"، وفق ما نقل موقع فوربز.

ويعد هذا أحدث تحذير من نوعه بشأن التطبيقات الضارة على كل من متجر Google Play والمجموعة غير المكتملة من متاجر تطبيقات Android التابعة لجهات خارجية والتي تحمل شعار "احذر أيها المستخدم".

وتم التعرف على  VajraSpyمن قبل فريق البحث في ESET، والذي قام بتسمية "اثني عشر تطبيقًا للتجسس على Android تشترك في نفس التعليمات البرمجية الضارة"، ستة منها "كانت متاحة على Google Play"، على الرغم من دفاعاتها.

وتنسب ESET RAT إلى مجموعة Patchwork APT في آسيا. 

ويقول الفريق: "تم الإعلان عن التطبيقات كأدوات مراسلة بصرف النظر عن تلك التي تم تقديمها كتطبيق أخبار - ويمتلك VajraSpy مجموعة من وظائف التجسس التي يمكن توسيعها بناءً على الأذونات الممنوحة للتطبيق المرفق مع الكود الخاص به. إنه يسرق جهات الاتصال والملفات وسجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة، لكن بعض تطبيقاته يمكنها حتى استخراج رسائل WhatsApp وSignal وتسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور."

وعلى الرغم من أن عمليات التثبيت من متجر Play كانت قليلة جدًا، ومعظمها يقتصر على آسيا، فمن غير المعروف عدد التطبيقات التي تم تنزيلها من متاجر الطرف الثالث. 

ويعد متجر Google الرسمي أكثر أمانًا من البدائل، ولكن حقيقة تسلل هذه التطبيقات إلى متجر Play في المقام الأول ستكون مدعاة للقلق.

ويبدو أن هذه التطبيقات كانت أكثر استهدافًا من تحذيرات البرامج الضارة الأخيرة الأخرى.

وتم إرسال الروابط للمستخدمين من خلال تطبيقات الدردشة، غالبًا تحت ستار الرومانسية عبر الإنترنت. 

لكن التطبيقات كانت متاحة أيضًا في المتاجر ليتمكن أي شخص من تثبيتها.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

استخراج

رسائل

واتساب

وتسجيل

المكالمات

والتقاط

الصور...

تطبيقات

"خطيرة

جدًا"

موجودة

هاتفك!

LBCI التالي
شركة أبل بدأت بيع نظارتها الذكية Vision pro... فما هي مميزاتها؟
الذكاء الاصطناعي قادر على توقّع معدل بقاء مرضى هذا النوع من السرطان على قيد الحياة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-24

واتساب يعمل على تغيير غريب في طريقة إرسال الصور ومقاطع الفيديو… الوسيلة المعتمدة: "الهزّ"!

LBCI
أخبار دولية
2024-01-23

بوريل: إسرائيل لا يمكن أن يكون لها "حق الفيتو" على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة

LBCI
أخبار دولية
2023-12-17

وزيرة الخارجية الفرنسية: الهجمات في البحر الأحمر "لا يمكنها أن تبقى من دون رد"

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-17

وزيرة الخارجية الفرنسية تحذر من أن الهجمات في البحر الأحمر "لا يمكنها أن تبقى من دون رد"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

شركة أبل بدأت بيع نظارتها الذكية Vision pro... فما هي مميزاتها؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
17:21

الذكاء الاصطناعي قادر على توقّع معدل بقاء مرضى هذا النوع من السرطان على قيد الحياة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-02

منهم تايلور سويفت وفرقة بيتلز... إزالة أعمال بعض أشهر الفنانين من تيك توك: ما السبب؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-01

الموسيقيون قلقون من الذكاء الاصطناعي... هذا ما كشفته هذه الدراسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:32

ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)

LBCI
منوعات
08:31

عمره لم يكن حاجزًا أمامه... رجل تسعيني يتمتع بقوام شاب أربعيني: إليكم التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-08-11

اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!

LBCI
منوعات
2024-01-08

تعرّفوا على صاحبة الحظ السعيد... LBCI تسلّم سيّارة للفائزة في ليلة رأس السنة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

شركة أبل بدأت بيع نظارتها الذكية Vision pro... فما هي مميزاتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

القصف الاسرائيلي عاد ليستهدف بلدات جنوبية... ماذا في تفاصيل المواجهات؟

LBCI
رياضة
13:42

الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر

LBCI
أخبار دولية
13:38

مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة

LBCI
أخبار دولية
13:19

جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان

LBCI
امن وقضاء
13:15

هل انتهت مواجهات الجنوب..أم أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد؟

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تعميم الـ150 دولاراً أقرّه مصرف لبنان وتفاصيله تنشر خلال أربعٍ وعشرين ساعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:49

تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية

LBCI
اقتصاد
11:34

معلومات للـLBCI: المجلس المركزي لمصرف لبنان أنجز صياغة مجموعة من التعاميم..اليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
04:23

الموت يفجع كريستينا زوجة ايلي صعب جونيور

LBCI
صحف اليوم
00:30

مصادر رسمية لبنانية لـ "الجمهورية" : انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني هو من سابع المستحيلات

LBCI
خبر عاجل
12:11

وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني

LBCI
خبر عاجل
11:49

وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون للـLBCI: سيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين

LBCI
منوعات
08:41

طفل مرض بشكل مفاجىء وتوفي بين ذراعي والدته... وهذا ما حصل في وجهه الصغير!

LBCI
خبر عاجل
11:59

وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون للـLBCI: الحوثيون يعرفون أن هناك ثمنًا لهجماتهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More