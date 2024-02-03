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يمكنها استخراج رسائل واتساب وتسجيل المكالمات والتقاط الصور... تطبيقات "خطيرة جدًا" يمكن أن تكون موجودة على هاتفك!

يمكنها استخراج رسائل واتساب وتسجيل المكالمات والتقاط الصور... تطبيقات "خطيرة جدًا" يمكن أن تكون موجودة على هاتفك!







ويعد هذا أحدث تحذير من نوعه بشأن التطبيقات الضارة على كل من متجر Google Play والمجموعة غير المكتملة من متاجر تطبيقات Android التابعة لجهات خارجية والتي تحمل شعار "احذر أيها المستخدم".



وتم التعرف على VajraSpyمن قبل فريق البحث في ESET، والذي قام بتسمية "اثني عشر تطبيقًا للتجسس على Android تشترك في نفس التعليمات البرمجية الضارة"، ستة منها "كانت متاحة على Google Play"، على الرغم من دفاعاتها.



وتنسب ESET RAT إلى مجموعة Patchwork APT في آسيا.



ويقول الفريق: "تم الإعلان عن التطبيقات كأدوات مراسلة بصرف النظر عن تلك التي تم تقديمها كتطبيق أخبار - ويمتلك VajraSpy مجموعة من وظائف التجسس التي يمكن توسيعها بناءً على الأذونات الممنوحة للتطبيق المرفق مع الكود الخاص به. إنه يسرق جهات الاتصال والملفات وسجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة، لكن بعض تطبيقاته يمكنها حتى استخراج رسائل WhatsApp وSignal وتسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور."



وعلى الرغم من أن عمليات التثبيت من متجر Play كانت قليلة جدًا، ومعظمها يقتصر على آسيا، فمن غير المعروف عدد التطبيقات التي تم تنزيلها من متاجر الطرف الثالث.



ويعد متجر Google الرسمي أكثر أمانًا من البدائل، ولكن حقيقة تسلل هذه التطبيقات إلى متجر Play في المقام الأول ستكون مدعاة للقلق.



ويبدو أن هذه التطبيقات كانت أكثر استهدافًا من تحذيرات البرامج الضارة الأخيرة الأخرى.



وتم إرسال الروابط للمستخدمين من خلال تطبيقات الدردشة، غالبًا تحت ستار الرومانسية عبر الإنترنت.



لكن التطبيقات كانت متاحة أيضًا في المتاجر ليتمكن أي شخص من تثبيتها.

أطلق تحذير جديد خطير هذا الأسبوع، حيث تم حث مستخدمي Android على فحص هواتفهم بحثًا عن مجموعة من التطبيقات الخطيرة جدًا، والتي لا تسرق البيانات الشخصية فحسب، بل يمكنها أيضًا تسجيل المكالمات الهاتفية. "إذا كان لديك أي من هذه البرامج مثبتة، قم بحذفها على الفور"، وفق ما نقل موقع فوربز ويعد هذا أحدث تحذير من نوعه بشأن التطبيقات الضارة على كل من متجر Google Play والمجموعة غير المكتملة من متاجر تطبيقات Android التابعة لجهات خارجية والتي تحمل شعار "احذر أيها المستخدم".وتم التعرف على VajraSpyمن قبل فريق البحث في ESET، والذي قام بتسمية "اثني عشر تطبيقًا للتجسس على Android تشترك في نفس التعليمات البرمجية الضارة"، ستة منها "كانت متاحة على Google Play"، على الرغم من دفاعاتها.وتنسب ESET RAT إلى مجموعة Patchwork APT في آسيا.ويقول الفريق: "تم الإعلان عن التطبيقات كأدوات مراسلة بصرف النظر عن تلك التي تم تقديمها كتطبيق أخبار - ويمتلك VajraSpy مجموعة من وظائف التجسس التي يمكن توسيعها بناءً على الأذونات الممنوحة للتطبيق المرفق مع الكود الخاص به. إنه يسرق جهات الاتصال والملفات وسجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة، لكن بعض تطبيقاته يمكنها حتى استخراج رسائل WhatsApp وSignal وتسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور."وعلى الرغم من أن عمليات التثبيت من متجر Play كانت قليلة جدًا، ومعظمها يقتصر على آسيا، فمن غير المعروف عدد التطبيقات التي تم تنزيلها من متاجر الطرف الثالث.ويعد متجر Google الرسمي أكثر أمانًا من البدائل، ولكن حقيقة تسلل هذه التطبيقات إلى متجر Play في المقام الأول ستكون مدعاة للقلق.ويبدو أن هذه التطبيقات كانت أكثر استهدافًا من تحذيرات البرامج الضارة الأخيرة الأخرى.وتم إرسال الروابط للمستخدمين من خلال تطبيقات الدردشة، غالبًا تحت ستار الرومانسية عبر الإنترنت.لكن التطبيقات كانت متاحة أيضًا في المتاجر ليتمكن أي شخص من تثبيتها.